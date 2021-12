Ripamonti (RD) y rechazo a Puerto de Ideas: “No existe algo como cancelación ideológica; existe la voluntad de no infringir la ley”

En un comienzo fue reacia a dar entrevistas. Los primeros meses después de asumir el 30 de junio, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), mantuvo un silencio total.

Dice que había mucho trabajo por hacer en un municipio que recibió -según sus cuentas- con un déficit de $ 19.235 millones tras 16 años de administración de Virginia Reginato (UDI).

La licenciada en Ciencias Jurídicas contrató a los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena para fortalecer las 11 investigaciones que actualmente impulsa la fiscalía vinculadas a la gestión de la exalcaldesa. Y también para revisar los procesos internos del municipio.

Pero ahora, tras cumplir su “plan de ataque” propuesto para los 100 primeros días, Ripamonti conversa por teléfono por primera vez con un periódico de circulación nacional. Esta semana su nombre apareció en el último debate televisivo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, a propósito de la denuncia que Puerto de Ideas realizó hace unos meses respecto de que desde el municipio no se le había permitido realizar una serie de eventos, pues tenían financiamiento de la embajada de Israel. Boric dijo que, si era así, le parecía inaceptable.

Acá, la alcaldesa repasa el episodio.

En la primera vuelta, Boric perdió en Viña del Mar. ¿Usted asume alguna responsabilidad en esa gestión territorial?

Hoy no veo que como país comprendamos que lo que existe es un trabajo en equipo. Hay un desprecio importante por los conglomerados políticos. Entonces, en general, las votaciones de los municipios se dan en base a figuras muy individuales. Creo que siempre puede haber responsabilidad allí, puede que hayan existido más instancias para salir a la calle. Quizás eso ha hecho falta, pero ponderamos en ese momento continuar bajo las riendas de nuestro municipio y que nuestra mejor campaña fuera nuestra gestión. Esperamos que en este último tiempo todo sea valorado.

¿Qué ocurrió y cuál es su expectativa ahora?

Creo que la ciudadanía, en general, todavía no le tomaba el peso a lo que significaba no ir a votar en unas elecciones presidenciales. Creo que pudo haber sido el carro de demasiadas elecciones sucesivas. Y, en el fondo, también fue que existía mucha dispersión en torno a los candidatos y candidatas. Hoy se ha polarizado mucho la discusión, y creo que eso nos puede llevar a que Viña del Mar pueda dar vuelta esa elección y que ganemos con Gabriel Boric.

¿El FA está listo para gobernar? ¿Podrá otorgar su proyecto mayor gobernabilidad al país?

Después de alcanzar la meta el 19 de diciembre, queda un camino muy largo y esto no depende solo del FA, depende de las buenas colaboraciones que tengamos con otros partidos y con las organizaciones intermedias (...). Tener una gobernanza que escucha, en base al diálogo y respeto, en base a la evidencia científica, a los métodos, a programas que sean estratégicos y bien conversados, sin duda puede ofrecer gobernabilidad. Pero tiene que ser un gobierno de apertura.

¿Qué rol debiese desempeñar el PC en un eventual gobierno de Boric?

El PC, como todos quienes componemos Apruebo Dignidad y también el universo independiente, tiene que converger en una gobernanza de cuidados, donde no exista un proceso de hegemonización, digamos, que un partido se ponga por sobre otro.

Usted rechazó que Camila Brito, su directora del Programa de Cuidados, hubiese negado la realización del festival en la ciudad debido a que uno de los financistas era la embajada de Israel. En el debate de este lunes, Boric dijo que rechazaba el hecho si es que había sido por ese motivo. ¿Qué le pareció lo que planteó el candidato?

Lo que plantea el candidato está muy bien, porque nosotros no habíamos conversado al respecto, y aquí cabe decir: jamás ha existido discriminación y menos por una discriminación arbitraria en base a género, nacionalidad o etnia. Eso jamás ha sucedido. Jamás sucederá en un municipio de nosotras. Jamás. Si es que a cualquier grupo se le niega algún tipo de actividad es en base a la norma. Y nosotros cumplimos la ley. Nadie puede ocupar, y nadie ha ocupado, espacios que no han sido recepcionados.

El gerente señaló que habían pedido la explanada del Palacio Vergara, que ya se ha utilizado.

Nos pidieron espacios que están cerrados: el Palacio Vergara y el Teatro Municipal. Y a ellos y a cualquier organización no se les va a dar un trato privilegiado.

¿El gerente mintió cuando relató el hecho a El Mercurio?

Yo no lo conozco. Nunca he hablado con él. Y él nunca ha hablado con alguien del municipio. No sé si habrá mentido, pero se permitió escuchar un rumor y hablar al respecto. Y no en un medio, sino que en 24 medios.

