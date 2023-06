Reuniones con la ministra y la mesa de expertos, además de una salida a terreno: el primer día de Salgado en la Subsecretaría de Redes Asistenciales

Pasadas las ocho de la mañana de este miércoles llegó Osvaldo Salgado Zepeda al Ministerio de Salud para iniciar su primera jornada de trabajo. El otorrinolaringólogo fue nombrado el martes por el Presidente Gabriel Boric como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales. No es una labor que desconozca, pues ya había ocupado el cargo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. De hecho, fue el encargado de inaugurar la subsecretaría en 2005.

Su primera cita en la agenda era con la ministra Ximena Aguilera, quien lo recibió en su despacho a las 8:30. Conversaron brevemente, con un café (té) de por medio y Salgado tomó algunos apuntes en un cuaderno. Luego habló unos minutos con algunos jefes de las divisiones de la subsecretaría, pues a las 9:30 estaba agendado el tercer encuentro ampliado con especialistas para analizar la circulación de virus respiratorios y las medidas adoptadas en el marco de la Campaña de Invierno 2023.

Y es que Salgado aterrizó en el Minsal en plena crisis de virus respiratorios: las últimas semanas la demanda por una atención de urgencia o hospitalaria ha crecido significativamente, incluso hay centros asistenciales con un 100% de ocupación de camas pediátricas, razón por la que las autoridades anunciaron el retorno de las mascarillas en establecimientos escolares para mayores de 5 años en espacios cerrados como una medida de contención del virus.

Eso sí, el nuevo subsecretario no permaneció durante toda la reunión. De acuerdo a algunos de los asistentes, entre los que estaban miembros del Colegio Médico, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la nueva autoridad no estuvo más de una hora presente y tuvo intervenciones muy acotadas. Primero se presentó y luego hizo un llamado a seguir “adelante y mejorando la gestión”. También les avisó a los presentes que no estaría presente durante la jornada completa, “porque como estaba asumiendo el cargo, tenía mucho trabajo que hacer”.

Más tarde y tras realizar otras actividades de su agenda, Salgado destacó que “el sistema está funcionando a plenitud. Todas las personas están haciendo su tarea. Los expertos, con la generosidad enorme, aportando desde sus conocimientos, y por cierto, estamos en una dificultad, pero estamos resolviendo los problemas”.

También aseguró tener “plena seguridad de que todas las personas que están trabajando en el sistema, no sólo público, sino que también privado, están haciendo lo que corresponde, y vamos a seguir enfrentando esta contingencia con los recursos y con las medidas que están a nuestro alcance”.

La primera actividad en terreno

Luego de la reunión con los expertos, la ministra Aguilera y el recién asumido subsecretario se trasladaron hasta el Hospital Exequiel González Cortés para inspeccionar la reconversión de camas críticas y el trabajo del personal de salud en dicho recinto hospitalario, que centra sus operaciones en la salud de la población infantil y adolescente del área sur de la Región Metropolitana.

En el hospital pediátrico, Salgado se refirió al estado de la red asistencial, considerando el último balance del Ministerio de Salud que cifró en un 92% la ocupación de camas críticas pediátricas a nivel nacional.

Al respecto, señaló que “este es el peak más alto de la historia. Cualquier sistema tiene una capacidad de respuesta determinada dependiendo de cuál es la demanda, y en este caso, el número de pacientes que se contagia es por lejos el más alto en toda la historia”. En esa línea, fue consultado por el ritmo de la reconversión de camas, señalando que se generó “el peak histórico también”.

En detalle, según el último balance del Minsal del 12 de junio, 1.270 camas críticas pediátricas se mantenían habilitadas en el sistema integrado de la red asistencial, lo que implica un aumento del 72,1% con respecto a las 738 camas de dotación basal de la red público-privada.

Sobre ello, Salgado destacó que “1.270 camas (fueron) reconvertidas, no se había tenido esa cifra en ningún momento de la historia de este país”. Y añadió: “Por lo tanto, el sistema está respondiendo, por cierto que si la demanda es cómo está siendo, hay más dificultad, pero se están reconvirtiendo diariamente más camas y estamos viendo la posibilidad de tener más especialistas”.

Cambios en los equipos

Fuentes del Minsal aseguran que junto al exsubsecretario Fernando Araos, todo su gabinete habría presentado su renuncia. Y durante la mañana ya se había confirmado el primer fichaje, pues junto al doctor Salgado arribó Juan Vielmas, quien asumió como su jefe de gabinete. Otro nombre que no es desconocido ni para el ministerio ni para el nuevo subsecretario, pues Vielmas ya había sido jefe de gabinete del mismo Salgado y también lo hizo entre 2010 y 2014 en la misma repartición, según indica su Linkedin. Además, trabajó en el ministerio durante el gobierno de Michelle Bachelet como jefe del Departamento de Gestión de Servicios y también fue asesor de la ministra Aguilera.

Luego de su visita al Hospital Exequiel González, Salgado continuó sus reuniones con los jefes de división, las que fueron descritas por personeros del Minsal como “maratónicas”. Asimismo, apuntaron que “nadie sabe nada de los jefes nuevos”.

Durante la jornada de este jueves, el otorrinolaringólogo se reunirá con los gremios, quienes pedirán cambios profundos. “Esto implica la salida de varios y varias jefas de división”, señalaron desde la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.