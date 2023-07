Reforma previsional: los técnicos que asistirán este martes a la reunión donde se abordará la reorganización industrial

El viernes pasado el gobierno consiguió realizar la primera reunión ampliada sobre reforma previsional, a la cual asistieron representantes de casi todos los partidos políticos. Si bien desde el Ejecutivo no lograron firmar el protocolo de acuerdo que propusieron en la instancia, las partes sí consensuaron establecer una mesa técnica con representantes de todos los partidos para ver si es posible llegar a un acuerdo en los puntos donde hay mayores nudos.

Así las cosas, este martes se realizará la primera de esas reuniones, para lo cual los partidos ya definieron a sus representantes. Y también está definido el cronograma. Este martes partirán debatiendo sobre reorganización industrial. Luego se fijaron dos sesiones para abordar el destino del 6% de cotización adicional y del seguro de longevidad que se ha propuesto últimamente, las que se realizarán este viernes 21 de julio y el próximo martes 25 de julio, respectivamente. Por último, se definió que el viernes 28 de julio se abarcarán los temas respecto a la Pensión Garantizada Universal.

Por parte del Partido Republicano asistirá Jaime González, jefe de la Unidad Legislativa de Ideas Republicanas. Por parte de la UDI asistirá el diputado Cristián Labbé junto a Bárbara Bayolo, de la Fundación Jaime Guzmán. En representación de RN acudirá Alejandro Charme. En representación de Evópoli asistirá la economista Soledad Hormazábal, investigadora del centro de estudios Horizontal.

Por otro lado, en nombre de Demócratas quien irá a la reunión de este martes es el extimonel de la DC, Fuad Chahin. Por la DC irá el abogado experto en seguridad social, Hugo Cifuentes, junto al presidente de la falange, el diputado Alberto Undurraga. Por el PPD irá el diputado integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa.

Por parte del PDG asistirá Juan Marcelo Valenzuela, panelista del programa Bad Boys que lidera el excandidato presidencial Franco Parisi.

Por parte del PS asistirá el exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos. En nombre del Partido Radical irá Sebastián Ortiz Collao. En tanto, por RD asistirá el economista Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (Ciglob). Por parte de Comunes asistirá el economista y profesor universitario Carlos Briceño; y por FRVS Gonzalo Martner. Por el PC asistirá Valia Chacón, abogada y coordinadora legislativa de la bancada.

Tras la reunión realizada el viernes entre representantes del gobierno y de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un acuerdo en torno a la reforma previsional, la ministra del Trabajo Jeannette Jara, señaló este lunes que el gobierno está a la espera de recibir las propuestas de la oposición.

“¿Qué es lo que estamos ahora esperando?, que la oposición nos diga cuál es su propuesta, nosotros ya hemos hecho aquí dos propuestas concretas, ahora necesitamos la respuesta de la oposición”, afirmó la secretaria de Estado.

Allí el Ejecutivo formalizó algunos temas que han trascendido con anterioridad: que las cuentas nocionales no seguirán, que están dispuestos a que un 2% de la cotización adicional se destine a cuentas individuales y el restante 4% a solidaridad, y que les gusta la idea de incorporar un seguro de longevidad.

Asimismo, este lunes Jara indicó que el gobierno aún está evaluando quitarle la urgencia al proyecto que la semana pasada comenzó a votarse en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

“El Ejecutivo está analizando la petición de la oposición en torno a suspender o retirar la urgencia del proyecto de ley, siempre que eso sea dentro de un plazo muy acotado en el cual podamos llegar a algunas conclusiones porque la verdad es que los primeros ocho, nueve meses de tramitación del proyecto de ley fueron demasiado largos, sin avances concretos”, dijo Jara.

Añadió que “estamos con una ventana de oportunidad para poder lograr un acuerdo, no ha sido fácil y no lo va a ser tampoco lamentablemente, pero sí creemos que es posible porque la verdad es que las personas mayores del país no pueden seguir viviendo así, es una angustia muy grande la que viven todos los meses”.