Olivera, Chahin, Saffirio, Pérez y Calisto: los nombres que llegan a reforzar Demócratas

Hay que vivir el duelo. Esa era la respuesta de varios de los personeros que el año pasado renunciaron a la Democracia Cristiana (DC) cuando se les consultaba si tenían planes de volver a militar en otro partido. A estas alturas, ese periodo ya está superado.

Hasta el cierre de esta edición, cuatro parlamentarios -tres de ellos ex DC- mantenía una reunión con los fundadores de Demócratas, partido en formación encabezado por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, con el objetivo de afinar los detalles de su llegada al partido en formación.

En concreto, se trata de los diputados Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez, Jorge Saffirio, además de Érika Olivera, quien fue electa en dos ocasiones como parlamentaria a través de un cupo de Renovación Nacional. Los cuatro integran el Centro Democrático Unido (CDU), un grupo de organización parlamentaria autoconcebido como de centro.

Sobre su llegada al partido en formación -que se materializaría en marzo, cuando se retome la actividad legislativa-, Pérez aclaró que “para nadie es desconocido que hemos trabajado con muchas de las personas que están en Demócratas. Estuvimos, en su minuto, por la opción que el país requería: decir que no a un mal proceso constituyente. Ese momento no fue bien entendido por el antiguo partido en que militábamos (la DC), por tantos años. Se desaprovechó una gran oportunidad, entonces hoy queremos hablarle a la gente (desde este partido) con una sintonía en sus urgencias en seguridad y económicas”.

Por su parte, Calisto sostuvo que Demócratas, debido al perfil de sus integrantes, “nos ofrece garantías como plataforma de centro para defender ideas y dar garantías a nuevos actores políticos para que puedan sumarse a la plataforma (...). Es importante en política definir un camino formal que nos permita sumar a nuevos actores políticos. Uno no puede invitar actores a la nada, necesitamos un plataforma con miras a las próximas elecciones”.

Los diputados no llegarán solos. Junto a ellos aterrizará en Demócratas el extimonel de la DC Fuad Chahin. Al respecto, él señaló que “tengo un compromiso con lo público, me importa lo que pase en el país (...). Hoy día Chile extravió el rumbo, está retrocediendo, es un país cada vez más inseguro, donde hay más incertidumbre. Nadie puede estar tranquilo con la situación que vive el país (...). Por eso creo que es importante aportar en la discusión, al debate público desde un espacio (...) que es insustituible, que es el espacio de los partidos políticos”.

Sobre este punto, el exconvencional precisó que “la declaración de principios de Demócratas es una que me interpreta, con muchas de las personas que están ahí hemos hecho política durante mucho tiempo, nos conocemos. Tienen una frescura, un espíritu totalmente positivo, convocante (...). Por eso me siento motivado y voy a entrar a militar a Demócratas en los próximos días. He tomado esa decisión, después de una reflexión colectiva”.

En todo caso, la afinidad entre Chahin y los parlamentarios ex DC y Demócratas es natural. Cuando aún militaban en el partido, que hoy es liderado por el diputado Alberto Undurraga, juntos conformaron la llamada “disidencia DC”, que optó por respaldar la opción Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre del año pasado, pese a que la decisión institucional del partido era ir por el Apruebo.

Pese a eso, Calisto enfatizó que “esto no es contra la DC, no queremos reemplazar a la DC, sino que esto es un proyecto político distinto. Por eso es importante Olivera (quien era cercana a los partidos de Chile Vamos y no a la decé), porque la mirada que tenemos es mucho más allá del pasado, de la historia política chilena. Queremos ser un partido moderno”.

Olivera, por su parte, afirmó que esta es “una decisión que tomamos los cuatro (diputados CDU) de dar este paso. Entramos al partido para aportar y trabajar desde una mirada de centro. Eso es lo que me ha motivado a mí a poder entrar en este nuevo grupo. No lo hice antes en otro, porque simplemente, en el periodo pasado, me vi obligada a poner un freno y decir que lo que quiero es seguir defendiendo los interés de la gente”.

“Estaba en Chile Vamos porque me siento identificada con lo que hay ahí, pero hay cosas con las que me siento alejada también. Con Calisto, Pérez y Saffirio hay muchas cosas que nos unen, precisamente trabajar por el bien de Chile, siempre desde el centro. No me gustan los extremos”, puntualizó Olivera, quien entraría a militar a un partido por primera vez.

En cuanto al futuro de Demócratas, Calisto adelantó que espera que el partido integre una “coalición política de centro que dé gobernabilidad Chile (...). El centro político está llamado a dar el equilibrio con miras a tener un gobierno. La historia ha demostrado que cuando el centro ha sido garante de acuerdo, como fue en la Concertación, el país crece y se desarrolla”.

Sobre la llegada de los parlamentarios, el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud, comentó que “me parece un paso muy valioso, son diputadas y diputados que se la jugaron para que Chile no tuviera ese texto que francamente dividía al país y creaba conflictos. Son muy bienvenidos, van a ser un tremendo aporte”. Y es que la llegada no es para menos. Si llegan a constituirse, el partido prácticamente igualaría a la DC en representación parlamentaria: tendrían cuatro diputados y dos senadores, mientras que la decé tiene cuatro diputados militantes y tres senadores.

Como sea, el diputado Calisto aclaró que el comité parlamentario que él formo, el CDU, seguirá operativo. “Es una coordinación parlamentaria, nunca quiso ser un partido. Ojalá podamos tener en algún momento una bancada de Demócratas, pero por ahora vamos a seguir en coordinación”, explicó.