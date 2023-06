“Las mujeres han tenido todas las posibilidades” y “debemos esperar la evolución social”: los argumentos de los republicanos para oponerse a la paridad de salida

La discusión sobre la incorporación de la paridad de salida en las elecciones para elegir a los representantes del Congreso se tomó la sesión de este miércoles en la comisión de Sistema político del Consejo Constitucional. En el debate, tres fueron las invitadas para exponer ante los representantes, instancia en la que los republicanos presentes deslizaron las principales líneas argumentativas para mostrar su postura sobre la materia.

El debate se transformó en una piedra en el zapato para los consejeros de ese partido que, hasta el momento, han tenido un cuidadoso comportamiento a la hora de las vocerías e intervenciones para evitar que se les abra un flanco.

En el texto de la Comisión Experta esta materia quedó establecida en un transitorio que mandata al Congreso a elaborar una ley que permita conseguir un Parlamento con un equilibrio de género 60-40. “Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, será ingresado, sea por mensaje o moción, al Congreso Nacional un proyecto de ley electoral que deberá disponer un mecanismo de su integración, según las siguientes reglas: a) El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños, en elecciones de diputados y senadores, cuando algún sexo supere el sesenta por ciento de los electos en los respectivos actos”, plantea una parte de la norma.

Si bien los comisionados del oficialismo buscaban una norma que asegurara una paridad de salida de un 50%-50%, debido a la resistencia de la derecha no lo consiguieron.

Ahora, en el Consejo Constitucional se reflotó el debate sobre la paridad. Los republicanos Carlos Solar, Patricia Spoerer y Ricardo Ortega dejaron ver lo que será el discurso de la bancada respecto a este tema. Sobre todo, luego de las declaraciones de su delegado, Luis Silva, quien manifestó que la paridad “no es un tema de principios” para el partido y que están abiertos a la discusión, dichos que no pasaron desapercibidos en los sectores “más duros” de la derecha, que se oponen a esa medida.

Sus palabras, en todo caso, contrastan con los representantes republicanos en la comisión de Sistema político.

Durante la sesión, uno de los primeros consejeros en intervenir fue el republicano Carlos Solar. Él explicó que hace unos días viajó a su región, Antofagasta, y se juntó con sus excompañeras de curso. Ahí hizo una pequeña encuesta sobre el tema y la mayoría de ellas no mostró interés en la paridad de salida.

“Todas ellas opinaron que eso era un tema absolutamente forzado y si bien existen razones ideológicas para plantear este tema, no era un tema que a ellas les interesaba” señaló Solar, quien, acto seguido, preguntó: “¿Existen estudios que evalúen la opinión demográfica de las mujeres en relación a este tema y que no sea opiniones de expertos que habitualmente están influenciados ideológicamente para ponerse en un tema?”.

El representante de Antofagasta continuó diciendo que “a mí me interesaría estudios demográficos de personas libres, estudiosas o preparadas respecto a si a ellas les interesa, porque ese es el punto final del tema, si a las mujeres realmente les interesa la paridad de salida. Yo tengo la idea de que entre hombres y mujeres no solo hay una diferencia de sexo, sino que hay una diferencia enorme entre intereses, roles y funciones sociales y que debemos esperar la evolución social para esperar que en nuestro país vaya cambiando progresivamente la representación de hombres y mujeres en el Parlamento y no transformar en esta presión de eleccionaria para obtener resultados de representación. Me impresiona que así como va la evolución de las funciones de los sexos, muy probablemente en unos años más nosotros estemos dando estos mismos argumentos para exigir paridad, pero para que haya menos mujeres que hombres”.

Frente a esto, una de las especialistas invitadas a exponer, Julieta Suárez, le respondió que no son razones ideológicas, sino que de justicia. “Las encuestas no muestran lo mismo que en sus minis encuestas entre sus mujeres (...) Recuerdo una encuesta del CEP después del rechazo de la anterior propuesta de Constitución donde la paridad y los derechos de las mujeres no figuraban como motivos para el rechazo”. Además, aclaró que los estudios científicos pasan por muchas revisiones antes de ser publicados.

La republicana Patricia Spoerer también pidió la palabra y comentó que la participación de las mujeres en política ha sido parte de su vida y que nunca ha sido un tema. “Yo no sé si soy de una generación especial, pero yo soy orgullosísima de ser mujer. Cuando yo entré a la universidad fue como histórico que fue el primer año que entramos más mujeres que hombres. Fui presidenta de curso en el colegio, no tuve ningún problema allá, fui candidata política en la universidad también. No era un caso especial ni raro, en el colegio tampoco. Toda esta participación de las mujeres ha sido parte de mi vida y nunca ha sido tema”, partió diciendo.

Y agregó: “Quizás sí las diferencias salariales, tener conciencia que las mujeres no tenemos la misma fuerza que los hombres y eso suscita montones de situaciones en que estamos en desventaja y yo he querido, desde ayer ya que partimos con el tema de paridad y espero que quizás se siga tratando hacia adelante, como abrir mi mente lo más posible para aprender, para reflexionar. Todavía no he podido llegar a esa reflexión porque no he llegado a escuchar algo que me toque en lo profundo y me haga un sentido personal”.

Su discurso siguió comentando que durante su campaña política no recibió comentarios ni peticiones relacionadas a la materia. “Jamás se me planteó el tema de la paridad como una necesidad ni de hombres ni de mujeres, mi mayores ni menores, no fue tema y no está dentro de mis tareas que yo tengo internalizadas de los temas que vengo a darle más fuerza y a defender como un mandato de las personas con quienes compartí”, señaló la consejera del Biobío, añadiendo que “yo no espero ver en un Congreso que estén ahí las diferentes formas de segmentar a la población, yo espero que las personas que estén ahí independiente del género representen las ideas y sus compromisos”.

A su turno, el consejero Ricardo Ortega repasó su experiencia como comandante en jefe de la Fuerza Aérea para remarcar que, a su juicio, las trayectorias de las mujeres influyen “las preferencias” de ellas, enfatizando que “han tenido todas las posibilidades”.

“A lo que voy es que mucho tiene que ver las preferencias y yo mirando un poco la historia política, me acuerdo de María de la Cruz, de Gladys Marín, doña Michelle Bachelet, doña Carolina Tohá, doña Evelyn Matthei, doña Paulina Vodanovic, entre otras muchas otras políticas y muy buenas. (...). Yo creo que aquí las mujeres han tenido todas las posibilidades y ha dependido de ellas donde han alcanzado”.