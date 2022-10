Senado como árbitro de los bordes: la alternativa de Chile Vamos que tensionó la negociación por el proceso constituyente

Comenzó la sexta semana de negociaciones entre los partidos políticos para un nuevo acuerdo que le dé continuidad al proceso constituyente y esta vez, con las bases institucionales casi listas, el oficialismo y la oposición se enfrentaron a un nuevo debate: ¿Quién debe ser el árbitro de los bordes?

El asunto se había deslizado previamente en las reuniones de negociación, pero fue recién este martes cuando los dirigentes hablaron “someramente” sobre el asunto. El tema lo instaló Chile Vamos. La razón apunta a que en la derecha, pese a que hay conformidad por las bases institucionales acordadas hasta el momento, comentan que de nada servirán si el futuro órgano no las respeta. Esa opción, agregan los partidos opositores, tiene un antecedente muy claro en la Convención ya que a juicio del bloque el órgano pasado no respetó los bordes generales fijados previamente.

En el proceso anterior dichos bordes -Chile como una República democrática, que respeta los tratados internacionales y las sentencias judiciales- quedaron fuera de cualquier tipo de control. El único mecanismo que se incorporó fue una reclamación procedimental -no de fondo- ante una sala sorteada de la Corte Suprema. Esa opción en todo caso nunca fue activada ya que pese a los intentos de Chile Vamos no lograron conseguir las firmas necesarias.

Antes de reunirse, los partidos barajaban distintas opciones. Que el control sea judicial en la Sala Constitucional de la Suprema, en sala sorteada o en el pleno del máximo tribunal o el Tribunal Constitucional. Pero también se analizaba la alternativa de que el control lo haga el Congreso o una comisión de expertos. Minutos antes del encuentro, el secretario general de RN, Diego Schalper, marcó la cancha. “Hay varias alternativas, algunos países han empleado algo así como un equipo ad hoc compuesto por políticos y expertos que son los que hacen esa deliberación. Otros más bien han dicho el órgano político en sí, que en este caso podría ser el Congreso, o el Senado. Yo personalmente creo que someter esto a un organismo jurisdiccional como podría ser el TC o la Corte Suprema tiene la dificultad de que en estricto rigor esto no es una resolución estrictamente jurídica, sino que es jurídica política”, dijo el diputado.

El tema se abordó de forma superficial en la reunión, pero sin llegar a ningún resultado. Los partidos estimaron que no tiene sentido gastar tiempo discutiendo eso, sin antes despejar el mecanismo para elegir al futuro órgano.

De hecho, a la salida el diputado Guillermo Ramírez (UDI), comentó que más que la fórmula, lo que importa es que el control sea efectivo y vinculante: “Sobre el mecanismo para hacer exigibles estas bases constitucionales que se respeten, no como la Convención pasada que se pasaron a llevar, nosotros estamos abiertos a cualquier mecanismo. Lo que nos importa es que sea eficaz, que haga cumplir las bases constitucionales. Si es el Congreso, un comité de expertos, un órgano jurisdiccional, lo conversaremos. El interés que tenemos es que se cumpla con esas bases. No estamos enamorado de ningún medio en particular”.

Pese a que Chile Vamos habla de Congreso en general, en la UDI y Evópoli recibieron de buena manera la alternativa de que el control lo haga el Senado, pero no se cierran a ninguna alternativa. Por el momento habría consenso en que el control no sea judicial, pero también podría ser incluso parte de las atribuciones del comité de expertos.

En el Frente Amplio están en contra de que sea el Congreso quien haga el control de los bordes. A pesar de que aún no tienen una postura, en Convergencia Social (CS) y en Comunes se inclinarían por un órgano como la Corte Suprema. “Esto no está cerrado, es un debate abierto, lo importante es que no sea la propia clase política la que autoregule sus propios intereses. Eso sería un problema, pero estamos abiertos a discutirlo”, dijo el diputado Diego Ibáñez (CS).

La misma postura tiene el Partido Comunista. “Eso no me gusta mucho. Yo fui parlamentario. Van a decir que lo digo de picado porque ahora no lo soy. No es eso, es que es demasiado traje a la medida. Yo creo que está bien que el Congreso estipule estos bordes, porque los va a tener que discutir y van tener que votarse (..) Hasta ahí creo que llega el papel del Congreso”, afirmó el timonel comunista Guillermo Teillier.

Comienza el debate por el mecanismo

Al inicio de la reunión hubo recriminaciones cruzadas luego de que La Tercera diera a conocer las bases institucionales que han acordado, hasta el momento, los partidos que están sentados en la mesa negociadora. Pese a que se trata de un borrador, la molestia se instaló en la mesa ya que todos los presentes habían acordado total hermetismo para que las tratativas puedan continuar de forma exitosa. El punto lo hizo ver Schalper e Ibáñez.

Los partidos discutieron sobre las bases. Sobre todo se debatió la posibilidad de incorporar que Chile es un Estado regional, pero la idea no prosperó. Por lo mismo los bordes, hasta el momento, no han tenido modificaciones salvo un par de palabras.

Dado que las bases institucionales están casi listas, los partidos dieron inicio al debate sobre el mecanismo. Este tema incluye definir si el futuro órgano será 100% electo, cuántos representantes tendrá, qué pasará con los escaños reservados para pueblos indígenas, cómo será el comité de expertos y qué atribuciones tendrá, qué sistema electoral se ocupará para elegir representantes. Lo que sí zanjaron es que cualquier consulta o elección que se haga, deberá ser con voto obligatorio.

Sobre el tema del mecanismo ambos bloques pidieron que para el viernes de esta semana se llegue con propuestas concretas. Este miércoles el oficialismo tendrá una almuerzo para acercar posiciones y analizar si logran elaborar un documento común, pero la misión se ve compleja debido a que todos tienen fórmulas distintas.

“Estamos abiertos a cualquier mecanismo, en la medida en que sea razonable. Estamos dispuestos a que haya y que no haya comité de expertos. Abiertos a diversas formas de disposición de la Convención, si es que va a haber Convención. Lo que queremos es que el acuerdo como un todo sea algo bueno para el país”, explicó Ramírez.