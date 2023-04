Rumores en el Ministerio de Economía y salida del jefe de asesores de Alberto Fernández desatan turbulenta reacción del dólar en Argentina

Lo que partió como un rumor relativo al principal asesor presidencial del mandatario argentino, Alberto Fernández, rápidamente se convirtió en una bola de nieve que salpicó a la economía, generando un descontrol importante en el precio de los dólares paralelos utilizados por la nación vecina.

El temor por la posibilidad de que el ahora desplazado asesor, Antonio Aracre, fuera a reemplazar al ministro de Economía, Sergio Massa, generó temor en el ya asustado sector financiero, lo que ocurrió en medio de un cruce de acusaciones de supuestas filtraciones desde el propio oficialismo -lo que tuvieron que salir a descartar-, sumado a un escenario donde recién la semana pasada se conoció del récord inflacionario de marzo, cifrado en 7,7%.

La suma del complejo escenario económico, más los rumores de la eventual salida de Massa, generaron que este martes se registrara el disparo de los dólares paralelos, donde el dólar contado con liquidación -en pocas palabras, una forma legal de comprar dólares por fuera de las restricciones que imperan sobre el mercado de divisas, explicó el medio Ámbito Financiero, y que es el utilizado por las empresas, añadió Clarín- alcanzó los 426 pesos argentinos.

Un manifestante opositor al gobierno con una bandera nacional adornada con dólares estadounidenses y la imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Foto: AP

En tanto, su dólar hermano, el MEP, alcanzó los 409 pesos argentinos, el blue subió 10 pesos y alcanzó por primera vez los 418, y se registraron caídas en los bonos en torno al 2,5%, además de un aumento del riesgo país hasta los 2.470 puntos, afirmó este último medio.

“Un poco de miedo, no pánico, te hace bajar los bonos y subir el dólar”, dijo un operador a Clarín tras ser consultado por los vaivenes registrados. La polémica, que según el gobierno fue orquestada por la oposición, generando presión para una devaluación, terminó con el asesor presidencial renunciando por los rumores que hicieron al mercado “entrar en temor”, comentaron desde la cartera de Economía a La Nación.

Buscando a los culpables

Aún no hay claridad sobre los orígenes del trascendido original, que terminó con Antonio Aracre renunciando a su puesto de asesor y con Sergio Massa realizando una “demostración de poder”, afirmó el sitio La Política Online, al reunirse en su oficina con Alberto Weretilneck y Rolo Figueroa, los gobernadores electos este fin de semana en Río Negro y Neuquén, respectivamente, además de su amigo, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

Según Clarín y La Política Online, los rumores surgieron desde la propia Casa Rosada y el albertismo, pero se desactivaron cuando el mercado ya había cerrado, agregó el primero, cuando el salto registrado en el valor del cambio ya estaba consumado. El segundo medio, en tanto, detalló que fue el rubro exportador -puntualmente, el de la soya- el que dio aviso al Ministerio de Economía del aumento en el dólar.

Desde el lunes corría el rumor de que Massa se iba del Ministerio de Economía, explicaron. Fue una nota del sitio especializado iProfesional la que agitó las aguas, la que afirmaba que el líder de la cartera tenía intenciones de abandonar su puesto.

Argentina fue, durante 2021, el cuarto exportador de soya del mundo, y este rubro se posicionó como el sexto producto más exportado de la nación vecina, con ingresos equivalentes a US$ 2.530 millones, detalló The Observatory of Economic Complexity. Y los rumores aparecieron justo cuando los exportadores de la leguminosa empiezan a liquidar el dólar soja III, consignó La Política Online.

El Presidente argentino, Alberto Fernández, durante su reciente visita a Chile, a principios de abril. Foto: Mario Téllez / La Tercera

Fue en ese contexto, con una nebulosa económica golpeando la puerta, que Aracre decidió dar un paso al costado. “A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados, le he presentado al Presidente Fernández mi renuncia indeclinable como jefe de asesores de manera inmediata”, escribió en Twitter. Estuvo apenas dos meses y medio en el cargo, y previamente oficiaba como CEO de Syngenta, compañía agroquímica con casa matriz en Suiza.

“Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite”, agregó, lo que fue respondido por el propio mandatario.

“Gracias, querido amigo Antonio Aracre, por tu valiosa participación en nuestro gobierno. Sé que ambos soñamos con un país más justo y seguiremos trabajando para conseguirlo”, replicó Fernández en la red social de Elon Musk.

