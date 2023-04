Rita French, embajadora global británica para los DD.HH.: “Seguiremos garantizando que haya rendición de cuentas y justicia por la invasión ilegal de un Estado soberano por parte de Rusia”

Rita French fue designada en 2019 como embajadora global de Gran Bretaña para los Derechos Humanos, con el fin de promover el trabajo de Reino Unido en el Consejo de DD.HH. de la ONU con sede en Ginebra y la causa de los derechos humanos a nivel internacional.

French, que posee una larga carrera en el servicio público, llegó el domingo a Santiago para reunirse con distintas autoridades del país, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, y también visitó el Museo de la Memoria.

En conversación con La Tercera, la embajadora británica analizó los desafíos y la situación de los derechos humanos en el mundo y en América Latina.

Su puesto fue creado hace cuatro años, ¿por qué Reino Unido decidió tener a un embajador de derechos humanos?

Reino Unido siempre ha sido un firme defensor de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Y esto es algo que hemos defendido y de lo que estamos muy orgullosos, tanto en nuestro país como a nivel internacional. El hecho de tener un embajador dedicado a los derechos humanos fue para consolidar los compromisos históricos que los gobiernos han tenido y para comprometernos aún más, porque creo que a veces los derechos humanos pueden ser vistos como un tema secundario o algo que no importa. Nos distraemos con las políticas del día a día. Pero basta con mirar la situación en todo el mundo para darse cuenta de que hay una agenda importante que cumplir y asegurarse de que Reino Unido apoya esa política, ya sea en el espacio multilateral o si se trata de defender el progreso en términos de los logros que se están alcanzando. Porque para conseguir estos cambios a veces hace falta no sólo un cambio, no sólo voluntad política o un cambio de ley, se requiere un cambio de cultura, formación y capacitación. Ahora hay 13 embajadores dedicados a los derechos humanos en el continente europeo, lo que nos permite colaborar y asegurarnos de que esta agenda sigue ocupando un lugar central en nuestras políticas.

En su visita a Chile, usted se reunió con distintas autoridades. ¿Cuáles son las áreas de colaboración en este sentido entre Santiago y Londres?

Me reuní con ministros del gobierno, con el ministro de Justicia, con la ministra de la Mujer y también con el ministro de Relaciones Exteriores, así como con ONG internacionales y también con organismos de Naciones Unidas y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Fue una verdadera oportunidad para reunirse con una amplia gama de partes interesadas y comprender mejor el panorama actual de Chile, tanto en términos del camino recorrido en materia de derechos humanos y democracia como de sus planes actuales y futuros. Y esa es parte de la razón de venir a Chile en esta ocasión. Ambos tenemos una relación bilateral muy estrecha, Reino Unido y Chile. De hecho, este año celebramos los 200 años de nuestra presencia aquí en Chile en términos de presencia consular. Así que esta es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestro tipo de cooperación bilateral con Chile en una serie de cuestiones. Y, de hecho, los derechos humanos y la democracia es un área en la que estamos muy estrechamente alineados. Chile es miembro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, al igual que Reino Unido. Así que tenemos la oportunidad de pensar en lo que podemos hacer colectivamente para defender los derechos humanos a nivel internacional.

La embajadora global de Gran Bretaña para los Derechos Humanos, Rita French. Foto: Juan Farías

Reino Unido fue uno de los principales países en encabezar los llamados para que Rusia sea llevado a la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en la guerra en Ucrania. ¿Cuál es la perspectiva de esta situación?

La Corte Penal Internacional es una institución judicial independiente y corresponde a la CPI determinar quién procesa. Pero, desde luego, hemos liderado los llamados para que la CPI examine la situación en Ucrania y, en particular, para que evalúe la agresión rusa en Ucrania. Estamos absolutamente comprometidos para garantizar que se rindan cuentas por las atrocidades significativas que siguen produciéndose, ya sea a través de los tribunales internacionales, ya sea a través de la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos o a través del Consejo de Seguridad de la ONU y otros ámbitos. Y seguiremos garantizando que haya rendición de cuentas y justicia por la invasión ilegal de un Estado soberano por parte de Rusia.

Al igual que en otras partes del mundo, América Latina no ha quedado exenta del auge de la desinformación y las noticias falsas, lo que atenta contra las democracias. ¿Cuál es su visión sobre esta problemática? ¿Cuál es la propuesta de Reino Unido sobre este tema?

No podemos dar por sentada la democracia. Tanto en América Latina como en otras partes del mundo, parte de ese espacio democrático está siendo gravemente cuestionado y ese espacio cívico está siendo cuestionado. Y es muy importante que países como Reino Unido y Chile, que son grandes defensores de la democracia, sigan luchando por ella, y que no la demos por sentada. Sí, observamos ese cambio de posiciones y cierta inestabilidad en las democracias que están surgiendo, ya sea en esta región o en otras partes del mundo. Creo que tenemos que asegurarnos de que nuestras instituciones e infraestructuras siguen funcionando con eficacia. Y creo que lo que admiro de Chile y, de hecho, de Reino Unido, es que tenemos instituciones fuertes, creíbles e independientes, ya sea el Poder Judicial o el Legislativo, donde son fuertes los controles y equilibrios para permitir que esos procesos y democracias se mantengan. Tiene razón, las noticias falsas y la información falsa se están convirtiendo en un reto cada vez mayor en todo el mundo. Y creo que hay un papel importante para los medios de comunicación creíbles e independientes para asegurar realmente que los miembros del público están recibiendo los hechos, están recibiendo la información y la están recibiendo de una manera clara. Y este es el mundo en el que vivimos, y tenemos que asegurarnos de que eso se pueda contar y que los individuos puedan tomar decisiones informadas. Y creo que tenemos una responsabilidad, ya sea si estás en el gobierno, como nosotros, o si estás en la sociedad civil, si estás en los medios de comunicación, para garantizar que los hechos prevalezcan y que haya un debate informado sobre cuestiones muy importantes que pueden estar teniendo lugar en un escenario doméstico.

