Presidente de Nutre Chile y denuncias de sobrepagos en Junaeb: “Es una falta de respeto que se levante un infundio de esta naturaleza”

Darío Calderón preside hace varios años la Asociación Gremial Nutre Chile, que reúne a 22 de las 26 empresas proveedoras de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), quienes calculan alimentar a más o menos un millón y medio de menores.

Dentro de esas 22 concesionarias a las que el abogado representa no está Soser, empresa que se vio envuelta en la denuncia que hace algunos días hizo el exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo, quien aseguró que dicho organismo pagó $ 3.500 millones por 30 colaciones en 2022. Y aunque Soser no es asociado de Nutre Chile, Calderón igualmente sale al paso. Siente, de hecho, que la denuncia no tiene asidero y que está empañando el trabajo de todo el resto del gremio.

¿Cómo ha visto las acusaciones asociadas a esta denuncia?

Hemos solicitado defender este plan de alimentación escolar, que es un ejemplo a nivel universal y admirado por muchos países del mundo, porque permitió a los niños chilenos salir de la desnutrición. Hoy se atienden 4,3 millones de niños, los servicios se entregan a alrededor de 13 mil colegios y se alcanza más o menos al 70% de los niños que necesitan esta alimentación. Nos preocupa que en este momento, en el marco de una acusación constitucional que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando del plan, se involucren eventuales irregularidades en este plan de alimentación escolar. Al final todo se deriva de una mala comprensión del sistema de licitación.

¿Por qué lo ve así?

Es que es absolutamente una mala comprensión. Esa aparente irregularidad es absolutamente infundada. La persona no puede decir que se pagan 3.500 millones por unas onces. Es algo antojadizo e inexacto, porque jamás se ha pagado una suma así. Todas las empresas concesionarias que se han adjudicado contratos han recibido lo que les corresponde. Si hubiera algún pago indebido la obligación de quien denunció es ir a tribunales, pero no ensuciar este plan y confundir al Parlamento chileno, sobre todo en un momento en que está por iniciar su tramitación un nuevo proyecto de ley de alimentación escolar, de ahí el deseo de decir que estas cosas se tienen que hacer con responsabilidad. Ese punto de la acusación constitucional lo rechazamos absolutamente y del resto no nos corresponde pronunciarnos. Este punto de la alimentación escolar ha causado onda preocupación en los concesionarios, porque es un plan que funciona. Este es un tema que se politizó y que llegó a un extremo.

¿Por qué cree que se dio esa lectura?

El diablo mete la cola y se mete esta errónea interpretación de las bases de licitación, en circunstancias de que no ha habido malversación ni nada así. Hemos intentado hablar con parlamentarios de varios colores políticos para hacerles ver esta situación. Estamos en un plan de mejoramiento del plan completo de alimentación escolar, partiendo por las propias manipuladoras, incluso para tener convenios con instituciones de educación superior para capacitarlas.

Desde Junaeb han explicado que esos pagos incluyen costos fijos y variables. ¿Puede ocurrir que efectivamente un mes a las empresas se les pague el costo fijo sin haber dado raciones de comida?

No ocurre nunca. En la licitación, que se prepara con antelación y no sabes cuántos son los niños que efectivamente van a concurrir, se habla de un promedio de raciones. Luego, por los costos fijos en que incurrimos, se entrega un anticipo cuando te adjudicas el contrato. Así, al término de cada mes, una vez que uno entrega la ración, se informa formalmente cuántas fueron las raciones efectivamente servidas y ahí Junaeb ve si le entregamos, por ejemplo, 70% de las 1.000 comprometidas. Y ahí, como todavía tengo retenido lo que no se entregó en el anticipo, se cubre ese diferencial. Acá no se entrega plata por ración no servida, acá se entrega un anticipo que después se ajusta en función de las raciones efectivamente servidas.

¿Esos costos fijos qué tipo de gastos abarcan?

Fundamentalmente las remuneraciones de las personas. Alrededor del 60% del anticipo es para cubrir ese costo fijo.

¿Cómo son fiscalizadas las empresas para que efectivamente entreguen las raciones comprometidas?

Hay profesores en cada establecimiento encargados de hacer la fiscalización, pero lamentablemente no se ha podido tecnificar esto. Imagínate que la alimentación se entrega de norte a sur y en muchos lugares no hay internet y, si hay, no hay personas capacitadas. Y hoy se hace todo prácticamente de forma manual, ahí viene el conflicto al momento de dar el número de raciones, pero también si la comida servida corresponde a lo ofertado.

¿Qué ocurre si es que por algún motivo se entregan menos raciones de las acordadas?

El diferencial en favor de esa empresa va a ser menor. Y te digo más: no es instantáneo ese pago. Hoy hay retrasos desde 2017 o 2018 por la falta de modernización del Estado.

¿Y puede pasar que las raciones entregadas sean tan pocas que la empresa tenga que devolver dinero?

Sí, eso ocurre. Como hay plata retenida se les entrega menos e incluso se suman las multas cursadas.

Con todo lo conversado, ¿cree que una situación como que se paguen 3.500 millones de pesos por 30 raciones de colación se les pudo pasar por alto a todos los puntos de control?

No, es francamente es irrisorio. Y si lo fuere, yo apelo a que esa persona denuncie ante los tribunales de justicia. Pero me parece que es una falta de respeto a los chilenos que se levante un infundio de esta naturaleza carente de fundamento.