Las ciudades ocupadas de Ucrania quieren que las tropas rusas se “vuelvan a casa”

Días después de que las tropas de Moscú tomaran el control de la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, un camión blindado ruso atravesó su centro lanzando un mensaje por los altavoces: las manifestaciones están prohibidas temporalmente para evitar el desorden.

Al día siguiente, el sábado, miles de lugareños marcharon por las calles ondeando banderas ucranianas, cantando el himno nacional y cantando a los soldados rusos en su idioma nativo: “¡Ándate a casa! ¡Ándate a casa!”.

Mientras que las tropas del Presidente ruso, Vladimir Putin, están empantanadas en muchas partes del norte de Ucrania en medio de una feroz resistencia, han avanzado en el sur tomando varias ciudades y pueblos.

Un militar ucraniano se pone a cubierto mientras la gente huye de la ciudad de Irpin, al oeste de Kiev, el 7 de marzo de 2022. Foto: AFP

Putin ha afirmado que franjas del país, incluido el sur, son históricamente tierras rusas y ha intentado justificar su invasión como necesaria para proteger a los hablantes locales de ruso. Pero, después de apoderarse de lugares como Melitopol, sus fuerzas están siendo tratadas en gran medida como ocupantes extranjeros en lugar de libertadores.

“Pensaron que en estos pueblos seríamos felices y los recibiríamos con banderas rusas, pero aquí nadie esperaba a Rusia”, dijo Andriy Radchenko, un cirujano de 41 años en Melitopol. “Queremos desmoralizarlos, erosionar su espíritu”.

Miles protestaron el sábado en otras ciudades y pueblos ocupados. Las mayores protestas se produjeron en la vecina capital regional de Kherson, donde un hombre saltó encima de un vehículo blindado ruso que pasaba y ondeó una gran bandera ucraniana ante los vítores de la multitud.

La resistencia de la población local en ciudades predominantemente de habla rusa es un desafío para Putin. Los soldados rusos, a quienes se les dijo que tenían la misión de liberar a una nación hermana de los gobernantes neonazis, ahora tendrán que reprimir a las mismas personas a las que pretenden proteger.

Personas con niños del Hospital Infantil Central de Kiev abordan un tren de evacuación de Kiev a Lviv, en la estación central de trenes de Kiev, en medio de la invasión rusa a Ucrania. 7 de marzo de 2022. Foto: Reuters

Ocupar un país como Ucrania, con un territorio más grande que Francia y alrededor de 40 millones de habitantes, requeriría comprometer inmensos recursos financieros y militares, incluidos cientos de miles de tropas, dijo David Edelstein, profesor de estudios de seguridad de la Universidad de Georgetown.

“Esto no es algo que vaya bien a menudo”, dijo Edelstein, especialista en ocupaciones. “La gente simplemente no quiere que una potencia extranjera los ocupe y les diga cómo administrar sus sociedades. Comienzan ondeando banderas y en algún momento toman las armas”.

Una mirada cercana a la situación en Melitopol, a través de entrevistas con media docena de residentes y análisis de videos, muestra el desafío de pasar de una toma militar a una ocupación.

Para los 150.000 residentes de la ciudad, la guerra comenzó con un ataque con cohetes en el aeropuerto en la madrugada del 24 de febrero que los despertó.

En dos días, las tropas rusas se abrieron paso hasta Melitopol, a unas 70 millas al noreste de la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014. Se cortaron las conexiones de electricidad, calefacción, teléfono e internet en muchos distritos. Los residentes se apiñaron en los sótanos mientras los combates duraban varias horas.

Cuando salieron, vieron tanques y tropas rusas pululando por toda la ciudad. Las tiendas estaban cerradas y había poca conexión con el mundo exterior.

“Nos apoderó el miedo”, dijo una residente, maestra y madre de dos niños. “No sabíamos qué hacer”.

Refugiados evacuados en un tren desde el área de Kiev, tras la invasión rusa de Ucrania, llegan a la estación de tren de Lviv, Ucrania, el 7 de marzo de 2022. Foto: Reuters

Los ocupantes trataron de engatusar a las autoridades locales para que colaboraran, ofreciendo al alcalde, Ivan Fedorov, un papel en una administración de ocupación, según Radchenko, el cirujano que también es concejal de la ciudad y dijo que habló con Fedorov. El alcalde de 33 años se negó y les dijo a los rusos que se concentraría en hacer que la ciudad volviera a funcionar y en cuidar a sus ciudadanos, dijo Radchenko.

La ciudad lentamente volvió a la vida, incluso cuando estaba en gran parte aislada. Las fuerzas rusas impidieron que la gente saliera o entrara. Se restableció la electricidad y las autoridades de la ciudad organizaron a los jóvenes para patrullar contra los saqueadores que habían surgido después de la toma de posesión.

Fedorov proporcionó actualizaciones periódicas de video en su página de Facebook. Describió la ciudad como “temporalmente ocupada”. Los rusos izaron su bandera frente a los edificios municipales, donde se establecieron, pero la bandera ucraniana todavía ondea frente a los demás.

