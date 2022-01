Las intensas negociaciones que hasta ahora no logran despejar la nueva mesa de la Convención

“Hoy será un día maravilloso”.

Eso publicó hoy en su cuenta personal de Twitter, a las 8.03 horas, la convencional Ramona Reyes (PS), una hora y media antes de que comenzara la sesión en que la Convención Constitucional debía renovar los cargos de presidencia y vicepresidencia.

Sin embargo, a las 14 horas, luego de dos votaciones papales para elegir a la sucesora de Elisa Loncón, el día se tornó complejo para Reyes (PS). De pasar de ser la mayoría en las dos primeras votaciones, su candidatura pasó a conseguir apenas tres apoyos, 75 respaldos menos de los que se necesitan para asumir la presidencia y 51 menos que en la votación anterior.

Al cierre de esta edición, en tanto, los constituyentes realizaban la quinta votación y la constituyente Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes) se impuso por 64 votos contra Patricio Fernández (Independiente del Colectivo Socialista) que surgió como carta sorpresiva en la tarde y quien obtuvo 61 votos gracias al respaldo del PS, No Neutrales y parte de la derecha.

Al cierre de la edición, y luego de la quinta votación, el constituyente Eric Chinga (Pueblo Diaguita) señaló que dará los votos para Dorador si es que lo apoyan como vicepresidente.

La jornada de la Convención estuvo marcada por el calor y negociaciones de último minuto en los patios del ex Congreso. La mayoría de los colectivos negociaron su respaldo por alguna carta buscando asegurar la presencia de uno de los suyos en la mesa ampliada que conforman siete constituyentes más, aparte de la presidencia y la vicepresidencia. Esa fue una de las principales causas de que la votación se repitiera de forma sucesiva.

Se baja Reyes

“Hasta aquí llegamos”. Eso señaló un constituyente del Colectivo Socialista cuando, luego de dos votaciones sin éxito, se reunieron en una sala del ex Congreso para almorzar y tomar una difícil decisión: aunque Reyes (PS) obtuvo el respaldo de su colectivo, del Frente Amplio y de Independientes No Neutrales en las dos primeras votaciones, de cara a la tercera se veía improbable su victoria luego de que se reflotaran los procesos inició en su contra la Contraloría y el CDE cuando era edil de Paillaco en 2018.

Tal como publicó La Tercera, en 2018 Reyes (PS) enfrentó una demanda del Consejo de Defensa del Estado por una serie de inconsistencias detectadas en las finanzas realizadas durante su gestión en el municipio. A eso se sumaron las denuncias de una investigación que Contraloría realizó a su gestión en el municipio.

Según comentaron en privado algunos de los convencionales presentes en el almuerzo del Colectivo Socialista, la decisión de desistir de la opción de Reyes (PS) no nació de ella, sino que, al momento de sentarse, todos entendieron que la candidatura ya no iba.

De hecho, a través de redes sociales, y antes de volver al ex Congreso luego de la hora de almuerzo, algunos constituyentes comenzaron a retirarle su respaldo. Los convencionales Gaspar Domínguez (INN) y Jorge Baradit (Ind-PS) adelantaron por Twitter, a través de respuestas a usuarios que criticaron a Reyes (PS) por su gestión en Paillaco, que la carta socialista no seguiría contando con su apoyo, a pesar de que la habían respaldado horas antes. Los socialistas, en tanto, decidieron respaldar a Patricia Politzer, la constituyente y periodista de Independientes No Neutrales.

El Frente Amplio, luego de duras críticas internas y que algunas se expresaron en redes sociales, también desistieron de apoyar a Reyes (PS) y se plegaron a la opción de Cristina Dorador (MSC). Varios dirigentes de Comunes y Convergencia Social, dos partidos del Frente Amplio, escribieron en Twitter que la relación con los movimientos sociales -de ahí proviene Dorador- es fundamental para el nuevo ciclo que enfrentarán como coalición gobernante. Eso, y el fuerte respaldo que Dorador le dio a la candidatura de Gabriel Boric en la segunda vuelta, incluso participando en un acto de campaña en el norte, fueron claves para que el frenteamplismo rompiera su pacto con el Colectivo Socialista que habían forjado en los días anteriores a la votación.

Las últimas votaciones

Y tras el receso de almuerzo, se concretaron esos apoyos. Sin embargo, ni Dorador ni Politzer alcanzaron los 78 votos necesarios, por lo que el break entre la tercera y la cuarta votación se tornó clave.

Fue en ese momento cuando se pudo ver, en los patios del ex Congreso, una reunión clave. A las 17.17, la convencional Bárbara Sepúlveda (PC), quien anteriormente votó por Erick Chinga, se acercó a Dorador y junto a otros constituyentes, como Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) -y la carta de Dorador y Loncón para la vicepresidencia- se reunieron cerca de 10 minutos a conversar. La escena fue curiosa, ya que, a pocos metros, pero sin participar de esa reunión, algunos convencionales del Frente Amplio, como Beatriz Sánchez, Fernando Atria, Giovanna Roa, Amaya Álvez, estaban sentados en el pasto descansando y miraron de reojo el grupo que conformó Sepúlveda (PC).

Sin embargo esa gestión no fue suficiente. Pese a los acercamientos entre quienes apoyan a Dorador y representantes de Chile Digno (PC y otros), la científica en la cuarta votación solo alcanzó 60 votos, a pesar de contar con algunos respaldos del PC como Sepúlveda y Marcos Barraza.

Politzer, en tanto, se ubicó por detrás de ella, con 35 respaldos, un aumento que logró gracias a parte de la derecha. En l cuarta instancia apareció la figura del periodista Patricio Fernández (Ind-PL), con 22 votos. Aunque recibió apoyos de la derecha y del Colectivo del Apruebo, él no votó por sí mismo, sino que entregó su apoyo a Politzer(INN).

El convencional Eduardo Cretton (UDI), quien en esta cuarta votación optó por Politzer (INN), explicó que ya no tenía sentido continuar apoyando la candidatura de Bárbara Rebolledo (IND-Evópoli), pues no convocaba los suficientes votos. De hecho, la propia Rebolledo (IND-Evópoli) votó por Fernández (IND-PL). En esta instancia, además, Reyes (PS) no consiguió un solo voto.

Crece la tensión entre FA y PC

La votación de hoy demostró, nuevamente, la nula o mala relación de Apruebo Dignidad, la coalición oficialista, en la Convención. Ayer, Sepúlveda (PC), luego de bajar su candidatura a la presidencia, realizó críticas al Frente Amplio.

“Como Chile Digno y en particular como PC siempre nos han interesado, en primer lugar, los proyectos colectivos, el proceso de transformación, los programas políticos, mucho más que las figuraciones individuales e incluso las figuraciones colectivas. (...) Es tiempo de gestos políticos y eso es lo que hemos señalado. Hay que abrirse a la generosidad de abrir espacios. Si el FA va a hacer una reflexión, debiera incorporar todas estas variables, pero no es algo que nosotros podamos decidir por ellos”, comentó ayer Sepúlveda.

Y es que en la jornada de hoy, se pudo ver la molestia de algunos integrantes de Chile Digno respecto a la decisión del FA de votar en las dos primeras instancias por Reyes. “Van a tener que dar explicaciones”, comentó en privado un constituyente sobre la actuación del FA y los costos que pudo traer el haber ungido a la exalcaldesa y las denuncias del CDE y la Contraloría a su gestión.