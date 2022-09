Michèle Labbé: “No creo que la tasa de interés haya alcanzado un techo, puede haber nuevas alzas especialmente por el escenario mundial”

La economista jefa de Dominus Capital, Michèle Labbé, sostiene que el triunfo del Rechazo en el plebiscito elimina un escenario para la actividad “muy malo, pero queda abierta la baraja entre un escenario medianamente malo hacia el bueno”. En este punto enfatiza eso dependerá de cómo siguen las políticas económicas, y lo segundo es “porque se estará discutiendo los próximos pasos del proceso constitucional”.

¿Cuál es visión que tiene respecto del Informe de Política Monetaria que publicó hoy el Banco Central?

Me pareció un informe bastante realista. Uno puede pensar que el escenario que plantea es más pesimista, pero recoge bastante bien lo que está sucediendo a nivel externo como interno.

¿Ve que hace una lectura correcta del escenario macroeconómico?

Si, se hace una lectura correcta, en especial considerando que ve más lenta la caída de la inflación, un poco más negativo la caída del PIB y se está adaptando a un escenario externo que será más o menos parecido, con una inflación más persistente y un crecimiento económico con menos impulso externo.

En cuanto a la inflación, nuevamente la ajustó al alza y ahora la sitúa en 12% a diciembre, ¿por qué cree que el BC sistemáticamente en los informes anteriores había subestimado la inflación?

Con la información que tenía en ese momento me parece que era una estimación buena. Hoy día lo que se muestra es que precios han sido más persistentes en términos de que ha costada mucho más reducirlo.

¿Subscribe las proyecciones de inflación que entrega el Banco Central?

Sí, me parece que está bien, pero con la salvedad de que no me queda claro cuál es el escenario fiscal que está incluido en la proyección de inflación para 2023.

Con respecto a las proyecciones de crecimiento, para el próximo año el BC ve una mayor caída, ¿concuerda con esa proyección?

El Banco Central se pone una caída entre -0,5% y -1,5% y con la información actual podría estar en -1% sin ningún problema. Acá nuevamente va a influir mucho cómo el sector publico desarrolla las inversiones y qué es lo que pase en términos de incertidumbre política, de seguridad, delincuencia, terrorismo. Todas estas proyecciones están hechas en un escenario en que volvemos a una normalidad en términos de seguridad.

¿Ve que el triunfo del Rechazo debería generar mejores perspectivas para 2023, y que este informe todavía no recoge?

No, lo que hace el triunfo del Rechazo es que elimina el escenario muy malo, pero queda abierta la baraja entre un escenario medianamente malo hacia el bueno, porque no sabemos cómo serán las políticas económicas. Y segundo es porque se estarán discutiendo los próximos pasos del proceso constitucional.

En cuanto a la tasa de interés, ¿todo indica que el 10,75% será el techo, o puede haber alguna nueva alza?

No creo que sea el techo, puede que haya nuevas alzas todavía, especialmente porque el escenario mundial está muy complicado y podrían impactar nuevamente los precios.