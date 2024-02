Secuestro de venezolano y convenio: críticas al PC y reproches por falta de información marcan cita entre la oposición y La Moneda

Una hora y cuarenta minutos duró la reunión que este miércoles sostuvieron los presidentes de partidos de la oposición con los ministros de Justicia, Luis Cordero; de Interior, Carolina Tohá; y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

Hasta La Moneda llegaron los timoneles de Chile Vamos -Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Gloria Hutt (Evópoli)-, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y la líder de Demócratas, Ximena Rincón.

El asunto a tratar fue el secuestro del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda, caso que abrió un flanco al interior del gobierno, debido a la poca información que se maneja y las distintas hipótesis que baraja el Ministerio Público.

Dentro de las aristas que se indaga es una posible operación del régimen de Nicolás Maduro -ya que Ojeda es disidente al líder venezolano y estaba como refugiado en el país-, lo que desató duros cuestionamientos en la oposición debido a la vulneración que podría significar para la seguridad del país.

Estas críticas se agudizaron tras conocerse los detalles del convenio que firmó el subsecretario Monsalve, el pasado 18 de enero, con autoridades venezolanas. Ese escrito despertó más suspicacias luego de que “La Razón”, de Venezuela, publicara que habría facilitado el secuestro de Ojeda, lo que fue descartado tajantamente por el propio subsecretario.

Además, hubo reparos por adherir a un convenio en seguridad con un régimen que es considerado como dictadura.

El socialista este miércoles entregó nuevas explicaciones, que generaron más interrogantes y reparos, pues afirmó que el convenio no estaría activo.

Así, en este contexto se desarrolló la cita, tras la cual los dirigentes opositores salieron insatisfechos. De hecho, Macaya sostuvo que la oposición se fue del encuentro “igual o más preocupados”.

Dardos al asesor de Interior

Los cuestionamientos también apuntaron al rol del Partido Comunista, que forma parte de la coalición de gobierno. Uno de sus dirigentes, Juan Andrés Lagos -quien es asesor del Ministerio del Interior- cuestionó la hipótesis de vincular al gobierno de Maduro al secuestro, ya que, a su juicio, tendría como fin dañar las relaciones entre Chile y Venezuela.

Una idea que también fue refrendada por el timonel del PC, Lautaro Carmona.

Así, la derecha criticó que Lagos trabaje en el gobierno.

Squella afirmó que “presentamos dudas no con la intención de conocer la carpeta investigativa, sino saber quiénes tienen acceso a esa información. Presentamos las dudas que se han generado públicamente en el entendido de una hipótesis de que el gobierno de Venezuela estaría involucrado en este secuestro”.

Y agregó: “Es una hipótesis que nadie la descarta y nos interesa saber quiénes son las personas de la causa que tienen acceso a la investigación. Porque si hay dirigentes del Partido Comunista y cercanos estrechos colaboradores del gobierno de Maduro están teniendo acceso a la información, lo encontramos grave. No se nos dio mucha respuesta en esa línea”.

A eso también apuntó Macaya: “Hay información que, en caso de acceder por esas personas, militantes de esos partidos, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir, y es parte de las razones por las que nos vamos igual o más preocupados que cuando llegamos”.

Y agregó, aludiendo a Lagos, que “hay dos almas respecto de la mirada que se tiene sobre Venezuela. Hay simpatías, y hay otra alma en la que sí confiamos de que hay un convenio que busca la facilitación de la persecución del crimen organizado”.

El dirigente comunista Juan Andrés Lagos.

Galilea, en tanto, dijo que “no nos parece que haya asesores de la Subsecretaría del Interior que hagan declaraciones defendiendo al gobierno de Maduro, sin tener mayores antecedentes y deslizando otras teorías. Nos parece un sinsentido que perjudica a la causa. El subsecretario Monsalve creemos que entendió este punto. No puede haber asesores del propio Ministerio del Interior que deslizan situaciones o deslizan teorías que no le ayudan en nada a la causa y a recuperar con vida al ciudadano venezolano”.

Según presentes, en la cita además de cuestionar la poca información que ha entregado al gobierno sobre el caso, también presionaron porque se hagan mejoras a la ley de inteligencia.

Además, reiteraron sus críticas a las explicaciones de Monsalve, las que calificaron de “enredadas”.

La senadora Rincón, por su parte, aseguró que “manifestamos nuestras aprensiones del convenio, no sobre si está operativo o no. Ese no es el tema. El tema es que se firme un convenio con Venezuela, en estas materias, o en cualquier otra”. Esto, haciendo alusión al que régimen es considerado una dictadura.