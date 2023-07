Paloma Román Marugán, analista española y el 23-J: “Ni Feijóo ni Sánchez podrán gobernar en solitario”

Este domingo los españoles elegirán a los 350 diputados de su Parlamento, en unas elecciones generales que marcarán el inicio de una nueva Legislatura. Con el gobernante PSOE en desventaja en las encuestas frente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, de hace meses que se siente “el cambio de ciclo político” en España, de unos años marcados por el gobierno de coalición de izquierda al alza de la extrema derecha en los sondeos y representación.

En entrevista con La Tercera, la directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, Paloma Román Marugán, comenta la actualidad española. Aunque hace tiempo que se ve una ventaja del PP en los sondeos, la politóloga asegura que las elecciones están más peleadas de lo que se dice.

¿Cuán probable es que el gobierno pase a Feijóo el próximo domingo, o que se mantenga el PSOE?

Realmente esta respuesta estará el 23 de julio, y es imposible asegurar nada. Por las encuestas, que se publican todos los días hasta los cinco días antes de las elecciones, presumiblemente el gobierno podría ser, con mayor probabilidad, de Feijóo. Aunque desde luego, lo más probable es que ni Feijóo ni Sánchez podrán gobernar en solitario.

Una mujer con un perro pasa por delante de la propaganda electoral. Foto: Reuters

¿Qué pasó con la izquierda más allá del PSOE en estas elecciones? ¿Qué rol está cumpliendo Yolanda Díaz y Sumar en todo esto?

La izquierda más allá del PSOE ha conseguido ir reunida en una candidatura que se llama Sumar, y que lidera Yolanda Díaz. Esto, que en principio no parece tan importante, pues sí lo es, porque la izquierda ha estado muy dividida, muy criticada entre ellos, y por lo tanto, ha presentado quiebres importantes que han repercutido fuertemente en ese voto. Hay desmovilización, desgaste, incomprensión y, pase lo que pase, es un triunfo que esa izquierda pueda ir unida en una candidatura.

Se ha hablado mucho de una oposición, PP y Vox, que se ha concentrado en atacar la gestión de Pedro Sánchez. ¿En qué consiste el antisanchismo? ¿Cuáles son los puntos “bajos” que han configurado una oposición contra el actual gobierno?

Definir el antisanchismo es muy difícil, porque realmente no se sabe muy bien lo que es: solo es un “anti” contra el actual presidente de gobierno, y en realidad es una serie de rasgos acusativos de que el presidente ha sido una persona que ha mentido, que ha dicho una cosa y luego hecho otra, que es unipersonal, soberbia, que va sobrada y que, por lo tanto, no escucha a los demás. Y bueno, una persona que en algún momento, alguien puede pensar, tuvo cierta deriva dictatorial.

Lógicamente, son perspectivas generadas desde la oposición, pero realmente el antisanchismo viene a resultar, en definitiva, un insulto.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, en un evento de campaña. Foto: Reuters

Luego de los distintos pactos que, en distintas Comunidades Autónomas, ha hecho el PP con Vox, los españoles han visto qué tipo de cosas pasan cuando la extrema derecha entra a un gobierno. En una municipalidad en Valencia, un concejal del partido de Santiago Abascal llegó a censurar de la biblioteca una serie de revistas en valenciano, por ejemplo. ¿Afecta este tipo de episodios las posibilidades de Vox?

Creo que las posibilidades del partido de extrema derecha le afectan poco, porque sus votantes son una legión de firmes, y por lo tanto, votan a Vox porque les gusta lo que están haciendo y están satisfechos con que lo defiendan a ultranza.

Yo creo que a quien más le puede perjudicar es al Partido Popular, porque como se sabe que no habrá un solo partido que pueda gobernar en solitario, y que Vox va un poco al lado del PP, pues habrá a quienes no les guste lo que está ocurriendo con Vox, y que pensaban votar por el PP, tal vez no lo vayan a hacer por esta cuestión.

¿Cómo afecta todo el tema del independentista vasco EH Bildu a las posibilidades de Sánchez de mantener el gobierno? Se habló de ello en las últimas semanas, los pactos de votación en el Congreso entre el PSOE y EH Bildu, partido señalado por su “cercanía” al ideario de ETA en el País Vasco…

El tema de Bildu es un clásico: tiene que ver con ETA, con cuestiones que han sido muy duras para la sociedad española, pero que afortunadamente ya no existen. Lógicamente están ahí, y siempre que las necesita la derecha la usa como una “munición política” contra el gobierno de Sánchez. Sánchez lo que ha hecho con Bildu es solicitar su apoyo en algunas cuestiones puntuales, que ha llevado a cabo, y como no hay nadie que tenga mayoría absoluta en el Congreso, tiene que buscar esos apoyos donde cree que los puede encontrar.

El Partido Popular ha sido una oposición muy confrontativa que no ha ayudado nada, entonces muy probablemente, le puede ocurrir a Feijóo que tendrá que buscar los apoyos necesarios para votaciones concretas que no tenga, y que deba conseguir con Vox, por ejemplo. Si tuviera la mayoría, no tendría que andar con esa geometría variable de apoyos.

Eso es lo que ha hecho Sánchez y Bildu, un partido entre comillas “maldito” por su origen, por de dónde proviene, pero es un partido al que votan las personas del País Vasco, que además está creciendo en voto, y que, bueno, ha contribuido con esos votos a sacar adelante algunas leyes que también han votado muchos más partidos.

El líder del partido Vox, Santiago Abascal; la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, asisten a un debate televisado antes de las elecciones anticipadas, en Madrid, el 19 de julio de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo recibieron los españoles el adelanto de las elecciones generales, considerando que son en mitad del verano?

Los españoles, desde el punto de vista de lo que es la vida cotidiana, pues mal. Porque llega el mes de julio, cerramos casi completamente el curso de un año, queremos irnos de vacaciones. La mayoría están preparando sus viajes, ya los están efectuando, y nunca se han hecho elecciones un 23 de julio. Cuesta mucho hacerse esa idea, porque además de esos viajes y compromisos, hace calor, etcétera. Por lo tanto, no han sido bien recibidas.

Ahora bien, desde el punto de vista político, era lo que quería la oposición: cuanto antes mejor. Y bueno, a veces el cuanto antes puede tener la dificultad del clima y el calendario. Y eso, que ya nos hemos hecho a la idea, y dos millones de personas en España hemos pedido el voto por correo, más que nunca. Así que es verdad que nos queremos ir de vacaciones, que nos gusta salir un poco del calor y la rutina, pero que no se olvidan los deberes ciudadanos.