¿Usted habló con Puerto de Ideas, con Chantal Signorio, que es la directora?

Nunca, jamás, ella nunca me ha llamado. Solo habló un productor por un WhatsApp personal con una persona. Y hay un correo electrónico en el que solicita lo que yo ya le he dicho.

¿Y ustedes a ellos?

Como ya le he dicho: no puedo detenerme en eso. Ellos decidieron hablar con la prensa y no con nosotros.

¿Por qué tardó tanto en dar respuesta a esta polémica?

No me demoré en nada. Respondí en 24 horas. Y esa semana fue la votación. Y los medios de comunicación me consultaron y ninguno lo cubrió.

¿Camila Brito sigue en su cargo? ¿Usted la respalda?

Por supuesto.

¿Comparte que definiciones como esta generan ruido respecto de una suerte de censura por razones ideológicas?

No, lo que aquí existe son problemas de información. Y que los medios han cubierto la opinión parcial de una persona. Y cuando ocurre eso se puede decir cualquier cosa. A mí, realmente, me atemoriza -no respecto de eso, sino en general- cómo alguien tiene la capacidad mediática de instalar un tema y que con una opinión parcial al parecer sea suficiente para que distintos medios lo cubran.

¿Usted se hace cargo de la crítica por “cancelación ideológica”?

No existe algo como cancelación ideológica. Existe la voluntad de no infringir la ley. Y no ceder frente a ningún grupo, porque aquí no hay grupos privilegiados.

¿Su proyecto contempla la revisión del financiamiento de otros eventos culturales? Como el Año Nuevo chino, financiado por la embajada de ese país.

Tenemos cientos de actividades culturales (...); todos los organismos intermedios que tomen contacto con el municipio son bien recibidos. Somos un organismo público. Y nunca va a existir algún tipo de discriminación arbitraria en base a ninguna categoría sospechosa.

“Existe un estado crítico del sistema de gestión”

Pasando a otro tema, ¿cuántas denuncias ha presentado su administración en contra de la exalcaldesa Virginia Reginato?

Decenas. Cada vez que se presenta una denuncia (...) tenemos un tiempo normativo, que son 24 horas. Y cada vez que tomamos conocimiento, hacemos la denuncia.

¿Qué estrategia han seguido los exfiscales que contrató para dar mayor fuerza a las investigaciones que ya lleva adelante la fiscalía?

Se ha seguido la ruta de actividad, o hechos, que podrían constituir fraude al Fisco, y esto por diferentes acciones, desde el tráfico ilegal de osamentas, la ocupación de dinero para la satisfacción de intereses personales, hasta la desviación de dineros públicos de educación y salud.

¿No fue esa incorporación, de los exfiscales, una crítica implícita al trabajo de la fiscalía?

En absoluto. Soy una agradecida del trabajo del Ministerio Público. Nos han apoyado de manera increíble. Los exfiscales Norambuena y Gajardo no solo redactan denuncias o querellas. Dado que existe un estado crítico del sistema de gestión, cada acto que hacemos tiene que estar revisado. Y ellos los revisan, porque es tal en nivel de desastre, que podemos estar, a cada momento, continuando la ejecución de algún hábito anterior que pueda ser constitutivo de delito.

¿En qué consiste la auditoría forense, que recientemente licitó? ¿Qué espera de ella?

Va a haber una auditoría de gestión y otra financiera (...); esperamos puedan internarse en remuneraciones, imputación de las partidas presupuestarias, ingresos, concesiones y en todas las unidades que hemos detectado que faltan procedimientos, indicadores de gestión y que están muy oscuras, sin procesos probos de transparencia.

¿En cuánto ha disminuido la deuda y déficit de la municipalidad desde que asumió?

Para hacer este cálculo ocupamos la metodología más conservadora de la Contraloría. La deuda de la municipalidad disminuyó en $ 6.900 millones, pasando de $ 19.500 millones a inicios de junio a $ 12.540 millones a fines de octubre de este año. El déficit, que era de $ 19.235 millones en junio, lo rebajamos en $ 4.213 millones, alcanzando $ 15.022 millones en septiembre.

¿Qué ha cambiado para lograr esa disminución?

Generar un comité financiero y la reducción de las horas extras (...). Generamos un reglamento que controla, planifica y programa la ejecución de horas extras y nos permite ir generando descargos de responsabilidad, mediante los directores. Ellos planifican las horas extraordinarias de sus trabajadores, y nosotros hacemos un control de ida y vuelta. Eso permite generar una documentación que luego se puede contrastar e ir revisando si estas se ejecutaron o no.