En la Casa Rosada afirmaron que el rumor no había surgido de sus correligionarios, sino que se trataba de una operación de la oposición para generar una devaluación. Así lo confirmó el jefe de gabinete, Agustín Rossi, quien dijo este miércoles a Radio Nacional que “la perspectiva devaluatoria toma vigencia a partir de los discursos opositores, se agarran la cabeza cuando ven una inflación de 7,7%, que nos duele, pero la propuesta que tienen es resolver la inflación con más inflación, porque plantean un escenario de una devaluación brusca, y eso es más inflación y más pobreza en Argentina”, reflexionó.

Si bien reconoció que el momento económico actual en la nación vecina es de “muchísima sensibilidad” y que desconocía los motivos de la renuncia de Aracre, cuando le consultaron por si el puesto de Massa estaba en duda, dijo: “Para nada. Sergio tiene el apoyo de los integrantes de la coalición, del Presidente, del gobierno y está haciendo una enorme tarea en una dificultad económica concreta”.

¿Massa candidato?

Pese a los temblores y réplicas experimentadas en la economía argentina, Massa no ha aparecido, critica en una columna de Clarín Pablo Vaca, periodista y editor del mismo medio. “Sobre el número, tremendo, tan enorme como la plusmarca de 397.788 millones de dólares que alcanza la deuda pública nacional, de acuerdo con lo publicado este lunes por la Secretaría de Finanzas”, escribió, no existieron declaraciones “del máximo responsable del área, el ministro Sergio Massa”.

Según el editor, se debería a que, “tal vez, porque el protocandidato presidencial oficialista comulga con el viejo principio político de ausentarse en las malas, pero asistir a las buenas, en lo posible exagerándolas”, argumentó en tono crítico.

Para el periodista, el ministro de Economía “trabaja para ser candidato a presidente. Aún hoy, con el 7,7% de inflación, el dólar a $ 420, la deuda récord y la pobreza arriba del 40%”, y lo hace pese a que niega su interés por llegar a la Casa Rosada en público”.

Lo cierto es que el ministro de Estado aparece en todas las encuestas realizadas durante los últimos meses. Según la consultora Inteligencia Analítica, citada por IProfesional, en un escenario sin la vicepresidenta Cristina Kirchner compitiendo, Massa caería ante el actual Presidente Fernández, al ser superado con un 24,8% frente al 17,8% que lograría el líder de la cartera de Economía. Con la expresidenta en la carrera, pocas opciones tienen ambos. El sondeo le entregó un abrumador 62,4% de los votos en una primaria, mientras que Fernández queda relegado al segundo lugar, con un 17,6%, y Massa baja al 9,9%.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y Sergio Massa se abrazan después de que el último jurara como nuevo ministro de Economía, en agosto de 2022. Foto: Reuters

Otro sondeo, publicado a principios de mes por Clarín, aseguraba de forma más conservadora que con CFK en carrera, también vencería al obtener un 17,9% en las eventuales PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), con Massa saltando al segundo lugar, con 6,2%, muy por debajo de la actual vicepresidenta. Fernández, en tanto, figuraba en ese momento con un 4,2% de los apoyos en eventuales primarias.

Pablo Vaca, el editor de Clarín, acusó a Massa de estar apostando a que la inflación baje ligeramente, “no ya con un tres como primer dígito, con un seis es suficiente”, y a que el dólar suba, pero que no se dispare. “Con eso le alcanza para venderse como el responsable de haber evitado, aunque siga el incendio, la explosión. Cuando asumió, en agosto, y ahora también. De mejorar la economía no hablemos, claro”, continuó.

La verdadera situación problemática, cree Vaca, es qué ocurrirá en las elecciones presidenciales de octubre si los candidatos son Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei representando al oficialismo, la oposición y los libertarios, respectivamente, y los votos opositores viajan hacia este último. “¿Qué pasaría en un balotaje entre Massa y Milei? Aun perdiendo, Massa quedaría como líder de la oposición. Nada mal como premio de consuelo”, finalizó.

Manifestantes se reúnen durante un mitin sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Buenos Aires, el 18 de octubre de 2021.

En medio de este escenario, la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió por el deterioro económico y social acelerado por la crisis, en la previa a la reunión del Consejo Directivo de este jueves.

“Los índices de inflación y pobreza deben encabezar las prioridades para la adopción de medidas y acciones urgentes. Toda la dirigencia en general debe tomar conciencia de que ya no hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social”, resalta el borrador del documento que presentaría la CGT este jueves y que ya fue filtrado a la prensa.

En un llamado al gobierno y a la oposición, la CGT reclama que “sólo a través de la instrumentación de consensos mayoritarios con base en un conjunto de políticas de Estado es que saldremos de la actual crisis”.