Presidenta Boluarte apela a la “paz” y la “calma” de los manifestantes en víspera de marcha sobre Lima

Tras 14 días del reinicio de las protestas contra el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte y el Congreso, distintas delegaciones regionales peruanas anunciaron su llegada a Lima para realizar la Marcha de los 4 suyos o la llamada “Toma de Lima” que se debería llevar a cabo este miércoles.

Un total de 96 puntos en vías de nueve regiones del país fueron bloqueados y, según la Defensoría del Pueblo, se realizaron movilizaciones y paralizaciones de actividades en 31 provincias, sin que se registraran enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

A las movilizaciones del martes se sumaron regiones de la parte norte y la selva, a diferencia de los últimos días, en los que las protestas se concentraban solo en la zona sur (Puno, Cusco y Arequipa). En la nortina región de La Libertad, trabajadores, ronderos y dirigentes iniciaron una huelga indefinida, bloqueando con neumáticos y piedras la carretera Panamericana Norte, a la altura de los distritos de Virú y Chao.

En ambas localidades hubo al menos cinco piquetes durante el día, indicó el diario El Comercio. Esta situación originó que cientos de vehículos, en su mayoría buses, permanecieran varados en la zona. Similar panorama se vio en San Martín y Amazonas.

En tanto, en Puno continuaron los bloqueos y manifestaciones en varios puntos de la región. En Cajamarca, distintas organizaciones anunciaron el acatamiento de paro de 48 horas para este jueves y viernes.

Los viajeros caminan por una carretera que ha sido bloqueada por manifestantes para protestar contra el gobierno y el Congreso, en Arequipa, el 16 de enero de 2023. Foto: AP

Las movilizaciones en Lima se mantienen pese a que el sábado en la noche el gobierno decretó estado de emergencia por 30 días, y la medida autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden. En el decreto también se declara el estado de emergencia en las regiones de Cusco y Puno, así como en el puerto del Callao, contiguo a la capital. También hay restricciones en las provincias de Andahuaylas, Tambopata y Tahuamanu, Mariscal Nieto y el en distrito de Torata así como en cinco carreteras nacionales.

A través de sus redes sociales oficiales, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) hizo un llamado a sus afiliados a participar del Gran Paro Nacional programado para este jueves 19 de enero. Dirigentes de las Organizaciones Sociales Unidas del Cusco, anunciaron que ese día acatarán el paro nacional que viene convocando la CGTP con las organizaciones sociales, laborales del país, contra el gobierno central y el Congreso.

Ante el llamado a las protestas, se anunció la cancelación de los espectáculos deportivos a nivel nacional que hayan sido programados entre el martes y el lunes. Las manifestaciones han dejado 42 muertos, incluido un policía, en medio de violentos enfrentamientos. Otras ocho personas han fallecido en accidentes de transito relacionados con las manifestaciones.

En medio de este panorama, la Presidenta constitucional Dina Boluarte hizo un llamado a la “paz” y la “calma” de los manifestantes en la jornada previa a la llamada “Toma de Lima”.

Durante su intervención en un acto del Tribunal Constitucional, la mandataria recordó que las protestas están amparadas por la Carta Magna peruana siempre y cuando sean pacíficas. En esta línea, Boluarte tendió “una vez más” la mano a los manifestantes que salen a las calles “para expresar sus reclamos pacíficamente”. “Aquí estamos para escucharlos”, manifestó la presidenta, apelando al diálogo con la población contraria a su gestión.

De hecho, Boluarte formuló una invitación para reunirse en el Palacio de Gobierno para así conocer las principales demandas de los manifestantes que, tras una breve pausa por las fiestas de fin de año, retomaron las protestas el 4 de enero.

“Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en casa de gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, agregó.

La mandataria indicó que las peticiones de los manifestantes -entre las que se encuentran su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones- son “inviables” y llamó a “trabajar unidos” por el desarrollo y buen avance del país. En este punto aludió también a los líderes políticos, incluidos los de la oposición, para que se unan en su llamado a la paz.

Boluarte dijo que las personas que están protestando para exigir una Asamblea Constituyente están siendo “engañadas” y que este reclamo es solo un pretexto para que siga el bloqueo de carreteras. “Lo de la Asamblea Constituyente es un pretexto para seguir bloqueando carreteras y seguir quebrantando la institucionalidad del país. Un tema de Asamblea Constituyente y nueva Constitución no es de la noche a la mañana. Es un trabajo que tiene que hacer la misma población”, indicó.

Mientras en el Congreso, el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, anunció la presentación de un proyecto para que la segunda legislatura del actual período anual de sesiones adelante su inicio al 15 de febrero y así llevar a cabo la segunda votación sobre la reducción del mandato de Boluarte y el adelanto de elecciones generales para abril de 2024, que fue aprobada en primera votación en diciembre pasado.

La propuesta se da luego de que el gobierno de Boluarte demandara celeridad al Legislativo para aprobar en segunda votación. “Lo mejor es que este Congreso pueda de una vez fijar una fecha y que la población sepa que esto ya está aprobado, que no hay vuelta atrás y que tengan la seguridad de que habrá nuevas elecciones”, dijo Muñante en conversación con el diario El Comercio.

El periódico indicó que la iniciativa ha sido bien recibida entre los demás miembros de la Mesa Directiva. Al ser una ley orgánica, se requieren al menos 66 votos para su aprobación en el pleno.

Por otro lado, el Poder Judicial evaluó la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo para que se anule el proceso en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El destituido mandatario argumentó que durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político y tampoco se le concedió el derecho a la defensa.

“Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: primeramente que no he tenido antejuicio político. Segundo, no he renunciado a este derecho constitucional del antejuicio político. Y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional. Y debo concluir diciéndole, señor juez, ¿por qué tengo que fugar del país?, ¿por qué tendría que salir del país?, ¿dónde están las pruebas que quiero salir? No he matado, no he robado y no he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre aquí en mi país. Nunca he tenido ni siquiera la menor idea de salir de este país, porque he estado asumiendo el mandato más importante y más sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República”, señaló Castillo Terrones durante su intervención.

El 29 de diciembre de 2022, el Poder Judicial ratificó los 18 de meses de prisión preventiva impuestos en contra del expresidente Castillo.