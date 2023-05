La Moneda bajo presión: Oposición y DC piden al gobierno moderar y rediseñar agenda de reformas tras derrota electoral

Las habituales reuniones de almuerzo en el Senado y la Cámara se transformaron ayer en espacios de análisis, recriminaciones y lamentos tras los resultados electorales del domingo que dejaron en mal pie al oficialismo y a las fuerzas de Chile Vamos.

Sin embargo, los principales encuentros se dieron en la Cámara Alta. En el primer piso de esa rama del Congreso, el vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), encabezó una reunión con representantes del PS, el PPD, la DC, el PS, el Frente Amplio, a la que también asistió la independiente Fabiola Campillai y los ministros Álvaro Elizalde (Secretaría General de la Presidencia) y Carolina Tohá (Interior).

Paralelamente, en el cuarto piso, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), convocó a sus pares de la UDI, RN y Evópoli para abordar la agenda legislativa y analizar los resultados.

Si bien ayer entre senadores opositores había poco ánimo de agitar el debate, varios coincidían en que era necesario advertirle al Ejecutivo que moderara su agenda de reformas, entre las que figuran el nuevo sistema previsional o ciertos ajustes tributarios.

Uno de los que salió a remarcar públicamente esa advertencia fue el presidente de la UDI, Javier Macaya. “Me parecería lamentable que el gobierno pretendiera que nada pasó el domingo, y siguiera como si nada hubiera pasado y como si las reformas no tuvieran que sufrir una reformulación. Porque, además, si no las reformula completamente, se va a encontrar con una oposición que ya le ha manifestado diferencias en materia tributaria, que ya votamos en contra, en materia de pensiones. Si se persiste en expropiarle los fondos de pensiones a los chilenos, quitarles la libertad de elección, tener un ente estatal que administre los fondos previsionales también va a chocar con las votaciones del Parlamento”, dijo el timonel gremialista, que también hizo una autocrítica de los resultados que obtuvo su colectividad.

El presidente de la UDI aseveró que “todo aquello que signifique diálogo para mejorar los proyectos que han sido mal concebidos, estamos disponibles. Pero el gobierno no puede hacer como que nada ocurrió el domingo pasado y seguir con sus reformas que lamentablemente siempre hemos pensado -sobre todo la tributaria y la previsional- que están mal concebidas desde su origen”.

Las palabras de Macaya eran compartidas por otros legisladores de Chile Vamos, que reaccionaron con molestia a las declaraciones de la mañana del martes del Presidente Gabriel Boric, las que interpretaron como una reiteración de que no renunciaría a su programa.

De hecho, un legislador opositor recalcaba que la actitud poco autocrítica del Mandatario les daba poco margen para negociar y los empuja hacia un discurso más crítico, como el que expresa el Partido Republicano, que fue el gran ganador de las elecciones de consejeros constitucionales.

En RN, de hecho, esperaban fijar un nuevo trato con el gobierno en un cónclave que se realizaría la próxima semana con parlamentarios y la directiva liderada por el senador Francisco Chahuán y el diputado Diego Schalper.

“Vamos a evaluar la relación con el gobierno”, dijo un dirigente que mencionó como temas sensibles las reformas previsional, de salud, de tributos y del royalty.

El llamado a moderar su agenda también fue remarcado por el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga. “(El Presidente) se tiene que hacer cargo de que en el propio Parlamento no tiene la mayoría para implementar sus reformas tal como las plantea. El Presidente declara que no se pueden cometer los errores del proceso anterior, llama al Partido Republicano a no ser actores de la soberbia. Bueno, lo mismo tiene que aplicar él”, dijo.

Nuevas prioridades

En el encuentro de senadores opositores, convocados por Coloma, una de las conclusiones fue empezar a promover una agenda distinta a la del gobierno, enfocada en materias como seguridad y empleo.

Al comentar los resultados, el presidente del Senado señaló que hay que tener claro que “objetivamente se produjo un triunfo muy importante de la oposición y una derrota más vinculada a la izquierda” y que ahora el proceso constitucional le traspasa “una responsabilidad muy importante” a los republicanos.

Sin embargo, a su juicio, hoy el gobierno debe atender dos prioridades “indispensables”: el empleo y la seguridad ciudadana. “El gobierno tiene que hacerse cargo también de las nuevas urgencias. Probablemente gobiernos anteriores nunca pensaron que iba a haber un terremoto o una pandemia. Y tuvieron que adecuarse a esas nuevas realidades. Hoy día hay un tema vinculado a la seguridad que probablemente no estaba considerado. Además, claramente cuando el ministro de Hacienda nos planteó que lo peor había pasado, pareciera que hay temas más complejos, que todavía están por venir”.

Lo curioso es que el llamado de Chile Vamos también encontró eco en otras fuerzas políticas.

El senador Rojo Edwards (republicano), dijo que “el Presidente ha recibido dos duras derrotas de parte de la ciudadanía. Él hoy día representa una minoría social y, por lo tanto, no puede seguir insistiendo en reformas que no van en la línea de representar lo que los chilenos quieren... Su programa de gobierno tiene que ser cambiado y por eso yo lo invito a tener mayor humildad... El gobierno perdió estrepitosamente y no se puede atrincherar, diciendo que no va a cambiar una coma de su programa cuando ya no es mayoría”.

En tanto, el senador Iván Flores (DC) -al referirse a la posible incorporación de su colectividad al gobierno- también pidió al Ejecutivo moderar el programa antes de convocar a la Falange.

“El gobierno no ha dicho nada de la DC, nada. Y segundo, si el gobierno invita a un partido, como la DC, tiene que hacerlo no ofreciendo un carguito, un ministerio o una subsecretaría, tiene que ser con un programa. Y si el programa sigue siendo ambiguo, tratando de ser un tremendo programa, que intenta cubrirlo todo, creo que la DC no va a estar para ser incorporada al gobierno”, añadió Flores.