En Chile se ha hablado de crear instancias gubernamentales para combatir la desinformación, ¿considera que es este el camino?

Es un reto cada vez mayor y esas campañas de desinformación se organizan y lo vemos, ya sea en internet o en cualquier otro lugar. Y en Reino Unido, por ejemplo, la BBC, ya sabes, hace la comprobación de hechos y explica los hechos. Y uno piensa que puede acudir a esa fuente de información para comprobar la información. Ahora, ¿podemos siempre contrarrestar la desinformación? A veces es difícil para el gobierno desempeñar ese papel, porque los organismos independientes son los más indicados para hacerlo. Pero lo que los gobiernos y otros pueden hacer es mejorar al comunicar claramente la información. Y creo que eso es muy importante. Así que creo que todos colectivamente tenemos que ser más inteligentes dentro del gobierno en términos de nuestra comunicación estratégica y para contrarrestar algo de la desinformación. Hablábamos antes de Rusia y Ucrania, y sabemos que hay mucha desinformación. Y parte de ella también se difunde de forma poco útil. Cuanto más se difundan nuestros mensajes de información objetiva, más probabilidades habrá de que las personas estén mejor informadas.

¿Cuáles son los desafíos a nivel regional en América Latina en cuanto a derechos humanos?

Venezuela, Nicaragua, sé que son temas que preocupan mucho a Chile y son países en los que Chile adopta una posición a nivel internacional, incluso en el Consejo de Derechos Humanos a través de resoluciones. Y estas son políticas que también apoyamos. Reino Unido ha hecho algunas declaraciones muy firmes en público y también ha impuesto sanciones en diferentes espacios. Y cada país es diferente. Y vemos algunos avances positivos en diferentes países, y hay otros que van a la baja. Y creo que es muy importante que podamos utilizar los procesos multilaterales, así como los diálogos bilaterales con esos países para llamar la atención sobre lo que está sucediendo y para garantizar que podemos obtener pruebas e información, ya sea a través de las agencias de la ONU, de la sociedad civil, ya sea a través de las agencias interregionales. Pero sabemos que este tipo de situaciones no cambian de la noche a la mañana. Es necesario mantener la presión regional o internacional, así como el diálogo, para intentar encontrar una salida. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, trabajar por los derechos humanos y la democracia. Se trata de un juego a largo plazo. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, pero es importante que no renunciemos a esa atención y escrutinio.

Reino Unido lanzó la estrategia Mujeres y Niñas, ¿en qué consiste?

En el Día Internacional de la Mujer, nuestro ministro de Asuntos Exteriores lanzó la estrategia Mujeres y Niñas para consolidar el compromiso del gobierno británico con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Y lo que vemos es una escala de desafío en términos de abordar la brecha de género, cuando nos fijamos que los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no se pueden alcanzar si dejamos atrás al 50% de la población. Es realmente importante que podamos tomar medidas proactivas, no solo para decir que respetamos a las mujeres, sino cómo vamos a poner en marcha la legislación. Es absolutamente necesario en términos de igualdad, acciones y leyes. Chile también ha introducido recientemente algunas de esas legislaciones. Pero va más allá de las leyes. Se trata de transformar eso en realidad y de cómo nos aseguramos de que ponemos en marcha los programas. Y lo que Reino Unido está dispuesto a hacer es pensar realmente en todo el mundo en términos de cómo nos comprometemos con esos países, ya sea a través de programas bilaterales o a través del apoyo real a las organizaciones de base. Cómo nos aseguramos de que estamos pensando realmente en el aspecto de género y transformando nuestros enfoques sobre el terreno. A las embajadas de todo el mundo se les ha encomendado la tarea de tener en cuenta la estrategia de género, la estrategia sobre las mujeres y las niñas en su programación, sus objetivos y sus planes. Y creo que hay una oportunidad real de conseguirlo. Y creo que esto concuerda estrechamente con el enfoque del gobierno chileno, que también está comprometido con una política exterior femenina. En gran medida, ese compromiso es el mismo. Tenemos algunos retos y obstáculos muy serios. Hemos visto, ya sea en Irán o en Afganistán, que tenemos que asegurarnos colectivamente de que estamos haciendo todo lo posible para apoyar (a las mujeres allí). Y cuando vemos algunos de los conflictos y los desafíos en todo el mundo y, de hecho, los desastres naturales, las mujeres y las niñas son las más afectadas. Así que no pueden ser un tema secundario o de última hora. Debe ocupar un lugar central en nuestros planteamientos a la hora de abordar estas cuestiones.

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres?

Creo que es un gran paso adelante en términos de calidad, en términos de garantizar esa responsabilidad compartida, pero también está la oportunidad compartida de pasar ese valioso tiempo con el recién nacido. Así que creo que ningún país puede ser complaciente al respecto, incluso cuando pensamos que estamos más avanzados en algunos países, tal vez. Pero creo que es importante mantener esos diálogos. Y creo que el otro es empoderar realmente a las propias mujeres y encontrar aliados que sean hombres también para defender esta causa. Sólo si todos nos aseguramos colectivamente de que estamos elevando a las mujeres en las organizaciones en las que trabajamos, y si desafiamos colectivamente los prejuicios de género o el sexismo, podremos lograr la igualdad que nos proponemos. Pero luego miras a otros países del mundo y te das cuenta de que es un reto difícil. Hay mujeres y niñas que ni siquiera entienden cuáles son sus derechos y que tienen los mismos derechos que los hombres en las comunidades en las que viven.