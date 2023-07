“Madres por la Libertad”, el grupo conservador que lucha por decidir sobre la educación de sus hijos en EE.UU.

“Moms of Liberty” (Madres por la Libertad), un grupo de “derechos de los padres” que ha buscado hacerse cargo de las juntas escolares en varios estados, busca expandir esos esfuerzos en todo el país y a otros puestos educativos en 2024 y más allá. El esfuerzo está provocando un enfrentamiento con los sindicatos de profesores y otros de izquierda que ven al grupo como una presencia tóxica en las escuelas públicas.

La cofundadora del grupo, Tiffany Justice, dijo durante su cumbre anual en Filadelfia que “Moms for Liberty” utilizará su comité de acción política el próximo año para participar en elecciones de juntas escolares en todo el país. También “comenzará a respaldar a nivel de la junta estatal y los superintendentes elegidos”.

Sus comentarios confirman que “Moms for Liberty”, que ha pasado sus dos primeros años inflamando las reuniones de la junta escolar con quejas agresivas sobre la instrucción sobre el racismo sistémico y la identidad de género en el aula, está desarrollando una estrategia más amplia para reformar la infraestructura educativa en todo el país.

A medida que el grupo ha acumulado un amplio apoyo conservador y financiamiento de donantes, su enfoque en la educación asegura que incluso cuando los votantes centren su atención en la carrera presidencial de 2024, las elecciones de la junta escolar seguirán siendo una de las peleas políticas más polémicas del próximo año.

Un partidario camina mientras espera la llegada de Donald Trump a la cumbre Moms for Liberty en Filadelfia, Pennsylvania, el 30 de junio de 2023. Foto: Reuters

“Moms for Liberty” comenzó con tres madres de Florida que lucharon contra las restricciones de Covid-19 en 2021. Ha ascendido rápidamente como un jugador nacional en la política republicana, ayudado en el camino por el entrenamiento político de la junta y las relaciones cercanas con grupos republicanos y legisladores de alto perfil. El apoyo del grupo a la elección de escuela y los “derechos fundamentales de los padres” para dirigir la educación de sus hijos ha atraído aliados como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los principales contendientes presidenciales del Partido Republicano, y la conservadora Heritage Foundation.

El grupo ha sido etiquetado como una organización “extremista” por el Southern Poverty Law Center por supuestamente acosar a los miembros de la comunidad, promover información errónea anti-LGBTQ+ y luchar para eliminar material diverso e inclusivo de los planes de estudios.

Justice dijo en una entrevista que ella y su cofundadora, Tina Descovich, eran dos madres que “tenían fe en que los padres estadounidenses recuperarían el sistema de educación pública en Estados Unidos” y que “tenían la plena intención de recuperar y reformar” ese sistema.

Hasta ahora, el grupo ha tenido un éxito mixto en la elección de sus candidatos preferidos. En 2022, poco más de la mitad de los 500 candidatos a la junta escolar que respaldaron en todo el país ganaron. En la primavera de 2023, menos de un tercio de los casi 30 candidatos que apoyaron en Wisconsin fueron elegidos.

Centrarse en los candidatos a nivel estatal podría darle a “Moms for Liberty” la oportunidad de afirmar su influencia en algunos de los puestos que tienen más control para determinar el plan de estudios, dijo Jon Valant, miembro principal de Brookings Institution que ha estudiado política educativa.

Un asistente lleva una copia del libro "Trump: The Art of the Deal" durante una cumbre de Moms for Liberty en el Hotel Marriott en Filadelfia, Pennsylvania, el 30 de junio de 2023. Foto: Reuters

Una asociación cercana con la organización conservadora de capacitación del Instituto de Liderazgo y el dinero adicional de una base de donantes en crecimiento también podría ayudar a “Moms for Liberty” a presentar más candidatas elegibles y ayudarlas a ganar en 2024.

