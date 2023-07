Robert Floyd: “Hay nubes de preocupación cuando oímos hablar de un país que amenaza con utilizar armas nucleares”

En su primera visita a Chile desde que asumió la dirección de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) en agosto de 2021, el secretario ejecutivo del organismo, el doctor Robert Floyd, llegó la mañana del martes a Santiago en una gira que incluirá numerosas citas con representantes gubernamentales, de la academia y la sociedad civil en Chile, para luego proseguir con una visita a Bolivia.

Con reuniones que incluirán a miembros de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, Floyd también mantendrá actividades con académicos y con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Sobre las primeras, el doctor en ecología de poblaciones adelantó a La Tercera que recordará algunos beneficios “inesperados” de ser aliados del tratado, pues reconoce que ha notado “un nivel significativo de preocupación” en materia nuclear al interior de la región.

La CTBTO, encargada de verificar que se respete la prohibición en la realización de los ensayos nucleares, también colabora en el análisis de eventos naturales con impacto en la sociedad como tsunamis, terremotos e incluso erupciones volcánicas. Si bien no es el objetivo primario, Floyd dijo, orgulloso, que “es maravilloso ver que nuestros datos recogidos con un fin concreto (…) puedan utilizarse con fines de respuesta para la gestión de catástrofes naturales”.

¿A qué razones responde su viaje a Chile y Bolivia?

Es un gran placer visitar Chile y Bolivia en este viaje a Sudamérica. América del Sur y, en realidad, toda la región de América Latina y el Caribe son firmes defensores del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y siempre ha sido mi deseo profundizar nuestra relación y nuestra cooperación con cada uno de esos países. Así pues, visitar Chile es una oportunidad maravillosa. Siete de nuestras estaciones de vigilancia se encuentran aquí, en su país, mientras que 35 se encuentran en América Latina y el Caribe. Es decir, más de 300 estaciones de vigilancia en todo el mundo. Por tanto, Chile desempeña un papel muy importante en el mantenimiento de estas estaciones y en la recopilación de datos, de modo que podamos detectar si se ha producido una explosión nuclear en cualquier lugar y en cualquier momento. Se trata de una colaboración a escala mundial.

Manifestantes protestan contra una reunión del Grupo Consultivo Nuclear entre Corea del Sur y Estados Unidos frente a la oficina presidencial en Seúl, el 18 de julio de 2023. Foto: AP

¿Y por qué ahora?

No hay ninguna razón especial por la que haya decidido hacerlo ahora. Pero lo que estoy notando en la región de América Latina y el Caribe es un nivel significativo de preocupación cuando vemos Estados que amenazan con utilizar armas nucleares, países que pretenden probar un arma nuclear, Estados que acumulan grandes cantidades de uranio altamente enriquecido. Por ello, es bueno reunirse con países que apoyan firmemente este tratado, como Chile y Bolivia, y hablar con ellos sobre las perspectivas mundiales, así como asegurarnos de que cada uno de estos países se beneficie de este tratado como es debido.

¿Cómo ha sido la relación de Chile con el CTBTO a lo largo de los años, y qué valor tiene actualmente para sus actividades?

Chile ha sido un magnífico socio de la CTBTO. Tiene mucha gente experta en diferentes áreas de la tecnología que utilizamos en nuestra recopilación y análisis de datos para la vigilancia de cualquier explosión nuclear. Y estas personas han participado muy activamente en nuestros programas de desarrollo de capacidades y hacen un gran trabajo dirigiendo el centro nacional de datos aquí, así como operando las siete estaciones de vigilancia diferentes. Hacen un trabajo excelente.

¿De qué forma ha ayudado la CTBTO, por ejemplo, con la detección de tsunamis y con precisar de datos de terremotos en un país propenso a este tipo de eventos?

Chile tiene un acuerdo bilateral con nosotros en la CTBTO para proporcionar datos de nuestra red para ayudar en la alerta de tsunamis. Su centro de alerta de tsunamis está en la Universidad de Chile, en el instituto de sismología. Gracias a este acuerdo, tienen acceso a más de 100 estaciones de datos que pueden aumentar la capacidad de alerta de tsunamis aquí en Chile. Yo también soy del Pacífico, puntualmente de Australia, por lo que conozco la importancia de contar con buenos sistemas de alerta de tsunamis, y Chile ha sufrido en el pasado los daños de los tsunamis. Por lo tanto, es maravilloso ver que nuestros datos recogidos con un fin concreto, detectar una explosión nuclear en cualquier lugar y en cualquier momento, puedan utilizarse con fines de respuesta para la gestión de catástrofes naturales. Y no se trata solo de la alerta de tsunamis. También para la actividad sísmica, la actividad volcánica y la gestión de catástrofes naturales.

El Presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower prueba los mandos del submarino de misiles balísticos USS Patrick Henry, en julio de 1960. Foto: AP

En su agenda en Chile destacan reuniones con autoridades de Defensa, Energía y Relaciones Exteriores. ¿Nos podría adelantar, a grandes rasgos, de qué tratarán dichas citas con políticos nacionales?

Estoy deseando tener la oportunidad de reunirme con funcionarios de alto rango y algunos ministros del gobierno chileno en los ministerios que usted acaba de enumerar, así como con personal técnico que esté muy involucrado en los detalles esenciales. Mi deseo es que Chile obtenga todos los beneficios que le corresponden gracias a este tratado, y busco explicar algunos de estos beneficios, algunos de ellos inesperados, a altos funcionarios y personalidades del gobierno chileno. También es importante que, en un momento en el que hay mucha ansiedad sobre la seguridad nuclear mundial, la CTBTO esté haciendo un real aporte a la humanidad, y me complace poder explicárselo a los funcionarios con los que me reuniré aquí. Y la contribución de Chile nos está dando un dividendo global.

Mirando a nivel regional, en América Latina ¿qué diagnóstico podría realizar sobre la situación de esta parte del mundo en cuanto a la prohibición de ensayos nucleares?

América Latina y la región del Caribe están firmemente comprometidas con un mundo sin armas nucleares. No cabe duda. Y el tratado del que soy responsable es un acuerdo sobre la no realización de pruebas nucleares. Si no puedes hacer pruebas, no puedes desarrollar armas. Así que es un elemento importante para construir un mundo sin armas nucleares. La fuerza del compromiso aquí es tan clara que esta región del mundo fue la primera en establecer una zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada en todo el mundo. Y eso se convirtió en un modelo para que otras regiones del globo establecieran tratados similares. Así pues, el Tratado de Tlatelolco es un éxito extraordinario aquí en América Latina y el Caribe. Pero demuestra, una vez más, el profundo compromiso de no ver proliferar las armas nucleares y también, en última instancia, de ver el desarme mundial en lo que se refiere a las armas nucleares. Aplaudo a la región.

Un misil balístico intercontinental Yars es disparado como parte de los ejercicios nucleares de Rusia, en octubre de 2022. Foto: AP

Ampliando la mirada hacia el mundo, con amenazas latentes en Rusia y Corea del Norte, ¿cómo calificaría el estado actual de la seguridad mundial en materia nuclear?

Ciertamente, hay nubes de preocupación cuando oímos hablar de un país que amenaza con utilizar armas nucleares, un país que amenaza con hacer pruebas y otro que acumula grandes cantidades de uranio. Se trata de grandes preocupaciones para un mundo que se aproxima al aniversario del uso de armas nucleares en Japón. Será a principios del mes que viene (el 6 y 9 de agosto). No queremos que vuelva a ocurrir. Y las naciones del mundo están muy preocupadas por la situación en la que nos encontramos. Pero lo que tengo muy, muy claro es que desde que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares se abrió a la firma en 1996, antes de esa fecha hubo 2.000 ensayos nucleares. Después de esa fecha, ha habido menos de una docena de pruebas nucleares. Así pues, el tratado ya está teniendo un enorme efecto a la hora de frenar los ensayos y, por tanto, el desarrollo de armas nucleares. De eso, creo que todos estamos profundamente agradecidos.

Por último, ¿existe alguna región en la que la CTBTO deba enfocarse más?

Los países del mundo apoyan este tratado casi universalmente. En este momento, 186 de los 196 países posibles han firmado este tratado. Y de los otros 10, casi todos apoyan plenamente el tratado. Así pues, el tratado cuenta con un sólido respaldo. En cuanto a la inquietud por el desarrollo o la proliferación de armas nucleares, siempre es motivo de preocupación. Pero sabemos que uno de los impedimentos para que eso ocurra es que ningún país puede probar un artefacto nuclear y hacerlo en secreto. Porque nuestro sistema de vigilancia, del que disponemos de siete estaciones aquí en Chile, lo detectará y quedará a la vista de todo el mundo. Eso es realmente un gran desincentivo para que cualquier país decida probar y desarrollar armas nucleares.