Marcel expone ejes de la reforma tributaria en Comisión de Hacienda y diputados piden excluir a los adultos mayores del pago de impuestos por arriendo viviendas de DFL2

Se esperaba que el proyecto de reforma tributaria ingresara este martes a la Cámara de Diputados comenzando el debate en la Comisión de Hacienda. De hecho, el presidente de esa instancia, Jaime Naranjo (PS) citó una sesión para las 15 horas. Sin embargo, el texto no ingresó, ya que se sigue afinando su contenido.

Pero, aunque no hubo proyecto, la sesión se realizó de todas maneras y contó con la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria Claudia Sanhueza, quienes expusieron los ejes centrales de la reforma y respondieron algunas preguntas de los diputados.

Uno de los focos donde se centró el debate fue en la eliminación de la exención tributaria para el arriendo de viviendas DFL2 que hoy rige hasta dos viviendas. En este punto hubo una posición transversal entre los integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes le pidieron al gobierno revisar esta eliminación, especialmente si tendrá un impacto a los adultos mayores. Es petición concitó el apoyo desde el diputado Naranjo, pasando por el independiente Carlos Bianchi, los RN Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, y los Republicanos representados por Gonzalo de la Carrera y Gloria Naveillan.

En ese sentido, el ministro explicó que “el régimen actual los arriendos en general son rentas, y por ello, están sujetos a impuestos, pero lo que ocurre es que mucha gente o no lo sabe o lo ignora y no lo declara”. Además dijo que “no se paga porque es muy limitada la información que tiene la administración tributaria sobre el mercado de los arriendos”.

El secretario de Estado precisó que en “el caso de los adultos mayores tienen un beneficio tributario que les permite descontar el 100% o el 50% de sus contribuciones si pertenecen al 60% más pobre de la población. Por ello, hay un número importante de adultos mayores que tienen exención total o rebajas de contribuciones”.

Marcel puntualizó también que no es un impuesto nuevo si no que se grava de acuerdo al tramo que cada persona tenga en su global complementario. “Cuando algo es renta se tributa de acuerdo a la escala del impuesto a la renta, en este caso es global complementario, por lo tanto, una persona que tiene una pensión de $350 mil y tiene un ingreso por arriendo de $350 mil tendrán un total de $700 mil, por lo tanto, quedará bajo el límite exento por lo que no pagará el impuesto”.

Añadió que “si esa persona tiene un ingreso del arriendo por $700 mil y tuviera una pensión de $350 mil lo que le correspondería es tributar por el 4% sobre la fracción que esta sobre los $777 mil. Para redondear, se aplicará una tasa de 4% sobre $200 mil y es $8 mil mensuales. Eso es todo lo que tendría que pagar de impuestos en un caso como ese”.

Antes de pasar al siguiente tema de su exposición, que era el impuesto a la riqueza, tomó la palabra el diputado Naranjo quien dijo que “pero ministro, recogiendo la inquietud del diputado Bianchi (y los otros) esto se podría acotar, pensando en la gente de la tercera edad que a lo mejor tiene una o dos propiedades que arrienda”.

Ante aquello Marcel respondió: “Aquí yo voy tomando nota de los comentarios, y cuando entremos en el análisis del articulado del proyecto vamos a poder dar las cifras cuantitativas de lo que significa todas estas cosas para que lo podamos tener bien en claro”.

05 DE JULIO DE 2022/VALPARAISO Los diputados Jaime Naranjo (i), Marcos Ilabaca (ci), Daniel Manouchehri (cd), Leonardo Soto (d) y el ministro Mario Marcel (c), ofrece un punto de prensa en la Cámara de Diputados. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Impuesto a la riqueza

Otro de los temas que abordó Marcel y que dejó dudas entre los parlamentarios, especialmente de la derecha, fue el impuesto a la riqueza. El diputado De la Carrera le consultó cómo se evitará que los grandes patrimonios no se vayan del país.

“Para evaluar qué significa sacar los capitales del país, uno tiene que pensar que quien los saca pensará rebajar sus impuestos en Chile, pero tendrá que pagar impuestos al lugar que los lleva, y para eso tendrá que incurrir en ciertos costos”, indicó el ministro.

Para graficar esta situación, mencionó otros movimientos de capital y los respectivos costos asociados. “Por ejemplo, hemos visto el caso de familias de alto patrimonio que hacen donaciones a sus hijos, esas donaciones pagan impuestos y mucho más altos que el 1,8% que se está planteado como impuesto al patrimonio, es más, es más alto que el 1,8% acumulado durante varios años”.

Adicionalmente, explicó que las inversiones en el exterior también forman parte del patrimonio de los contribuyentes, lo cual será conocido por los convenios de intercambio de información. “(Estos convenios), no incluyen solamente países que tienen sistemas tributarios convencionales, sino que también a países que normalmente son considerados como paraísos tributarios, por ejemplo, ese es el caso de las Islas Caimán, el SII obtiene información en menos de una semana respecto de inversiones efectuadas en ese territorio”, acotó.

La exposición del gobierno continuará este miércoles instancia con los temas que no se pudieron abordar como el royalty a la gran minería, y las medidas para evitar la elusión y evasión. “Durante esta semana con seguridad ingresará el proyecto, muy probablemente mañana”, acotó Marcel.