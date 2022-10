La Moneda advierte a sus partidos preocupación por “amarre” de temas de fondo en negociación constitucional

Una inquietud manifestaron ayer -según presentes- las ministras que integran el comité político de La Moneda a los partidos oficialistas: que en el marco de las negociaciones que llevan para un nuevo camino constitucional no se “enreden” en las intenciones de la derecha de acordar a priori materias de contenido que puedan “amarrar” a un eventual nuevo órgano y, sobre todo, que busquen contener transformaciones comprometidas por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El mensaje de La Moneda se entregó en el marco del comité político ampliado de este lunes, que se inició pasadas las 15.00. Por parte del Ejecutivo estuvieron las ministras Carolina Tohá (Interior), Ana Lya Uriarte (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Jeannet Jara (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer).

La discusión se abrió luego de que tanto Guillermo Teillier (PC) como Natalia Piergentili (PPD) dieran cuenta a las secretarias de Estado sobre el avance de las tratativas que tuvieron su último hito formal el viernes pasado, cuando las fuerzas políticas sostuvieron una bilateral en la que que ambos representaron al oficialismo.

Según fuentes conocedoras del diálogo, ambos timoneles señalaron que Chile Vamos estaba buscando aplazar cualquier discusión sobre el mecanismo electoral para el nuevo órgano si es que no se sellaba antes el pacto por los denominados bordes (ver pág. 4 y 5). Y, asimismo, que había un intento permanente de ese sector por incluir en la negociación cuestiones que podrían coartar la libertad de una nueva Convención, pero también que buscarían contener ciertas transformaciones que impulsará el gobierno, por ejemplo, en materia de pensiones.

“Conversamos que el debate constitucional debe ir por cuerdas separadas del proyecto de Reforma Previsional que se presentará pronto. La discusión sobre Seguridad Social es de contenidos por lo que no debería ser algo que se debe detallar demasiado en los bordes”, dijo a la salida a La Tercera el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

El oficialismo ha sido claro en que, en ese marco, no aceptarán más que principios para resguardar la institucionalidad y no cuestiones de fondo que pretende negociar a priori la oposición como el derecho a la vida, la protección de la propiedad extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las aguas, entre otras materias que ya detalló en un documento para dar inicio a las negociaciones.

En ese contexto, de hecho, tras el comité político ampliado los timoneles de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático llamaron a contener la discusión de los “bordes”.

“Los tiempos del diálogo constituyente creo que tenemos que apurarlos. Derechamente me parece que se está dilatando el tema de los bordes. Hay que ponerle un borde a los bordes. Así establecimos las coaliciones, porque nosotros no podemos intentar constreñir la voluntad democrática del órgano constituyente del futuro a través de esta larga lista que pretende la derecha. ¿Nosotros queremos un estado social democrático de derecho? Sí. Pero eso no significa que a cambio de esto tengamos que entregar una larga lista de condiciones que la derecha dice que es para darle tranquilidad a la ciudadanía, pero en realidad es para darle tranquilidad a ciertos actores, como las administradoras de fondos de pensiones”, dijo, a su vez, la socialista Paulina Vodanovic.

Su par liberal, Patricio Morales, aseguró que “tanto los partidos oficialistas como el gobierno tenemos acuerdo en que los bordes deben ser principios y no amarres al órgano constituyente”. Un punto que también recalco el timonel de Comunes, Marco Velarde. “Hay consenso de todos los actores del oficialismo de ponerle límites a los bordes que está presentando la derecha, ya que algunos de ellos tienen carácter programático, profundizan en contenidos de propuesta y visión del modelo que ellos quieren para el país y que no son atendibles para el momento en el que tenemos que llegar a acuerdo”, recalcó.

Y agregó que “tienen que haber bordes con respecto a principios para salvaguardar nuestra institucionalidad, para dar señales y certezas a la ciudadanía de que el proceso se va a hacer con responsabilidad, pero la discusión programática y de contenidos que nosotros queremos tener (...) no queremos imponerla en una acuerdo previo mientras no empiece y sea discutido el nuevo proceso constitucional”.

Sobre el mecanismo, en tanto, Teillier reforzó que “no me parece muy bien (la estrategia de la derecha). Tendríamos que ir discutiendo todo, porque nosotros no vamos a suscribir mientras no esté todo resuelto. No vamos a soltar el mecanismo”.

Entre los demás timoneles, además, comentaron que confían que durante octubre y noviembre el acuerdo esté cerrado. “Octubre (...) es un tiempo propicio para darle certezas a la ciudadanía al menos de un itinerario constituyente, al menos de ciertas bases constitucionales básicas, porque después habrá que tramitar el proyecto de reforma constitucional que habilite el nuevo proceso constituyente”, expresó Latorre.

Antes de la reunión con los partidos, la ministra Vallejo había asegurado que “entendemos que es importante que estos diálogos se den con voluntad y se demuestre la voluntad que hay de avanzar, con el sentido de urgencia ciudadano más que nada, más que una urgencia del gobierno con plazos establecidos. Nosotros no estamos en el ánimo de poner condiciones ni plazos establecidos, más bien de atender que hay una urgencia ciudadana, por que esto se despeje, que exista certidumbre y podamos tener más o menos claro lo antes posible (...) cuál va a ser la ruta constituyente para contar con una Constitución hecha en democracia”.