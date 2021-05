Salud retoma parte de actividad quirúrgica: se permitirán cirugías GES que no afecten la disponibilidad de camas críticas

Tras 40 días de suspensión total de la actividad de pabellón tanto en los recintos públicos como privados de salud, un nuevo decreto -firmado por el Presidente Piñera- autorizó de forma parcial el retorno al quirófano. El documento que publicó ayer el Diario Oficial reanuda la cirugía mayor ambulatoria GES, es decir la que requiera un día o menos de recuperación en los recintos asistenciales. Sin embargo, la condición es que ningún centro asistencial comience una desescalada en su número de camas críticas habilitadas para Covid-19.

El coordinador de las camas críticas del Minsal, Luis Castillo explica que entre las intervenciones que pueden retomarse está la cirugía ocular para la corrección de cataratas o glaucoma, hernias, cirugía laparoscópica de la vesícula biliar o plásticas reparatorias. “Siempre y cuando correspondan a cirugías vinculadas a patologías AUGE/GES, el requisito para reanudar estas operaciones es que la cantidad de camas con capacidad ventilatoria se mantenga”, asevera el exsubsecretario de Redes Asistenciales.

Y es que aunque en las últimas semanas disminuyó el número de pacientes Covid-19 en UCI y en igual proporción el número de quienes están en soporte ventilatorio invasivo, la red aún cuenta con 2.969 internados en cupos críticos y otros 2.490 en ventilación mecánica. Así, el sistema público-privado tiene instalada una capacidad de 4.483 camas de intensivo, lo que significa casi un 400% de aumento respecto a la capacidad original hasta antes de la pandemia.

En ese contexto, Castillo detalla que el decreto también prorroga la suspensión de la garantía de oportunidad para las patologías GES. Es decir, el plazo legal en el que debe ser resuelta una patología del listado tras el diagnóstico, pero explica que “eso se puede reanudar en cualquier momento, con otra resolución y retomar la atención de estos pacientes en espera. Esto es un aspecto que se analiza siempre, semana a semana desde el punto de vista epidemiológico”, explica.

Retorno a atenciones no Covid-19

El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, recomienda que “en este minuto, y cuando aún tenemos un nivel de ocupación de camas UCI cercanas al 95%, con una ocupación bajando de manera lenta, al igual que los casos, parece obvio mantener estas restricciones para la atención de otro tipo de patologías. Hasta que no se produzca una baja sustancial en el número de casos nuevos y hospitalizaciones, la garantía de oportunidad GES deberán seguir bajo suspensión”.

Sin embargo, Sánchez aborda que a más de un año de la pandemia, es urgente que la red de salud comience a funcionar con ciertos niveles de normalidad. “Las consecuencias son que en definitiva, las patologías GES son las que generan un mayor empeoramiento en la calidad de vida si no se tratan oportunamente, esto significa que en muchos casos las personas se agravan. Y esto nos lleva a tomarnos en serio el objetivo reducir el nivel de casos positivos Covid-19″, estima.

Entre las medidas que propone el académico, el plan de vacunación debería acelerarse “con un abastecimiento oportuno” antes de continuar relajando medidas en los avances del “Paso a Paso”, pues en estricto rigor las cifras de contagios que se registraron en la última semana -en torno a los 4 mil a 6 mil casos- son cercanas al peak de la primera ola.

Hospitalizados +70 en UCI

Acorde a los datos de internación Covid-19 en camas críticas por edad, los únicos dos grupos que aumentan su variación en la última semana corresponden a los menores de 39 años y los mayores de 70. Aunque corresponde a un alza aún menor, este último grupo había destacado hasta ahora por reducir su curva de hospitalizaciones tras alcanzar una buena cobertura en el plan de vacunación.

Grupo etario Variación (%) de la media móvil (últimos 7d) de hospitalización UCI <39 años 0,8% 40-49 -1,2% 50-59 -1,8% 60-69 -1,4% >70 0,3%

En porcentaje de internados representan el 12,2% de los hospitalizados al día de hoy: la cifra más baja de todos los grupos etarios. Sin embargo, esta leve alza en la variación de los últimos siete días puede tener varias explicaciones.

La epidemióloga María Teresa Valenzuela observa que a pesar de las altas cifras de vacunación en los adultos mayores -por sobre el 80%- “igualmente hay una circulación del virus importante que nos tiene reportando entre 5 mil a 6 mil casos por día. Hay que considerar que hay variantes de por medio. Además sabemos que la población adulta mayor tiene una buena respuesta a la vacuna, pero levemente inferior por la inmunosenescencia, que es el deterioro gradual del sistema inmune por la edad. Pero lo fundamental es que aún tenemos una alta circulación del virus, presencia de variantes y la cobertura es de 85% como máximo, es decir, existe al menos un 15% de los adultos mayores que aún no se ha vacunado”.

El exsubsecretario Castillo explica que en las unidades críticas el perfil del 12% de los internados en UCI que tienen por sobre 70 años es en general de personas vacunadas. Sin embargo, el tratamiento allí ha cambiado: el grueso de estos internos de UCI no es conectado a ventilador mecánico, sino que a soportes ventilatorios no invasivos, como cánulas de alto flujo. “Es un alza marginal. Lo que no tiene bastante más contentos es que bajo los 60 vemos una reducción sostenida del ingreso a UCI y entre los 40 y los 50 también”, concluye.