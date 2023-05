Mayor transparencia, información y participación: los lineamientos que los alcaldes plantearon a Interior durante la primera reunión del Plan Calles Sin Violencia

“Estimados alcaldes y alcaldesas. Por especial encargo de la ministra del Interior y Seguridad Pública, los invitamos a reunirnos de manera virtual para abordar los detalles del Plan Calles Sin Violencia (...)”.

Este fue el mensaje enviado por la asistente del Interior, Graciela López, a los alcaldes de las 46 comunas que forman parte del plan de seguridad anunciado por el gobierno y que busca hacer frente a los homicidios y delitos violentos en los sectores con las tasas más altas a nivel nacional.

El objetivo del encuentro, que tuvo lugar a las 8 horas de este jueves vía Zoom, fue dar cuenta de la coordinación en materia de seguridad y prevención que ha llevado Interior con las distintas policías involucradas. Una instancia que fue liderada por la ministra Carolina Tohá, junto a los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, y sus respectivos equipos comunicacionales, quienes por cerca de una hora y media fueron interpelados por los alcaldes presentes para despejar las dudas en cuanto a la implementación del plan de seguridad.

Una reunión que se venía esperando desde hace más de un mes, pero que nunca se concretó. Es más, parte de los alcaldes que atendieron la reunión criticaron la falta de transparencia y comunicación desde el ministerio hacia los municipios involucrados, argumentando que la información llegaba primero por la prensa más que del propio gobierno. Y es que, pese a que la semana pasada el gobierno entregó el balance oficial de las primeras intervenciones del proyecto, desde su inicio el pasado 10 de abril, y que las autoridades de Interior asistieran a la Cámara de Diputadas y Diputados a exponer los criterios de cómo fueron escogidas las 46 comunas a nivel nacional, tal información no pareció ser suficiente.

Así lo hizo sentir la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC), quien fue la primera en expresar su preocupación en cuanto a la precaria información del plan hacia los ediles, argumentando que hasta la fecha no se han visto la reales implicancias del plan que comenzó, en principio, en 22 comunas de la Región Metropolitana (RM): “No hay indicadores; cuál será el seguimiento; esto no puede transformarse en una segunda reunión del Stop”, expresó.

A esto se sumó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), quien durante su minuto de intervención replicó que pese a los principales resultados entregados por el gobierno, “todavía no existe claridad sobre cuándo y en qué momento el plan de seguridad ha comenzado a operar en sus respectivas zonas”.

Esto pese a que el gobierno anunció durante la semana pasada que desde el 10 de abril hasta el 14 de mayo se han realizado 37.753 controles preventivos, se han cursado 2.172 infracciones y se han decomisado 16,4 kilos de droga. Mientras que Carabineros ha detenido a 798 personas, de las cuales 309 tenían una orden vigente en ese sentido. Otras 73 fueron aprehendidas por porte de arma blanca y 44 por robos.

Lo resuelto y las dudas que persisten

Según los alcaldes asistentes, durante la reunión los subsecretarios correspondientes se encargaron de desmenuzar los cuatro ejes clave del proyecto que serán puestos en acción: fiscales especializados y preferentes para la investigación de homicidios; la destinación de equipos especializados de la PDI dedicados exclusivamente a los delitos violentos y homicidios, y más patrullaje policial y fiscalización tanto en el control de armas como con las personas que tengan órdenes de detención vigentes. Mientras que en materia preventiva se considera la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos.

Eso sí, las autoridades presentes hicieron hincapié en el reforzamiento del patrullaje policial y fiscalización en las comunas intervenidas, puesto que aún no estaba claro si es que el gobierno tiene la intención de inyectar más dotación de carabineros a los sectores o, más bien, realizar una redistribución de las policías existentes en cada sector para reforzar zonas con mayores índices de delincuencia y percepción de inseguridad.

“El gobierno nos aclaró que no habrá más carabineros para las comunas. Y tampoco se quitarán policías de comunas que están fuera del plan. Al contrario, se nos explicó que existirá un reordenamiento de la fuerza policial disponible en cada comuna. Pero eso de todos modos nos preocupa, porque se ha jugado con la expectativa de las comunidades de que se va a encontrar con más carabineros al salir de su casa, pero no es así. Lo que complica es que se hacen grandes anuncios, pero los titulares no tienen que ver con el texto”, comentó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind.).

Una visión similar sostuvo el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien en conversación con La Tercera expresó que “más que avances, hoy fue la primera reunión donde participaron todas las comunas que va a intervenir el gobierno a través del Ministerio del Interior”, donde se esperaba conocer detalles de la implementación del plan y los resultados concretos por comuna, pero eso “no se produjo”, expresó.

Otro de los puntos que pidió ser aclarado por los ediles presentes fue saber cuándo llegaría la inversión en materia comunitaria y de recuperación de espacios públicos que contempla la creación de plazas y luces en los barrios para aumentar la seguridad. Una incógnita que fue resuelta por el subsecretario Cataldo, quien explicó que cada municipio tendrá la tarea de crear un proyecto en base a las principales necesidades de sus comunas, los que luego serán evaluados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que será la encargada de entregar recursos desde un presupuesto de $ 500 millones por cada comuna.

El alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind.), explicó que desde el gobierno se entregará apoyo de profesionales para presentar los proyectos de infraestructura: “La idea de esa inversión es para recuperar espacios públicos, identificar sectores donde hay una situación de inseguridad importante e intervenir esos lugares con iluminación, reconstrucción de espacios y construcción de plazas (...). Lo importante acá es que se nos aclaró que la asignación de recursos no será mediante un fondo concursable, sino que se asignará directamente”, recalcó.

Con todo, la reunión se desarrolló en buenos términos y no hubo desmarques de los presentes. Eso sí, los alcaldes elevaron algunas solicitudes mínimas con el fin de que el proyecto prospere. En principio, se pidió a los subsecretarios tener mayor incidencia en las intervenciones policiales de cada comuna, así como en cada una de las decisiones que se tome en materia de seguridad.

Además, los ediles solicitaron reuniones periódicas más recurrentes entre el gobierno y los municipios para saber en qué está la iniciativa y cómo avanza semanalmente. Para esto, el subsecretario Monsalve se comprometió a desarrollar reuniones cada dos meses con los 46 alcaldes involucrados, además de encuentros cada 15 días en cada delegación regional con los alcaldes, delegados presidenciales y fiscalías para conocer el avance por cada comuna en específico, “para saber cómo avanzamos, qué mejoramos y las articulaciones que podrían ir saliendo”, cerró Castro.