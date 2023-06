Reforma previsional: molestia en el oficialismo por propuesta alternativa de exsubsecretario Larraín y no convence a Chile Vamos

Tal como está la reforma de pensiones que el gobierno ingresó el año pasado al Congreso, no se destina nada del 6% de cotización adicional a las cuentas individuales. Ese es, precisamente, uno de los nudos que no ha permitido llegar a acuerdo con la oposición.

Es en este contexto que el ahora exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, desde hace algunos meses estaba trabajando en una propuesta alternativa. Eso, hasta que dejó el gobierno el viernes pasado.

Según fuentes conocedoras, lo que había modelado el exsubsecretario consideraba que no hubiese cuentas nocionales. En cambio, apuntaba a que un 3% se destinara a financiar todos los seguros sociales que propone el gobierno en su reforma, y que el otro 3% se destinara a cuentas individuales.

Eso sí, en este último 3% la idea era que primero se aplique un mecanismo redistributivo de ingresos altos, a medios y bajos, es decir, que se incorpore el mecanismo de solidaridad intrageneracional que propone la reforma del gobierno.

Consultados los diputados oficialistas que integran la Comisión de Trabajo, muestran molestia respecto al contenido de esta alternativa, mientras que a los diputados de Chile Vamos de dicha instancia tampoco les convence la fórmula.

Sin embargo, la propuesta de Larraín sí contaría con el voto de la DC. Al menos así lo manifiesta el presidente de ese partido. El diputado Alberto Undurraga (DC) comenta que “la propuesta del exsubsecretario que ha circulado es muy similar a la que hicimos nosotros en la comisión técnica. También es parecida a la que ha propuesto el Centro de Estudios Públicos (CEP), y esas tres propuestas tienen la virtud de lograr solidaridad con cargo al 6%, sin cuentas nocionales, y al mismo tiempo, permitir libre elección y heredabilidad. Esas virtudes que tiene esta propuesta, pueden ayudar a construir un acuerdo si es que el gobierno también se allana”.

En cambio, desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), afirma: “Yo creo que la actitud del exsubsecretario es irresponsable y desleal. Cuando uno es gobierno, y además, tiene un cargo de confianza, no se puede tomar atribuciones o decisiones para las cuales no se está facultado. Desahuciar un pilar fundamental de la reforma, sin que existiera una negociación formal, es una completa irresponsabilidad”.

El diputado PS agrega que, “en lo personal, seguiré defendiendo la reforma de pensiones en los términos en que está presentada. Espero que Chile Vamos muestre disposición de avanzar prontamente, y que de ese diálogo puedan resultar acuerdos amplios, en donde todas las partes involucradas colaboren, sin que se pierdan las motivaciones centrales que llevaron a la presentación de esta reforma, que son aumentar y mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados”.

Por su parte, al diputado Luis Cuello (PC) le parece “de una tremenda deslealtad que el exsubsecretario pretenda instalar estas propuestas después de su salida, por lo que carece de toda validez. Es una forma de arrimarse a la oposición para blanquear su imagen. La lógica de aumentar el ahorro individual sacrifica las posibilidades de incrementar las actuales jubilaciones”.

En tanto, Andrés Giordano, diputado independiente pero de la bancada del Frente Amplio, señala que “el gobierno se sustenta en posiciones institucionales, no de autoridades individuales. Si hay una propuesta elaborada por el exsubsecretario que le hace la pega a la derecha, que en siete meses ha sido incapaz de presentar una, y que se ha restado de todas las instancias de diálogo, deberá revisarse con la misma seriedad que las propuestas que distintos sectores que sí cumplimos con participar de la mesa técnica presentamos, en un trabajo junto a expertos previsionales”. Agrega que la propuesta que se ha conocido “deteriora las pensiones en el largo plazo, y eso debe revisarse, junto al resto de las propuestas”.

Desde Chile Vamos, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, manifiesta que esta propuesta “no cambia el fondo ni el alma del proyecto original, porque no dice nada del reordenamiento de la industria y el derogamiento del DL 3.500, que finalmente es lo que haría una diferencia concreta de la propuesta inicial del gobierno”.

Y respecto de la nueva distribución del 6% que plantea, considera que “está muy alejada del sentido mayoritario de los chilenos, porque todavía no da certezas respecto de la propiedad de los fondos, insiste en financiar la solidaridad con las cotizaciones de los trabajadores y a costa de los trabajadores de clase media, que siempre van a recibir en este diseño menos de lo que aportaron, por lo tanto, creemos que lo que hace el subsecretario es un sistema de reparto encubierto, que finalmente va a terminar perjudicando a los futuros jubilados”.

Más conciliadora, la diputada Ximena Ossandón (RN) destaca “que es un avance, es una voluntad de buscar alternativas; es una mirada diferente, pero insiste en temas en los que no estamos de acuerdo, tales como insistir en financiar beneficios no contributivos con cotizaciones, continúa derogando el DL 3.500 y no termina con el posible monopolio del Estado”.

Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), integrante de la Comisión de Hacienda, dice que “evidentemente la propuesta del exsubsecretario Larraín es menos mala que la del gobierno, pero como su propuesta se hace sobre los supuestos de la reforma de pensiones diseñada por el gobierno, sigue siendo equivocada. Por lo mismo, nosotros volvemos a insistir: si el gobierno no retira el proyecto y presenta algo con una lógica distinta, va a ser muy difícil llegar a acuerdo, sino imposible”.

Entre los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado existe una mirada similar. El senador Iván Moreira (UDI) afirma que “toda idea que tenga fundamentos serios, debe ser estudiada en su mérito, pero para un estudio se requiere tener datos, proyecciones de ingresos, de gastos y de pensiones estimadas. El fin de las cuentas nocionales, por supuesto es un avance, sin embargo, seguimos pensando que el total o la inmensa mayoría del aumento de cotización debe ir de manera íntegra a la cuenta individual de cada trabajador. Como sector, estamos abiertos a estudiar nuevas propuestas, pero siempre que tengan viabilidad financiera y sostenibilidad en el tiempo”.

Eso sí, Moreira agrega: “Pero la verdad es que con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, es difícil llegar acuerdos. Ella obedece ideológicamente al Partido Comunista y no al Presidente Gabriel Boric”. También dice que “estaremos atentos a los resultados en la Cámara de Diputados y luego resolveremos en el Senado lo mejor para Chile”.

Consultado respecto de si la propuesta de Larraín resuelve o no el dilema del 6%, el senador Rodrigo Galilea (RN) cree que “da ciertos criterios de solidaridad inter e intrageneracional que sirven como punto de partida, pero que no agotan la conversación. Deben calcularse y compararse con otras opciones para lograr objetivos similares”.