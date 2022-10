“Llevaba mucho tiempo queriendo ser mamá”: Fonasa registra aumento de la demanda por tratamientos de fertilización asistida

Paulina Aros (35) relata que siempre deseó ser madre, pero sus doctores le decían que serlo de forma natural iba ser difícil, pues tenía ovarios poliquísticos y endometriosis, por lo que desistió. Sin embargo, le recomendaron otro camino: la fertilización asistida.

Como paciente de Fonasa, podía acceder a dos programas de fertilización: baja y alta complejidad. El primero trata del intento inicial para lograr embarazarse de manera asistida. El método también es conocido como inseminación artificial, el cual consiste en introducir los espermatozoides en el útero de la mujer durante la ovulación para que se produzca la fecundación en su medio natural.

El de alta complejidad consiste en el uso de la técnica de fertilización in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) y ambas técnicas para producir embriones se realizan fuera del cuerpo de la madre. La FIV es la fertilización del óvulo por el espermatozoide en un medio artificial, pero producido naturalmente a través de la incubación de los espermatozoides con el óvulo y la ICSI consiste en la inyección de un único espermatozoide en el interior del óvulo.

Así, Aros inició en 2021 su tratamiento de alta complejidad en la Clínica de la Mujer y Medicina Reproductiva de Viña del Mar, y el 31 de marzo de ese año ella y su pareja realizaron la primera transferencia embrionaria, la cual no tuvo éxito. Por esta razón, exactamente dos meses después, intentaron por segunda vez, transfiriendo dos embriones. El 31 de agosto del año pasado nacieron sus mellizos, Simón y Maite.

“Al principio fue frustrante porque el primer intento fue negativo. Llevaba mucho tiempo queriendo ser mamá, entonces me sentí mal cuando no dio resultado. Después, con el éxito de la segunda implantación quedé muy contenta y además el tratamiento está al alcance de uno”, relata Aros.

Este tratamiento, a través de la Modalidad de Libre Elección (MLE), se hace con Pago Asociado a Diagnóstico (PAD). Para el tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, otorgados por los prestadores en convenio MLE, incluye las técnicas ICSI y FIV.

Pablo Hernández Rudnick, jefe de la unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica de la Mujer de Viña del Mar, afirma que con la opción que ofrece Fonasa ha aumentado la demanda de este tipo de tratamientos: “Efectivamente desde que se impulsó este beneficio por medio del bono PAD, aumentó paulatinamente el número de pacientes que consultan y acceden a la posibilidad de ser padres, llegando hoy a más del doble de lo que se atendía en su primer año de funcionamiento”.

La fertilización asistida también se puede realizar a través de la Modalidad de Atención Institucional (MAI), la cual desde el pasado 1 de septiembre es gratuita, pues ahora está vigente el Copago Cero para todos los beneficiarios de Fonasa.

En 2019, María Alexandra Erazo también decidió por la fertilización asistida, pues no podía concebir después de esterilizarse. Eso sí, optó por la modalidad institucional y realizó el procedimiento en el Hospital San Borja a finales de 2020, y aunque no estaban vigente el Copago Cero, afirma que el tratamiento no fue costoso, pues solo pagó por los exámenes y el hospedaje, pues viajó desde Puerto Montt -donde vive- hasta la capital.

En ese contexto, Erazo afirma que “fue una oportunidad muy grande. A veces uno no tiene como acceder a un tratamiento como este, pues de forma particular es costoso. Además, fue bueno, al primer intento lo logramos”. El 9 de agosto del año pasado nació su hija, Emily.

Balance nacional

El doctor Hernández afirma que las personas que optan por esta alternativa son “mayoritariamente pacientes en etapa reproductiva que no han conseguido un embarazo de manera natural, muchas de ellas han pasado por diversos tratamientos de baja complejidad”.

De acuerdo a los datos de Fonasa para el tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad a través de la Modalidad de Atención Institucional, de los más de 2.800 cupos que se dispone se ejecutó el 27% en 2019, 8,9% en 2021 y hasta junio de este año se habían ejecutado 5,8%. Ahora, para los tratamientos de alta complejidad, en 2019 se utilizó el 77% de los 575 cupos, pero en 2021 disminuyó al 54% (ver tabla).

<b>Programa MAI</b> <b>Cupos</b> Ejecución de 2019 Ejecución de 2020 Ejecución 2021 Ejecución 2022 (hasta junio) Baja complejidad 2.858 27,4% 6,1% 8,9% 5,8% Alta Complejidad 575 77,6% 39,8% 54,4% 19,3%

Desde la institución afirman que el ritmo ha comenzado a normalizarse y para el 2022 se espera alcanzar una ejecución sobre el 75%. El director de Fonasa, Camilo Cid, explica que “en un año normal (no pandémico), como el 2019, tomando en cuenta que ese año se realizó un importante aumento de cupos en los tratamientos de fertilización de alta complejidad (de 313 a 575 cupos), se ejecutó un 78%. En el 2020 se vio fuertemente afectada por la alerta sanitaria para enfrentar los efectos de la pandemia por Covid-19, lo que obligó a suspender el tratamiento ambulatorio y electivo, retomándose la actividad recién en el último trimestre, situación que continuó el año 2021″.

Al mismo tiempo, Cid destaca que sin contar los años pandémicos, la demanda por los tratamientos ha aumentado.

Respecto a la fertilización asistida realizada a través de la Modalidad de Libre Elección, se registra un aumento con los años. Por ejemplo, en 2019 se cobraron 138 bonos PAD para los procedimientos de alta complejidad y durante lo que va de 2022 se han cobrado 1.027 (ver tabla).

Tratamiento Nombre de PAD PAD cobrado 2019 <b>PAD cobrado 2020</b> <b>PAD cobrado 2021</b> <b>PAD cobrado 2022 (hasta junio)</b> Baja complejidad Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en hombre 98 156 317 107 Baja complejidad Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en mujer 173 284 626 235 Alta Complejidad Inducción de la ovulación 81 332 1.090 511 Alta Complejidad Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad 57 279 982 516

“La fertilización asistida ha logrado que muchas mujeres se embaracen y cumplan su sueño de ser madres completando su proyecto de familia, lo que de otra forma no hubiera sido posible. El bono PAD de Fonasa ha significado una mejora en el acceso a este tipo de tratamientos que requieren de alta tecnología y de un equipo médico multidisciplinario especializado que indague en las causas de la infertilidad, entregando un diagnóstico adecuado que sea efectivo y que finalmente se traduzca en el nacimiento del hijo o hija anhelado”, recalca el especialista de la Clínica de Viña del Mar.