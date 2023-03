Oposición no está disponible para ley corta solo con medidas contra evasión y elusión, y Marcel desestima recursos del litio para PGU

El gobierno no define aún cuál será el camino que tomará para seguir adelante con la reforma tributaria que la Cámara de Diputados rechazó en su discusión en general. Entre los caminos aún abiertos está que el gobierno pueda insistir con la iniciativa en el Senado, esperar un año para volver a presentar una propuesta de este tipo en la misma Cámara de Diputados, o bien, ingresar algún nuevo proyecto.

Desde el Ejecutivo enumeraron una serie de políticas que podrían quedarse sin financiamiento ante este revés parlamentario, siendo una de las principales el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil. Sin embargo, desde la oposición surgieron voces que mencionaron que los mayores ingresos que el fisco está obteniendo por el litio servirían para financiar la PGU.

Ante esta posibilidad el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la descartó de plano, ya que no son ingresos permanentes. “Si bien el litio nos está entregando afortunadamente ingresos adicionales, no sabemos por cuánto tiempo los ingresos permanecerán en esas magnitudes, por lo tanto, financiar algo tan permanente como la PGU con ingresos cuya permanencia en el tiempo desconocemos no sería responsable”, aseguró.

Marcel remarcó que “aproximadamente la mitad” de la recaudación esperada por la reforma tributaria iba a ser destinada al incremento en el pago PGU. Por los mismo, detalló, hay más políticas que estarán sin financiamiento, entre ellas, el mejor acceso a la salud y la sala cuna universal.

De acuerdo a la ejecución fiscal de 2022, los ingresos del gobierno central total tuvieron un crecimiento real de 6,3% respecto al mismo período de 2021, incididos, principalmente, por la mayor tributación de resto de contribuyentes y por rentas de la propiedad que subieron 503% ($3.641.665 millones). Esto último se explica por el crecimiento en la recaudación de Corfo en la partida del Ministerio de Economía producto de los contratos de explotación de litio con SQM y Albermarle. A ello se suma el alza de 23,7% de la tributación de la gran minería privada (GMP10). Así, los Ingresos Tributarios Netos tuvieron un crecimiento real anual de 9,6%.

Se cierra una puerta

En el comienzo de la discusión de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la oposición le planteó una idea a Hacienda: separar el proyecto y avanzar primero con medidas contra la evasión, elusión y reducir las exenciones, y luego seguir adelante con los cambios al sistema a la renta. Eso fue desechado por el Ejecutivo. Ahora, dado este nuevo escenario, esa podría ser una alternativa por parte del gobierno para lograr recaudación en un corto plazo. Sin embargo, desde la oposición sostienen que ya no están disponibles para una negociación como esa.

El diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, dijo que “ya no están disponibles para una negociación de ese tipo. Eso efectivamente se lo propusimos, pero no la consideraron”. En ese sentido, el legislador enfatizó que, ahora lo que esperan es que el gobierno presente una nueva reforma, pero que sea “proempleo, procrecimiento y proinversión”. Y en ese contexto, Mellado indicó que se pueden incluir normas antielusión”.

Una posición similar entregó Guillermo Ramírez (UDI), quien sostuvo que “están dispuestos a conversar con el gobierno, pero para ello, deben llegar con una nueva propuesta”. El legislador descartó entregar propuestas o alternativas que ellos consideran viables, ya que, afirmó, “esa es labor del Ejecutivo”, ya que ellos entregaron distintas propuestas, “pero no fueron consideradas”. Ramírez espera también que el gobierno se abra a discutir en conjunto la reforma previsional y la tributaria.

Sin embargo, Marcel defendió una vez más que el gobierno “ha tenido disposición a dialogar en toda su tramitación, y por cierto la tenía para los pasos que seguían”, recordando que durante la tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara se introdujeron 90 indicaciones y “algunas de ellas fueron votadas favorablemente por la oposición”.