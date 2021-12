Rubro del turismo ve con preocupación la postergación de apertura de fronteras terrestres y espera certezas para enfrentar la temporada alta

La apertura de fronteras terrestres era una esperanza para el turismo previo a la llegada de la temporada alta. Sin embargo la homologación de vacunas, junto a los anuncios que hizo este lunes la autoridad sanitaria, fueron un nuevo balde de agua fría para el sector, que busca tener certezas para atraer a los turistas extranjeros. La variante ómicron llegó a sembrar dudas, temores, a retrasar los planes, y a poner en jaque la reactivación.

La alerta que ha generado ómicron llevó a que el consejo asesor Covid-19 recomendara posponer la apertura de fronteras y viajar fuera del país solo si es necesario. Poco después y en su habitual balance de este lunes, el Minsal anunció la postergación de apertura de fronteras terrestres, que estaba fijado para el 1 de diciembre. Se mantiene el ingreso de extranjeros por los pasos aéreos habilitados, pero que tengan sus vacunas homologadas. En el sector turismo ya se encendieron las alarmas, y algunos ya dan por perdida la temporada alta.

“Esperamos que la decisión del gobierno de postergar la apertura de pasos fronterizos terrestres sea solamente una postergación para ver cómo es la situación de aquí a las próximas dos semanas, y que después tengamos certeza y tranquilidad de que a partir del 1 de enero vamos a poder tener los pasos fronterizos abiertos”, indicó Helen Kouyoumdjian, vicepresidente ejecutiva de Fedetur.

El presidente de la comisión de turismo de la CNC, Tomás Sahli, dijo que “buscamos ser especialmente prudentes ya que, según han transmitido los expertos, mientras no esté toda la población vacunada, seguirán apareciendo nuevas variantes. Como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, corremos el riesgo de perder la segunda temporada alta consecutiva, lo que conllevaría la pérdida de empleos y cierre de muchas pymes”.

“Por desgracia la temporada alta ya se perdió. Cuando viajas de Europa o Estados Unidos no te programas en cinco días. Estamos en diciembre y enero lo damos por perdido. Lo que más nos duele es que si autoricen a la gente de salir de Chile, y el que viaja puede venir contagiado. creo que eso no es justo”, señaló el presidente de hoteleros de Chile, Alberto Pirola.

El sector turístico se ha visto duramente golpeado por la pandemia, y estos anuncios son vistos con preocupación. Ya ha habido una abrupta caída en la llegada de extranjeros producto de las restricciones que impuso el coronavirus. De hecho, el sector estimaba pérdidas del orden de US$1.200 millones en la entrada de divisas, antes de la postergación de apertura de fronteras terrestres.

II REGION - SEGUNDA REGION - ANTOFAGASTA - SAN PEDRO DE ATACAMA - QUEBRADA DE JEREZ - PAISAJE - TURISMO - VISTA

“No hemos podido retomar. Cuando nos hicieron la misma consulta la semana pasada, no hemos visto la apertura de fronteras. Tenemos más de 80 casos de personas que no han podido homologar las vacunas. No pueden entrar al país porque les rechazan la homologación. Hay que cuidarse de la variante. Está bien, pero un país que está en un 80% con todas sus vacunas al día hay que pensar que la pandemia va a estar por muchos años”, dijo el presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola.

Y agregó que “a nivel de Estado se tiene que hacer algo con las empresas que no pueden operar. Hay mucha gente cesante, y muchas empresas a punto de quebrar. La situación es sumamente crítica, y cuando nos dicen el cierre de fronteras, se lo dijimos al ministro Palacios, nunca hemos visto apertura de fronteras, pero es una diplomacia lo que le pusieron apertura de fronteras. Está bien el resguardo de la ciudadanía, pero no digamos que las fronteras están abiertas”.

Desde la CNC, por su parte indicaron que “en el caso de nuevos cierres de fronteras, éstos deben llevar consigo medidas de apoyo a las industrias afectadas, que ya no tienen capacidad de enfrentar nuevos cierres e imposibilidades de operación.

A solo días de que comience oficialmente el verano, las fronteras terrestres son clave para el turismo local.

“Los pasos fronterizos terrestres además del movimiento de personas que pasan por estos pasos tienen mucha importancia para nosotros, porque permite la realización de circuitos integrados. Personas que vienen por Chile y hacen un circuito integrado por Argentina, y necesitan ocupar un paso fronterizo terrestre. Es muy importante que sigamos avanzando en eso guardando todas las medidas de seguridad, pero que podamos tener algo de temporada estival”, enfatizó Koumyomdjian

Las estimaciones de recuperación del sector comienzan a alejarse. Desde el inicio de la pandemia se han perdido 140 mil empleos, mientras que los hoteles luchan por sobrevivir en medio de restricciones que aún se mantienen. La llegada de turistas extranjeros ha venido a la baja, y desde el sector buscan medidas que ayuden a palear estos efectos, y evitar perder otra temporada alta.