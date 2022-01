Ministro Jobet se reúne este miércoles con el comando de Boric por licitación del litio

La petición ya está sobre la mesa del gobierno: el Presidente electo, Gabriel Boric, y su equipo quieren que el proceso de licitación de la producción de hasta 400 mil toneladas de litio que culmina el 14 de enero se postergue hasta la nueva administración asuma en marzo

Ante esta inquietud, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, adelantó en entrevista con Pulso que contactarían con el equipo programático de Boric para agendar una reunión y explicar por qué a su juicio el proceso debe seguir su curso.

Y así fue, porque el encuentro se agendó para este miércoles a las 12 horas en las dependencias del Ministerio de Minería y Energía. En representación del Presidente electo estarán Izkia Siches, Diego Pardow y el coordinador del equipo de minería del comando, Willy Kracht, el director del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile (DIMin).

En la cita, el secretario de Estado volverá a usar los argumentos expresados en estos días: que la licitación corresponde al 4,4% de las reservas identificadas de litio que hay en Chile (400 mil toneladas de litio y las reservas conocidas alcanzan a 9,1 millones de toneladas), razón por la cual la licitación no hipoteca la agenda del próximo gobierno de crear una Empresa Nacional del Litio, una de las preocupaciones del equipo del Presidente electo.

Si bien el plazo es el 14 de enero, este jueves 6 el Comité Especial de Licitación (CEL) se reunirá para proponer al ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, la adjudicación de esta licitación. Ese equipo está presidido por el subsecretario de Minería, Edgard Blanco, e integrado por el director de Sernageomin, el fiscal de Cochilco y representantes de los ministerios de Hacienda y Economía.

La modalidad bajo la cual operarán es un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) suscrito con el Estado de Chile. Este permite que empresas nacionales y extranjeras puedan producir litio, manteniendo el carácter del mineral como sustancia no concesible y propiedad del Estado. En el proceso de compra de las bases de licitación participaron más de 70 empresas nacionales e internacionales, de las cuales ocho presentaron ofertas.

Finalmente, cinco oferentes presentaron seis ofertas económicas. Cuatro corresponden a una cuota de 80 mil toneladas de litio metálico (LME) comercializable (425.840 toneladas de carbonato de litio equivalente o LCE) y otras dos a 160 mil toneladas de litio metálico (LME) comercializable (851.680 toneladas de carbonato de litio equivalente o LCE).

Las empresas oferentes son: BYD Chile SPA, Albermale limitada, Cosayach Caliche SA, Servicios y Operaciones Mineras del Norte SA y Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM). SQM fue la empresa que realizó la oferta más baja.

Durante la jornada, el secretario de Estado entregó nuevas declaraciones para justificar el proceso. “Chile se está perdiendo la oportunidad del litio. Mientras Australia, Argentina y otros países avanzan. En 2016, Chile era el mayor productor del mundo. Teníamos un 36% del mercado y ahora si uno mira los números de Cochilco, estamos con un 31% de la producción, siendo el segundo país porque Australia nos pasó. Si seguimos así, para el 2030 tendremos el 17% de participación”.

En ese sentido, agregó que “esta licitación invita a empresas como socias del Estado para invertir y explotar litio. El Estado va a captar más del 50% del valor del recurso sin invertir. US$1.000 millones al año durante la producción y más de US$200 millones al adjudicarlo. Con esta licitación van a entrar nuevos actores o industrias donde hace 27 años son los mismo dos. Para aprovechar esta oportunidad debemos trabajar juntos con una mirada de largo plazo”, subrayó.

En el plano político, la bancada de diputados del PPD, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar frenar el proceso. Y por la tarde, la senadora DC y excandidata presidencial, Yasna Provoste, junto con senadores de oposición pidieron al gobierno suspender proceso de licitación e ingresaron un proyecto de ley para prohibir licitación de contratos de concesión del litio a privados en los 3 meses anteriores al traspaso de un gobierno.

Jobet versus Bitran

En paralelo el ministro Jobet y el exvicepresidente de Corfo del gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Bitran, continuaron el debate iniciado en Pulso. Primero fue el exvicepresidente ejecutivo de Corfo quien respondió a los dichos de Juan Carlos Jobet con respecto al pacto con SQM en enero de 2018. Y este martes, el biministro de Energía y Minería hizo un extenso hilo en su cuenta de Twitter para responder a Eduardo Bitran. “Tú critica original era que esto es extemporáneo. Yo dije que esa crítica me llamaba la atención viniendo de ti, que firmaste un ajuste de contrato con SQM en enero de 2018, a menos de dos meses de dejar el gobierno. Para no hablar del CEOL firmado a dos días del cambio de gobierno”, partió el secretario de Estado en su red social. Y acto seguido añadió que “ahora dices que no es que sea extemporáneo, es decir, que el problema no es cuándo se hace, sino que el problema sería que el próximo gobierno tiene una opinión distinta, cosa que no ocurrió en 2018″.

Jobet afirmó en su última respuesta que “los países avanzan cuando uno construye a partir de lo que hicieron los gobiernos anteriores. Habla bien de nuestro gobierno haber entendido a fondo lo que tú habías hecho y haberle dado continuidad, más allá de lo que conviniera políticamente en un tema polémico”.

En ese contexto, defendió nuevamente el proceso de la actual licitación. “El diseño de esta licitación se trabajó desde marzo, las bases las aprobó la contraloría y se lanzó públicamente en octubre. Como es obvio, durante todo ese proceso, nadie sabía quién sería el próximo presidente. ¿o los gobiernos deben paralizarse un año antes por las dudas?”.

Y finalizó su exposición en twitter: “Veo que estamos de acuerdo en dos cosas básicas: los CEOL (lo que estamos licitando) son una buena manera de aumentar la producción de litio. Y el Estado puede capturar una gran porción del valor por esa vía, sin invertir recursos. Sobre eso se puede trabajar”.