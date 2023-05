Las poco alentadoras cifras de vacunación con bivalente: DEIS informa que el 21,4% de la población objetivo se ha inoculado

En un principio, la inoculación con la vacuna bivalente (contiene tanto la cepa original de Wuhan como ómicron) estaba dirigida solo a algunos grupos de riesgo, como los enfermos crónicos, los mayores de 50 años y el personal de salud. Luego, el pasado 24 de abril las autoridades sanitarias anunciaron la ampliación de la bivalente para todas las personas a partir de los 12 años de edad, configurando así una población objetivo de 15.487.931 personas, según indican las cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Y esos mismos números informan que sólo el 21,45% se ha inoculado con esta dosis, es decir, 3.322.555 individuos.

Por eso el Minsal no deja de comunicar en sus redes sociales que “no hay que confiarse”, pese a que este miércoles informó que “los casos nuevos confirmados (de coronavirus) a nivel nacional disminuyen en 27,2% en la última semana, mientras que en los últimos 14 días se reducen en 52,3%. Además, catorce regiones bajan sus casos en los últimos siete días y todas en las últimas dos semanas”.

Al ahondar en las cifras del DEIS y revisar el avance del proceso de vacunación por grupos etarios, el que más cobertura tiene son las personas mayores de 80 años, pues ya se vacunó el 63,33% (316.385) de las 499.597 personas que conforman la población objetivo. Luego le sigue el grupo entre 70 y 79 años, que son 987.009 personas, de las cuales el 62,60% ya se ha vacunado (617.903). Mientras que la fracción que menos ha avanzado es el de 12 a 49 años, pues se han inoculado 920.551 personas con esta dosis, es decir, el 9,2% del total (9.968.634).

Eso sí, entre los grupos priorizados, las personas mayores de 60 años, ya tienen una cobertura del 54,37%, pues 1.749.875 de 3.218.654 se han inmunizado. Y en el grupo que tienen entre 50 y 59 años, se ha inoculado el 27% de la población objetivo (625.745 de 2.300.643 personas)

Frente a ese panorama, Fernando González, jefe de la División de Control y Prevención de Enfermedades y subsecretario de Salud Pública (s), afirma que “las estrategias están principalmente focalizadas en la vacunación de personas sobre los 60 años, que está teniendo un avance aceptable y si seguimos a esta velocidad de vacunación vamos a poder llegar a la meta comprometida del 80% de cobertura. Sin embargo, no podemos bajar los brazos y seguimos implementando estrategias para llegar a todos los territorios, así las personas que quieran vacunarse puedan hacerlo de manera fácil, accesible y sin ninguna barrera”.

Para eso las autoridades han implementado varios convenios y puntos de vacunación en zonas de alto flujo. De hecho, el pasado 16 de mayo la Subsecretaría de Salud Pública firmó un convenio con la empresa Walmart para desplegar puntos de vacunación en los supermercados de la cadena que existen en el país.

Respecto al nuevo grupo etario que se integró, González estableció que el índice es bueno, pero hace hincapié en que no se debe descuidar el ritmo de inmunización: “Yo no diría que el ritmo es bueno, sino que está dentro de lo esperado. La progresión de las campañas de vacunación tienen un peak inicial y luego empieza un decrecimiento que está muy estudiado. El decrecimiento o la caída en la velocidad de vacunación es algo que se ve en todas las campañas, por lo que es esperable. En ese contexto, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es por sostener la velocidad y evitar que siga cayendo a una velocidad mayor de la que quisiéramos, y por eso las estrategias que estamos implementando”.

Además, recalca que se está reforzando la comunicación de riesgo: “Hemos estado transmitiendo que tanto el Covid-19 como la influenza son enfermedades contagiosas, inmunoprevenibles que pueden matar personas o dejarlas graves. Nosotros decimos con mucha seguridad que la efectividad de las vacunas está demostrada, por eso le decimos a nuestra comunidad que se vacune con seguridad y tranquilidad”.

Lo anterior se ha materializado en cifras: en las últimas semanas Chile alcanzó la menor cantidad de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia. A nivel nacional, hay 33 personas en alguna unidad crítica y hay centros de salud que tienen su UCI libre de Covid. Además, luego de una constante baja de casos de coronavirus que se ha presentado en Chile, el pasado 9 de mayo el Minsal confirmó que tras más de tres años “por primera vez no se registraron defunciones por Covid-19 en nuestro país”.

Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, también apunta a que hay que seguir incentivando la vacunación, pues aún “no se ha observado un aumento significativo en el número de vacunados”.

En ese contexto, afirma que hay varias razones que explican que la gente no asista a vacunarse como antes: “En primer lugar, los casos han disminuido significativamente, al igual que las personas que están hospitalizadas o que fallecen a consecuencia de esta infección, precisamente gracias al impacto que han tenido las vacunas y que también muchas personas ya han tenido infección y por lo tanto están con cierta inmunidad protectora (...) Además recordemos que la Organización Mundial de la Salud ya levantó la alerta sanitaria y ya esto no se considera una pandemia. Entonces, pasó a ser una infección más y para muchas personas que han sufrido o que han tenido familiares que han tenido esta infección más recientemente y han visto que se trata de un cuadro más leve, ya no tienen el mismo temor ni la preocupación ni la urgencia en vacunarse”.

Por su parte, Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública y actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, ha destacado en varias oportunidades que “la situación sanitaria internacional ha mejorado notablemente, con menos casos, menos enfermos graves y menos fallecidos, gracias a la estrategia más importante que hemos tenido, que es la vacunación”.

Y respecto del escenario nacional, la especialista afirma que “para mantener la situación sanitaria, tenemos que entender que la vacunación es la estrategia más relevante”, y reiteró el llamado a completar el esquema de vacunación, teniendo en cuenta que el virus continúa poniendo en riesgo la salud de las personas cuando estas se contagian.