Monty Floyd, vicepresidenta del capítulo “Moms for Liberty” en el condado de Hernando, Florida, sabe lo que es tener el apoyo del grupo en una campaña política. Se postuló para la junta escolar en 2022 y recibió el respaldo del grupo, así como US$ 250 de su Comité de Acción Política (PAC) con sede en Florida.

Floyd perdió esa carrera, pero planea volver a correr en 2026, dijo a The Associated Press en la cumbre. Él espera ver cómo crece la influencia política del grupo y dijo que incluso más que el dinero, la red nacional de Madres por la Libertad brinda un “gran recurso” a un candidato.

“La riqueza de conocimientos que tienen, la red de apoyo y los consejos de defensa es lo que estamos aprendiendo de los oradores hoy”, dijo. “Tienen buenos consejos para dar. Así que aprendes mucho sobre lo que puedes mejorar en tus mensajes”.

Sin embargo, “Moms for Liberty” puede enfrentar obstáculos, ya que su creciente presencia nacional ha impulsado un contramovimiento de activistas que se oponen, dijo Valant.

Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), dijo que cree que grupos como “Moms for Liberty” han “creado más acción y más energía” entre los sindicatos de profesores.

“Tenemos 41 nuevas unidades que hemos organizado como AFT este año. Nunca hemos tenido eso”, dijo. Ella señaló que el sindicato “hará lo que tenga que hacer” durante las elecciones para mostrar el contraste entre sus candidatos respaldados y los candidatos de “Moms for Liberty”.

Más allá de los sindicatos, es probable que “Moms for Liberty” enfrente la oposición de grupos de base y votantes que “simplemente no están de acuerdo con su visión de lo que debería ser la educación pública”, dijo Valant.

Protesta contra el grupo Moms for Liberty mientras organizan una cumbre en la que los candidatos presidenciales republicanos hablan en el Hotel Marriott, en Filadelfia, Pennsylvania, el 30 de junio de 2023. Foto: Reuters

Martha Cooney, una educadora de Pennsylvania que fue uno de los 100 manifestantes que bailaron y sostenían carteles afuera de la cumbre, estuvo de acuerdo. Ella dijo que mientras “Moms for Liberty” intenta afirmar más poder político, ella y otros seguirán interponiéndose en su camino.

“Son una minoría muy pequeña que intenta actuar como si representara a toda la nación, y no es así”, dijo Cooney.

“Moms for Liberty” no respondió preguntas sobre en qué contiendas se enfocaría en 2024, además de dejar en claro que no respaldaría en las contiendas legislativas o la elección presidencial.

Pero incluso cuando el grupo dice que no se involucrará en la carrera por la Casa Blanca, los candidatos republicanos han tratado de aprovechar la influencia de “Moms for Liberty” y su amplia red de más de 120.000 miembros en 45 estados para cortejar a su bloque de votantes y beneficiar sus campañas primarias.

Cinco candidatos republicanos dieron discursos durante la reunión en Filadelfia. Incluían a DeSantis y al expresidente Donald Trump. Los rivales intentaron flanquearse entre sí con afirmaciones de que la “ideología woke” había superado a la educación y que los pronombres y la “teoría crítica de la raza” debían eliminarse de las aulas.

“Creo que las mamás son la fuerza política clave para este ciclo de 2024″, dijo DeSantis en su discurso a los asistentes.

Otros candidatos presidenciales republicanos que aparecieron en la cumbre incluyeron a la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el empresario biotecnológico Vivek Ramaswamy, quien llevó al escenario a su esposa y sus dos hijos. Se comprometió a priorizar los derechos de los padres y cerrar el Departamento de Educación de EE.UU. si es elegido.

“La membresía de esta organización es solo una pequeña punta del iceberg de un movimiento más amplio a favor de los padres y de los niños en nuestro país”, dijo Ramaswamy a los periodistas en la cumbre. “Y entonces, ¿qué tan importante es eso? Será mejor que creas que es bastante importante”.