Pilar Cuevas, consejera electa (RN): “Hay que evitar caricaturizar a los republicanos, yo me siento muy cercana a sus mismos valores”

La exintendenta de la Región de Aysén Pilar Cuevas tiene una vasta trayectoria en el mundo público. Durante nueve años -desde 2001 a 2010- fue consejera regional. Posteriormente, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue jefa de División de Municipalidades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Republicanos arrasó en la elección y, para sorpresa de algunos análisis, terminó afectando más a RN que a la UDI, ¿qué autocrítica hacen desde la tienda?

Yo no tengo la voz de todo el partido ni de toda la bancada de consejeros de RN. En lo particular, a mí me fue bien y tuvimos la primera mayoría regional. Es la única región en que una consejera de Chile Seguro sacó la primera mayoría por sobre republicanos. La autocrítica se hará en el congreso ideológico que se va a llevar a cabo en julio, donde se hará un análisis más profundo.

¿Por qué cree que el Partido Republicano sintonizó más que ustedes con el electorado?

Sintonizaron mejor con la ciudadanía en el sentido de que actualmente hay mucho desencanto con el actual gobierno, con las incertezas o con las vaguedades que ha tenido, sobre todo en materia de seguridad y en otros temas tan importantes como el empleo, la inflación, que sin duda afectaron a la ciudadanía. Ahí hay un voto de castigo importante. Supongo que republicanos supo leer mejor ese mensaje que nuestro pacto de Chile Seguro.

¿No hay una tentación a “derechizarse” como partido dentro del Consejo?

Renovación Nacional es un partido de derecha. Yo soy una mujer de derecha. Tenemos almas distintas. En RN siempre han existido más liberales y otros más conservadores, pero es un partido de derecha.

¿Existirá coordinación con republicanos dentro del Consejo?

He escuchado atentamente las declaraciones que han hecho José Antonio Kast, el presidente Arturo Squella y algunos consejeros. Entiendo que ellos tienen la mejor disponibilidad por hacer un muy buen trabajo, con mucha responsabilidad. Hay que evitar caricaturizar a los republicanos, lo que se hizo en algún minuto con este partido. En lo valórico, yo me siento muy cercana a los mismos valores de republicanos. Entiendo que tienen la mejor disposición para llegar a acuerdos razonables dentro del Consejo, obviamente haciendo valer las mayorías, pero con respeto a las minorías. Tengo la sensación de que van a hacer un muy buen trabajo y no debiéramos tener ningún problema para coordinarnos con la bancada de republicanos.

¿Cree que republicanos deba ceder algún puesto de la directiva del Consejo?

A mí no se me ocurre ni siquiera plantearles o pedirles que cedan la presidencia del Consejo. Por derecho tienen que ejercerla, es una responsabilidad con su electorado y con la ciudadanía asumir el liderazgo dentro del Consejo. Si están pensando que la vicepresidencia esté en manos de otra corriente, será algo que se tenga que analizar el 7 de junio, pero no es algo que a mí me quite el sueño. El trabajo serio va a estar dentro de las comisiones más que en la mesa directiva. A mí me preocupa mucho más estar en una buena comisión y hacer un buen trabajo desde ahí.

¿Afecta la situación interna de su partido con las futuras elecciones de la directiva la coordinación de los consejeros en el Consejo?

No debería. Nuestro partido está acostumbrado históricamente a tener un militante y un voto y a competir en múltiples ocasiones de elección de directiva. Que se zanje el 19 de agosto no deja el partido acéfalo.

¿Qué evaluación hace del anteproyecto de la Comisión Experta?

Ayer se votaron los derechos sociales, entre los cuales no quedó explícitamente consagrado el derecho a elegir en materia de salud, creo que esos temas van a tener que volver a ser puestos sobre la mesa y analizarlos. En lo que he leído hasta ahora, me parece que es un buen anteproyecto, pero deja muchos espacios que hay que revisar nuevamente en el Consejo Constitucional

¿Qué ideas irá a defender con especial fuerza en el Consejo?

Me interesan muchos los procesos de descentralización, el reconocimiento de distintos territorios dentro del país. Hay que reconocer que hay territorios estratégicos para el desarrollo del país en el futuro. Al mismo tiempo, me interesa consagrar todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, el derecho a la vida que quede bastante más estipulado y uno que me preocupa sobremanera, que es la defensoría penal de víctimas, creo que es un tema pendiente y que ahí la institucionalidad tiene que estar más fortalecida.

¿Cree que fue una buena señal la aprobación transversal por parte de los expertos la base institucional del Estado social?

Se respetan bastante las 12 bases institucionales, con la salvedad de que quizás hay temas que deban profundizarse o precisarse un poco más, pero va a ser materia de discusión en el mismo Consejo y según cómo se conformen las comisiones. Es un buen anteproyecto que satisface en gran medida lo votado hasta aquí, pero sí me gustaría en algunos temas precisar o acotar más algunas libertades o algunos derechos sociales.