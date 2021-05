Por qué las vacunas contra el Covid-19 aparecen en lugares inusuales

Celeste Shaw dice que está sobornando a la gente con la famosa avena de su abuela a cambio de vacunarse.

Su restaurante estilo granja, Chaps, en Spokane, Washington, recibe a 700 personas al día los fines de semana. Y ahora también están entregando vacunas contra el Covid-19, en colaboración con funcionarios de salud estatales. Es mucho mejor que el triste hospital donde recibió la vacuna, dice.

“La gente puede venir a sentarse en estas pequeñas mesas vintage, esperar sus 15 minutos y desayunar juntos, o una mimosa y un Bellini”, dice.

Las vacunas contra el Covid-19 están apareciendo en lugares poco probables: en el transporte público, en iglesias y fábricas. También se ofrecen dosis en restaurantes, casinos y estadios de béisbol. Estas ubicaciones emergentes representan un intento de los defensores de la salud y los líderes comunitarios para llegar a un grupo de personas no vacunadas con menos probabilidades de aparecer en los titulares: los indecisos.

Una gran cantidad de estadounidenses dice que no está necesariamente a favor o en contra de las vacunas, simplemente no lo ha hecho. Del 43% de los adultos que señala que no ha recibido una sola dosis, casi el 90% afirma que no ha intentado concertar una cita, según datos de una encuesta de la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation.

Si bien las razones van desde preocupaciones de seguridad hasta barreras logísticas y preguntas sobre la elegibilidad, una gran parte de los adultos no vacunados dice que está demasiado ocupada, que no tiene tiempo libre en el trabajo, que no lo ha hecho o que no siente que sea urgente. Muchos se mantienen a la expectativa, diciendo que, si la dosis estuviera frente a ellos, tomarían una decisión en el momento del juego.

Brian Weaver, un tutor de matemáticas de 46 años en Chicago, dice que probablemente se vacunará una vez que la farmacia al otro lado de la calle tenga vacunas disponibles. Está seguro de que ya ha tenido Covid-19 y no ve a mucha gente de todos modos, por lo que no siente la urgencia de vacunarse.

“Si esto me iba a poner mal, ya habría sucedido. Hice el binomio de probabilidad sobre esto”, dice.

Las ideas para llegar a las personas que están indecisas acerca de las vacunas para que sea conveniente e incluso divertido vacunarse van desde lo pragmático hasta lo extraño.

En Ohio, el gobernador Mike DeWine está ofreciendo a los adultos vacunados la oportunidad de ganar un premio semanal de US$ 1 millón, diciendo que puede persuadir a las personas para que se pongan una vacuna.

En el estado de Washington, una porción de pizza fue suficiente para vacunar a Terry Parker.

El hombre de 58 años consiguió su dosis en un restaurante local, David’s Pizza, después de dejar pasar otras oportunidades, incluso en el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. David’s estaba ofreciendo la inyección que quería (Johnson & Johnson) y una porción de pizza gratis, y era conveniente, dijo.

“Tienes una rebanada de pastel y luego una opción de bebida después de tu período de espera de 15 minutos”, dice.

En la ciudad de Nueva York, están apareciendo dosis en Grand Central Terminal, Penn Station y en el metro, con tarjetas de tarifa gratuitas para viajar en los trenes. Las vacunas no requieren una cita, una molestia adicional que los proveedores de salud dicen que puede ser un obstáculo.

Henry Muñoz III es cofundador de Somos US, una red de médicos que se asocia con funcionarios públicos para ayudar a distribuir esas dosis. También están llevando con éxito las vacunas a los consultorios médicos de familia que atienden principalmente a pacientes latinos y chinos.

“Es conveniencia, claro, pero también es economía, tiempo y cultura”, dice. “Si eres una persona que generalmente se siente intimidada por la medicina, si no hablas inglés, si tienes un problema de ciudadanía, si tienes que ir a trabajar porque eres un trabajador esencial, no vas a venir a un hospital o al Yankee Stadium”.

En el condado de Los Angeles, los funcionarios de salud se han asociado con la empresa de ciencia de datos Cogitativo para señalar dónde recibir vacunas es demasiado inconveniente para esperar que la gente se presente sin un pequeño esfuerzo adicional. Los resultados revelaron franjas del condado, incluido Compton, donde llegar a un sitio de vacunación sería un inconveniente porque están muy lejos de donde vive la mayoría de las personas.

Los grupos comunitarios locales informaron a los residentes sobre los sitios de vacunación emergentes en un parque o iglesia cercanos. Hacer que las personas fueran registradas por personas que ya conocían y en las que confiaban con su información ayudó a poner en los brazos muchas inyecciones lo que probablemente no hubiera sucedido de otra manera, dice el Dr. Roberto Vargas, copresidente del comité asesor de equidad de la vacuna contra el Covid-19 para el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles.

“Muchas iglesias solo usaban lápiz y papel para obtener información de la gente y luego la registraban”, dice.

Varias empresas, incluidas Amazon.com Inc., Boeing Co. y Honeywell International Inc., están brindando inyecciones a las personas en el trabajo.

En La Vergne, Tennessee, Darren Greer, de 31 años, recibió su dosis la semana pasada en la fábrica de Quality Industries LLC, donde trabaja como maquinista. Greer dice que tan pronto como sale del trabajo tiene que dirigirse a su segundo trabajo lavando platos en Burger King. Entre dos trabajos, un niño, dos perros y jornadas de 14 horas, no ha tenido tiempo de vacunarse.

“Ni siquiera tengo tiempo de llamar para concertar una cita”, dice. “Mi mamá me preguntaba y yo le dije: ‘Mamá, no tengo tiempo’. Tenerlo aquí en el trabajo realmente marcó una gran diferencia”.