“Persona en alerta de Covid”: los cambios a la trazabilidad que preocupan a los expertos

“Un nuevo enfoque en la estrategia de trazabilidad, de responsabilidad individual y autocuidado”. Así se presentaron las modificaciones a las categorías de caso confirmado, contacto estrecho y “personas en alerta de Covid”.

En el caso de las personas confirmadas para Covid-19, Salud adoptó la sugerencia del Consejo Asesor y redujo el aislamiento de 10 a siete días.

Los contactos estrechos, en tanto, solo serán considerados como tales “en brotes catalogados exclusivamente por la autoridad sanitaria (...) enfocadas en las poblaciones vulnerables y centros especiales, por ejemplo, los Eleam y centros con personas privadas de libertad”. Así, la persona que sea calificada como tal, deberá practicarse un examen PCR al quinto día tras el contacto con el caso, aunque en caso de tener síntomas, el testeo debe ser inmediato.

Las indicaciones de aislamiento específicas se entregarán una vez que la seremi de Salud correspondiente tenga los resultados de la investigación epidemiológica, aunque se sugiere “estar atento a la presentación de síntomas hasta 10 días desde el último contacto cercano con el caso Covid”.

Sin embargo, la nueva categoría de “persona en alerta de Covid” no termina de generar consenso entre los expertos en salud. Tal como señaló la ministra (s) María Teresa Valenzuela durante el reporte, serán los casos positivos quienes deberán contactar e informar a sus eventuales contactos y posibles infectados, quienes pasarán a tener esa categoría.

Desde la Subsecretaría de Salud Pública explican que esto va en línea con optimizar los tiempos entre que una misma persona pueda notificar, versus que la autoridad sanitaria recoja los contactos y posteriormente haga la trazabilidad.

“La persona contagiada deberá dar aviso de su condición de caso confirmado a todas las personas que pueda, con las que ha tenido contacto sin la utilización correcta de la mascarilla, desde los dos días antes del inicio de síntomas o dos días antes de la toma de muestra del examen y deberá indicarles que son personas en ‘Alerta Covid’”, explicó Valenzuela.

La autoridad enfatizó en que el caso confirmado “siempre va a tener derecho a licencia si así lo requiere. La diferencia es que en este caso, dada la velocidad de transmisión del virus, es más efectivo que el mismo caso informe al contacto y éste contacto se testee lo antes posible, ojalá entre los dos primeros días de haber sido contacto, de modo de saber si está infectado. Si está infectado, sigue el mismo camino de un caso”.

De la explicación entregada por Salud, se desprende que la estrategia se basará en el autocuidado, pues no se habla de licencias médicas preventivas o de un período de aislamiento obligatorio. Lo que hay, es una serie de sugerencias -extremar medidas como el uso correcto de la mascarilla o cambiarla cada cuatro horas- para quienes caigan en la categoría “persona en alerta de Covid”. También se aconseja “evitar actividades masivas, lugares aglomerados, lugares sin ventilación y preferir el teletrabajo en la medida de lo posible”.

Anuncio en momento crítico

En los últimos días, las cifras diarias ya han superado los peaks de toda la pandemia y expertos proyectan llegar a nuevos récords, de entre 20 mil a 40 mil casos. Por eso, diversos especialistas discrepan de los anuncios.

El académico en salud pública de la U. de Santiago, Claudio Castillo, señala que “en medio de una cuarta ola para todo el país, con un aumento exponencial de casos en algunas regiones producto de la mayor transmisibilidad de la variante ómicron y la falta de medidas oportunas desde las autoridades ante las fiestas de final de año, no tenemos claridad de lo que efectivamente qué va a ocurrir con este nuevo estado de ‘alerta Covid’. No hay claridad si van a tener acceso a licencia médica para hacer un aislamiento efectivo, pero según lo explicado por el Minsal, no”.

Castillo agrega que “con estas modificaciones, se ha producido la renuncia total a la trazabilidad por parte del Minsal, pues solo se circunscribe a algunos eventos epidemiológicos determinados por la autoridad sanitaria. Hay que comunicar el riesgo de manera mucho más efectiva y en ese sentido, el Consejo Asesor ha sido mucho más claro en las medidas a tomar en este momento de la pandemia”.

Por otro lado, el jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, explica que la modificación realizada por Salud va en línea con lo que se ha hecho en otros países. “La magnitud de estos contagios está siendo de tal importancia que está generando impactos relevantes en la vida de los países y en el funcionamiento de servicios básicos. Parte de las líneas del metro de Nueva York tuvieron que ser suspendidas por falta de personal a raíz de los contagios, lo mismo con cientos de vuelos y con personal hospitalario. Eso ha llevado a readecuar los protocolos de aislamiento y de licencias médicas (...) cuando el contagio es tan masivo, se pierde la trazabilidad”.

Sin embargo, coincide en que lo anunciado por el ministerio “no puede ser una medida única, las nuevas categorías tienen que ir de la mano con el fortalecimiento del testeo y del teletrabajo. Suiza ha implementado el teletrabajo como norma, en Chile estuvimos fomentándolo el períodos más álgidos de la primera y segunda ola, perfectamente se podría hacer eso ahora y no esperar a contagios masivos en el lugar laboral”.

La infectóloga y miembro del Consejo Asesor en Vacunas, Jeannette Dabanch, detalla que “hasta ahora, no tenemos mayor información de cómo van a operar estas modificaciones, no tenemos aún un nuevo documento que defina dentro de los hospitales si se van a considerar brotes, se van a pesquisar contactos o si esto rige solo para personal crítico. El anuncio aumenta la incertidumbre, sobre todo cuando la información al personal sanitario todavía no llega, no se difunde, ni se capacita. Un cambio así de abrupto en un ascenso tan vertical de casos no es la mejor acción”.