Los residentes describen un espíritu de apoyo mutuo. La profesora dijo que una mujer que no conocía les dio a ella y a su familia una olla de borsch de tres litros el día que llegaron los rusos, su primera comida caliente en días.

La mayoría de la gente de Melitopol habla ruso, en parte porque los soviéticos suprimieron la cultura ucraniana y ordenaron el uso del ruso. La mayoría cambia libremente entre los dos, que son lingüísticamente similares, y muchos hablan ucraniano como una forma de resistencia pasiva.

El 1 de marzo, tres días después de que las tropas rusas tomaran el control, cientos de personas se reunieron en una plaza central para una reunión de oración. Cantaron el himno nacional, ondearon banderas ucranianas y portaron carteles que incluían uno que decía: “Melitopol es nuestra tierra”.

Luego comenzaron a marchar hacia los edificios donde se han establecido las fuerzas rusas. “Se desbordó”, dijo Olga Gaisumova, una empresaria de 54 años que vende juguetes para niños.

Mientras se acercaban con las manos en el aire y gritando consignas ucranianas, las tropas rusas comenzaron a disparar, al principio aparentemente al aire. “¡Estás disparando a personas desarmadas!”, gritó un hombre, agregando una mala palabra.

Entonces, un joven no muy lejos de la popular pizzería Celentano cayó al suelo agarrándose la pierna. “¡Los bastardos están disparando a las piernas!”, dijo un hombre. La víctima fue llevada de urgencia al hospital y sobrevivió, dijeron los residentes.

Las protestas continuaron. Un grupo de varias decenas, armados únicamente con paraguas para protegerse de la lluvia, bloqueó un puñado de vehículos blindados. Dos camiones chocaron entre sí mientras giraban, provocando vítores de la multitud.

Desde entonces, las protestas se han convertido en un evento diario del mediodía, creciendo en tamaño cada día.

Los rusos han hecho algunos esfuerzos para ganarse a la población local. Un par de camiones rusos entregaron lo que describieron como ayuda humanitaria a la ciudad, incluida comida enlatada. Las autoridades y los residentes ucranianos dicen que las personas fueron transportadas desde Crimea para hacer fila haciéndose pasar por lugareños agradecidos para reforzar la narrativa de propaganda rusa.

Aparecieron folletos dirigidos a los residentes. “¡Rusia no está en guerra con el pueblo ucraniano!”, decía uno. “El poder pertenece al pueblo, no a la junta de Kiev”, indicaba otro. El aviso ordenaba a las personas quedarse en casa a menos que fuera absolutamente necesario salir, y no acercarse a los soldados o vehículos rusos, además de recomendar los canales de propaganda rusos como fuentes de noticias confiables.

“¿Son realmente tan tontos o la inteligencia ucraniana se ha infiltrado en su cuartel general?”, escribió Tatiana Kumok, propietaria de una tienda de vestidos de novia, en Facebook. “No necesitamos el volante para decirnos que el poder es del pueblo, gracias”.

En su mensaje vespertino del viernes, Fedorov, el alcalde, habló con naturalidad sobre las sanciones penales para cualquiera que colabore con un enemigo. “La guerra terminará, y con absoluta certeza cualquiera que haya violado la ley responderá por ello”, dijo, de pie en una plaza pública frente a un gran asta con la bandera de Ucrania.

La manifestación del día siguiente tuvo un ambiente de celebración a pesar del viento frío.

Una gran multitud fluía a lo largo de una calle central. Los conducía un automóvil con la cajuela y las puertas abiertas, que entonaba una canción popular ucraniana a todo volumen. Una mujer envuelta en una bandera ucraniana y con una guirnalda de flores en el pelo colgaba de la puerta del pasajero, levantando el puño y gritando un saludo nacionalista: “¡Gloria a los héroes!”

Los residentes se acercaron a los soldados y les preguntaron por qué habían venido a Melitopol y si realmente pensaban que los manifestantes eran fanáticos nacionalistas. Los soldados, con el rostro cubierto por calentadores de cuello, desviaron la mirada y permanecieron en silencio.

Los residentes dicen que algunos soldados admiten en conversaciones privadas que no quieren estar allí, pero que enfrentarían largas sentencias de prisión si desobedecen las órdenes.

Otros “son zombificados”, dijo Gaisumova. Uno le dijo: “Hemos venido aquí desde siempre y tú irás a Lviv”, una ciudad en el oeste de Ucrania cerca de la frontera con Polonia.

Aún así, dijo, los lugareños están listos para el largo plazo.

“La gente tiene energía para reunirse”, dijo Gaisumova. Los soldados rusos, agregó, “están hambrientos, sucios y cansados”.

El domingo por la noche, Fedorov se disculpó por publicar su video de Facebook más tarde de lo habitual y dijo que “aquellos que están ocupando nuestra ciudad” habían apagado el internet móvil. Dio buenas noticias: había llegado una camioneta cargada con medicamentos muy necesarios, incluida suficiente insulina para los niños diabéticos de la ciudad hasta fin de mes.

“Todo esto terminará pronto”, señaló, “y viviremos en una pacífica Melitopol ucraniana”.