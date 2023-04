Ossa versus Soto: el duro round entre los comisionados que marca el “fin de la luna de miel” de la Comisión Experta

La sala 1 del edificio de la Cámara en Santiago ha sido el centro de operaciones de la subcomisión de sistema político. Esas paredes han sido testigos del debate de los seis comisionados -Gabriel Osorio (PS), Francisco Soto (Ind.-PPD), Antonia Rivas (CS), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Natalia González (Ind.-UDI) y Juan José Ossa (RN)- que están tratando de diseñar la sala de máquinas del anteproyecto de nueva Constitución que tiene que redactar la Comisión Experta.

Si hay algo que ha caracterizado a esta subcomisión es su hermetismo, pero no solo eso. Los seis expertos y algunos de los comisionados de otras instancias han destacado el buen tono con el cual han llevado la discusión lo cual les ha permitido lograr -al menos en la primera fase de presentación de normas- grandes consensos en torno al futuro sistema político.

Sin embargo, hubo un giro importante el jueves de la semana pasada. Ese día los expertos tuvieron una sesión para escuchar a otros especialistas que fueron a exponer sobre sistema parlamentario y otros asuntos. La sesión no fue bien valorada por los comisionados quienes al terminar salieron al jardín de la Cámara, algunos de ellos fumaron un cigarro y luego entraron a la sala 1 para tener su primer cara a cara.

Luego de la aprobación en general de las primeras normas -todas visadas por la unanimidad del pleno- los expertos de sistema político no se habían vuelto a ver. Ese jueves tuvieron su primer encuentro y según fuentes de la Comisión Experta los seis comisionados protagonizaron un tenso intercambio.

Al momento de reconstruir la conversación que tuvieron los expertos algunas versiones son contradictorias. Pese a eso, lo cierto es que los seis comisionados hablaron de manera transparente respecto de los asuntos propios de la subcomisión, pero también del panorama general que estaba viviendo la comisión.

Quienes supieron de ese cara a cara comentan que una parte de la conversación estuvo marcada por un fuerte intercambio protagonizado por Francisco Soto y Ossa. Algunos descartan que el tono haya sido duro, pero lo que pasó fue que el comisionado oficialista tomó la palabra para referirse al debate por las listas cerradas.

El experto habría comentado que le causó sorpresa que la bancada de oposición hubiese cambiado su opinión -al volcarse para apoyar las listas electorales abiertas- cuando en un inicio del debate habían dado señales incipientes de pensar un sistema electoral que se basara en listas cerradas, algo que es descartado por la oposición.

Testigos de ese momento cuentan que Soto habría deslizado que faltó valentía para persistir en una idea que les hacía sentido en vez de ceder ante presiones externas. Esa intervención tuvo una respuesta inmediata por parte de Ossa quien dejó en claro que su sector nunca había dado su apoyo a las listas cerradas. Así, rechazó que deslizara que hubo interferencia de externos.

Ese fue uno de los momentos más álgidos del encuentro. Luego de eso, ambas bancadas concluyeron que las diferencias en cuanto al sistema electoral eran tan grandes que no había espacio para trabajar enmiendas en conjunto y que, por lo tanto, al menos en la fase de redacción de indicaciones, no iban a gastar energías en acercar posiciones y que eso lo dejarían para después. Es decir, sin la posibilidad de llegar a un espacio en común lo mejor era esperar al debate posterior para ver las posibilidades reales de negociar un acuerdo.

Esa fue la razón por la cual el lunes en la noche cada bancada ingresó sus enmiendas de sistema político por su lado. La derecha ingresó casi 180 indicaciones, mientras que la izquierda hizo lo propio con una cifra similar.

Fuentes de la Comisión Experta añaden que luego la conversación derivó en temas más generales que abarcan no solo los asuntos de sistema político. El corazón de esta segunda parte del cara a cara estuvo centrada en la “desazón” que manifestó el oficialismo en público respecto de algunas normas -aprobadas en general y de manera unánime- por el pleno.

Aquí los representantes de la oposición comentan -en privado- que consideran que la reacción del oficialismo fue “curiosa”. No logran entender que hayan reclamado públicamente (en redes sociales y en sesiones de la subcomisión de derechos sociales) por normas que nadie los obligó a firmar ni patrocinar. Aquí el tema llega directamente al inciso sobre la libertad de elección entre un régimen de salud privado y uno estatal.

“Tenemos una comisión empatada, nadie tiene mayoría, nadie puso una pistola sobre la mesa para apoyar las normas y solo ellos han reclamado y advertido que no apoyarán los artículos que votaron de manera unánime”, dice un experto de la oposición en privado.

Esa misma sensación fue expuesta, según cuentan fuentes de la comisión, por el experto Sebastián Soto. El abogado habría dicho que no correspondía que el oficialismo reclamara por las normas que fueron parte del acuerdo inicial dando a entender que fueron los únicos que hicieron concesiones, cuando la derecha también tuvo que aceptar temas que no le gustaban y son sensibles para el sector, como por ejemplo la iniciativa popular para derogar normas o el fin del control preventivo sustantivo. Las mismas fuentes añaden que el comisionado habría agregado que el problema del oficialismo es que no ha sabido valorar los puntos que sí consiguieron.

El trasfondo de eso, dicen en la instancia, es la amenaza -ya notificada- por parte del oficialismo de querer suprimir normas aprobadas en general, como por ejemplo el inciso que pretende dar libertad de elección entre un administrador privado o estatal para el 7% de las cotizaciones obligatorias.

En un momento, cuentan fuentes de la comisión, el experto Osorio pidió la palabra. Quienes saben de lo que dijo aseguran que el abogado socialista habría trasmitido que las casi 200 normas ya aprobadas en general no representan de buena manera las ideas de su sector y que la derecha cometería un error si se cierra al diálogo. Por lo mismo, agregan las mismas fuentes, deslizó una interpelación a su bancada opositora al decirles que no debían cometer el mismo error que “los convenciones de izquierda” quienes por acallar a la derecha en la Convención presentaron un texto que fue duramente derrotado en las urnas.

Pese a que son varios expertos quienes le bajan el perfil a lo ocurrido ese jueves, lo cierto es que el cara a cara que ocurrió en la sala 1 de la Cámara representa el momento político por el cual atraviesa la Comisión Experta. Pese a que los comisionados son muy cuidadosos de las formas y nadie está dispuesto a tirar el mantel con escándalo, están al tanto de que les quedan menos de dos meses que serán de mucha complejidad y que ya se “acabó la luna de miel” del órgano.

Por delante tienen la tarea de negociar más de 900 enmiendas y saber ceder lo suficiente para armar un anteproyecto que no le guste demasiado a ningún sector, pero tampoco les desagrade demasiado. La tarea, dicen ellos mismos, es muy sensible y tienen poco espacio para los errores.