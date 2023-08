“No han hecho esfuerzos serios para llegar a acuerdos”: oficialismo endurece el tono con republicanos y pone en jaque a Chile Vamos

“¿De dónde sacaron que el Partido Comunista iba a votar rechazo? (...). Seamos serios, yo hice una pregunta y me gustaría que respondieran, porque yo dije oficialmente que esa no es la postura del Partido Comunista (...). Yo te pregunto, ¿de dónde sacaron eso?, porque eso no es verdad”.

Esas fueron las palabras de la consejera PC Karen Araya, quien, este lunes en la tarde, se acercó rauda a increpar duramente a sus pares republicanos Luis Silva y Antonio Barchiesi, quienes minutos antes habían realizado un punto de prensa. En la oportunidad, Barchiesi -una vez más- apuntó sus dardos principalmente al Partido Comunista.

“En este proceso constitucional todavía no se ha votado nada y a pesar de eso, la ultraizquierda, es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio, ya anunciaron que se están bajando del proceso constitucional y han comenzado la campaña para votar en contra del plebiscito del 17 de diciembre y lamentablemente están arrastrando a toda la izquierda a sumarse en ese rechazo”, dijo el representante republicano.

Barchiesi además manifestó que “todo lo que nosotros vemos es que va en la línea de que tomaron la decisión de rechazar y el fin de semana lanzaron la campaña”. Con eso, el consejero se refería a los dichos del exconvencional Hugo Gutiérrez (PC), quien fue parte de una asamblea denominada “Chile vota en contra”, el pasado sábado. Frente a esto Araya le respondió: “Hugo Gutiérrez llamó a anular (...) yo te pregunto de dónde sacaron eso, porque eso no es el partido. Nosotros no somos los que estamos mintiendo, los que están mintiendo son ustedes”.

Lo cierto es que la postura de Gutiérrez no es la institucional del Partido Comunista, el que -hasta ahora- si bien ha manifestado múltiples críticas a las enmiendas republicanas, continúa siendo parte del proceso, de las conversaciones y no ha llamado a votar en contra.

De hecho, durante la mañana de este lunes, la consejera Araya aseguró que “la posición del Partido Comunista es mantenerse en el bloque unidad, hacer todos los esfuerzos necesarios para poder generar los diálogos democráticos que impulsen a crear una nueva Constitución. Posiciones de militantes de mi partido son posiciones personales y no son la posición ni tampoco la voluntad del Partido Comunista”.

El punto de prensa de los republicanos fue en respuesta al emplazamiento que más temprano hizo el oficialismo. A eso de las 11.30 las tres bancadas de Unidad para Chile -compuesto por Convergencia Social, RD, PS y el PC, además del consejero Alihuen Antileo, el único escaño indígena- hicieron un punto de prensa apuntando a la derecha en la antesala del inicio de la votación de las enmiendas, las que ahora se están discutiendo en particular.

Y es que ambos sectores del Consejo Constitucional están contra reloj para llegar a algún consenso antes de que parta el proceso de votación de las distintas comisiones, que está fijado para este próximo lunes 28 de agosto. Así, apuntaron sus dardos nuevamente a los republicanos, quienes poseen 22 de los 50 escaños del órgano redactor.

“Estamos extremadamente preocupados porque faltando tan pocos días para el inicio de las votaciones, que marca naturalmente un escenario más complejo y estrecho para las conversaciones, quienes tienen la principal responsabilidad en la conducción de este proceso que son la mayoría circunstancial de la derecha y especialmente el Partido Republicano, que dominan la mesa directiva del proceso, no han hecho esfuerzos serios y rigurosos para promover espacios e instancias de conversación y de diálogo que permiten arribar a ciertos acuerdos comunes”, acusó el consejero CS, Yerko Ljubetic.

El representante de la Región Metropolitana continuó marcando que “nos parece que esa situación es muy grave precisamente porque estamos hablando de los últimos días hábiles para lograr esos acuerdos. En contraste con la indolencia y la negligencia con que la mayoría ha conducido este proceso, nuestros esfuerzos se han caracterizado desde el día uno por hacer permanentes a constituir instancias y espacios de diálogos y conversación orientados a la búsqueda de estos acuerdos”.

Frente a estos dichos, el delegado de la bancada republicana, Luis Silva, salió a responder a través de otro punto de prensa, en donde solamente estuvo acompañado de su par Antonio Barchiesi. “Lamentamos los intentos de caricaturizar al Partido Republicano como si no estuviera a favor de buscar una Constitución que le hable a un amplio arco de la ciudadanía en Chile, lo cual supone encontrar acuerdos. Al mismo tiempo, quiero aclarar que no le tenemos miedo al desacuerdo y creemos que uno de los espacios para crecer como sociedad precisamente es poder vivir con la diferencia”, dijo Silva.

El jaque a Chile Vamos

Dentro del emplazamiento de la izquierda hubo una mención especial a la coalición de Chile Vamos, integrada por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, quienes poseen 11 escaños.

“Esta es una semana en que el sector de Chile Vamos tiene que dar cuenta de cuál va a ser el rol que va a cumplir, si va a seguir siendo un sector subordinado a la mayoría republicana o va a usar el espacio que dispone para articular, para moderar las enmiendas más radicales e identitarias del sector Republicano en la perspectiva de buscar acuerdos generales”, señaló Ljubetic.

Y añadió: “Chile Vamos tiene que responder esta semana acerca de cuál es el rol que efectivamente va a construir, si se va a sumar a la idea de proponer una Constitución de solo para algunos o va a hacer los esfuerzos necesarios para buscar acuerdos que nos permitan proponer una Constitución para todos”.

El emplazamiento no es casual, ya que Chile Vamos es clave al momento de alcanzar el quórum de 3/5 para aprobar las normas en el Consejo, ya que se requieren de 30 votos. Si esa coalición apoya a los republicanos y les da sus votos, podrían aprobar los artículos sin necesidad de acuerdos con la izquierda.

Frente al emplazamiento de los partidos de gobierno, el consejero RN Germán Becker respondió. “Nosotros como Chile Vamos, vamos a intentar lograr hacer la mayor cantidad de puentes que podamos, no podemos todos porque no es posible. Si bien, con los republicanos tenemos más afinidad en las enmiendas y eso hay que decirlo, también tenemos afinidad con algunas enmiendas de izquierda y también tenemos algunas discrepancias con ambos sectores”.

En esa línea, el también presidente de la comisión de Derechos, agregó: “No se trata de ser una Constitución partisana, pero la izquierda no puede pretender ellos manejar este tema en la circunstancia que tienen minoría, lo que sí vamos a tender los máximos puentes para lograr acuerdos (...). Nosotros lo que podemos hacer es tender puentes, pero no podemos llegar hasta donde esperen ellos que nosotros lleguemos. La respuesta de que si va a ser posible que el PC se mantenga en el Consejo Constitucional van a tener que darla ellos”.

Lo cierto es que al interior de Chile Vamos están divididos. Mientras algunos consejeros y expertos de ese sector están por presionar a los republicanos para que cedan en sus posturas y lograr acuerdos con la izquierda (al menos con el PS y el Frente Amplio), en otros está comenzando a calar la idea de no transar en sus ideas con el objetivo de forzar a que el PC se reste del proceso constituyente.