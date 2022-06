Oposición en alerta por el rápido trámite legislativo con el que gobierno quiere impulsar la reforma tributaria

El gobierno realizó este jueves la segunda reunión prelegislativa con los diputados y senadores del oficialismo que integran la comisiones de Hacienda para abordar los ejes de la reforma tributaria, que será ingresada al Congreso el próximo viernes 1 de julio.

En esta oportunidad, los parlamentarios estuvieron con sus asesores presentes para comenzar el trabajo más técnico. Los temas que se abordaron en este encuentro fueron dos: royalty y las normas contra la evasión y elusión.

De acuerdo a los presentes, en el primer tema se informó que se ingresará una indicación al proyecto que hoy está en la Comisión de Hacienda de Senado. “Serán ajustes significativos”, dice un conocedor de estas conversaciones. La misma fuente complementa diciendo que se aplicará un impuesto ad valoren y otro a los márgenes de ganancia, lo que permitirá obtener una “mucha mayor recaudación a la actual”.

Otro de los presentes comentó que en el segundo punto se abordaron los cambios que se quieren hacer a la norma general antielusión, apuntando a registrar de mejor manera las transacciones. Una próxima reunión quedó agendada para el martes en Valparaíso, donde se espera que se discutan los cambios al impuesto a la renta, que incluye la desintegración del sistema para las grandes empresas, impuesto a las personas y a la riqueza.

Este viernes, además, la OCDE dará a conocer públicamente un estudio comparativo de carga tributaria de Chile y de otros países, el cual ha sido un tema de debate recurrente entre los expertos.

Carlos Bianchi, diputado independiente que ha participado de estas reuniones, arremetió nuevamente alertando por los tiempos en que el Ejecutivo quiere tramitar este proyecto. “Hacienda y el diputado Naranjo (PS) quieren que este proyecto avance con mucha celeridad. Ellos quieren hacer ver que ya está todo socializado, pero no es así. He sido el único en estas reuniones que ha levantado este punto de que la discusión debe ser pausada para no repetir el episodio de 2014, y que Naranjo no cometa el mismo error que hizo Lorenzini en esa reforma tributaria”.

31 DE MAYO DEL 2022 FOTO: DEDVI MISSENE

Los tiempos que preocupan a la centroderecha

Desde la oposición miran con expectación, pero desde fuera, porque no han sido parte del llamado trabajo prelegislativo. Y, por ende, ya encienden las alertas en caso de que el gobierno quiera acelerar la discusión en la Comisión de Hacienda y en la Cámara de Diputados.

Esto, considerando que el lunes el gobierno les trasmitió a los parlamentarios de su bloque que el objetivo es que el proyecto que contiene medidas contra la evasión y elusión, exenciones y los cambios en materia de impuesto a la renta, al patrimonio y desintegración del sistema tributario, ojalá pueda estar aprobada en el Congreso en septiembre, antes de que comience la discusión del Presupuesto 2023.

El diputado Miguel Mellado (RN) sostuvo que “el gobierno habla de trabajo prelegislativo, pero deja a la mitad de la Cámara fuera de esta discusión” y acotó que “el ministro de Hacienda no está abierto a recibir opiniones distintas. Espero que el diputado Naranjo no se preste para una tramitación exprés”. Mellado aseveró que “no ha habido un trabajo prelegislativo, solo invitaron a Bianchi porque quieren su voto”.

Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) comentó que “no se nos ha invitado a ninguna reunión para preguntarlos cuáles creemos que deberían ser los principios de este proyecto de ley, lo que es contradictorio con la afirmación del Presidente Boric, que llamó a un pacto tributario”. El legislador indicó que “es difícil que haya “un pacto si no se nos invita a la mesa de conversación.” De todas formas, Ramírez apuntó que “estamos disponible para conversar y espero que el gobierno también lo esté para que se avance en un verdadero pacto tributario”.

En tanto, Agustín Romero, diputado del partido Republicano, acotó que “el gobierno llamó a hacer un pacto tributario, pero para hacerlo todos deberíamos ser parte y estar de acuerdo en lo que se propondrá. Si el gobierno lo presenta de un día para otro, no se puede hablar de pacto”. En ese sentido aseveró que “el Ejecutivo dice que quiere dialogar, pero eso no se traduce en los hechos”.