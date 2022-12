Senadores aprueban que elección del Consejo Constitucional sea el 7 de mayo y Servel afirma estar “disponible para hacer el esfuerzo”

La Comisión de Constitución del Senado inició la votación en particular de las 189 indicaciones que se ingresaron en la reforma constitucional, la que implementa el Acuerdo por Chile para habilitar un segundo proceso constituyente.

La mayoría de esas enmiendas -que ingresaron los senadores de los partidos que firmaron el acuerdo- apuntan a hacer correcciones de forma, pero ninguna pretende modificar los puntos centrales del pacto constituyente.

Los senadores están haciendo una tramitación exprés para enviar el texto a la sala del Senado y se vote el martes de la próxima semana. Luego de eso, se pretende despachar el proyecto a la Cámara para su segundo trámite y que así la moción pueda ser despachada del Congreso las primeras semanas de enero.

Una de las primeras indicaciones que se aprobó, por unanimidad, fue adelantar la fecha de la elección de los consejeros constitucionales. La moción originalmente fijaba estos comicios el 14 de mayo, pero ese día calzaba con el Día de la Madre. La enmienda aprobada este miércoles fija las elecciones para el domingo 7 de mayo.

Además, se aprobó por unanimidad modificar los plazos del Servel para cerrar el padrón electoral. La ley fija este plazo en 140 días. Sin embargo, la moción parlamentaria la acortó a 120. Pese a ese recorte, el organismo electoral había manifestado que el calendario no calzaba. Por lo mismo, este miércoles los senadores aprobaron reducir ese plazo a 100 días. De esta forma, la iniciativa tiene que despacharse como plazo máximo hasta el 27 de enero.

“Esto tiene sentido si la elección es el 7 de mayo. Nosotros vamos a hacer un calendario que originalmente era de 140 días en 100 días, con toda la problemática que esto puede tener para el Servel y su gente después de años que han sido de una exigencia sobre lo normal en procesos electorales. Son plazos exigentes, pero estamos disponibles y haremos el esfuerzo”, afirmó este miércoles el presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

También se estableció que el 17 de diciembre de 2023 será el día en que se realizará el plebiscito de salida para votar “A favor” o “En contra” de la propuesta de nueva Constitución que proponga el Consejo Constitucional.

Otra de las indicaciones aprobadas apunta a que la comisión de 24 expertos deberá aprobarse de forma paritaria en cada cámara del Congreso. Es decir, seis hombres y seis mujeres tanto en el Senado como en la Cámara. En tanto, la instalación del consejo quedó fijada para el 7 de junio. Al cierre de esta edición, la Comisión de Constitución del Senado seguía sesionando y continuará este jueves para dejar el proyecto despachado esta semana a la sala.

Tensión en el debate

El trabajo de la comisión no ha sido simple, ya que algunos legisladores, como Rojo Edwards (Republicanos) y Karim Bianchi (independiente) cuestionaron algunos aspectos de la sesión y de la gestión en la presidencia de la comisión que está en manos del senador Matías Walker (Demócratas).

Esto, porque surgieron indicaciones presentadas por algunos parlamentarios que iban en contra del proceso y que la secretaría no pudo agrupar en el comparado que se utiliza para guiar la votación de indicaciones. Entonces, una de las propuestas de algunos de los integrantes de la instancia fue agruparlas y votarlas al final, idea que no gustó a algunos legisladores.

De hecho, el republicano acusó al exdecé de no darle la palabra en desmedro de los integrantes de la instancia y criticó que se vieran primero las indicaciones de quienes firmaron el “Acuerdo por Chile”.

Bianchi criticó que “aquí las posibilidades de parlamentar son bastante escasas y cuando el presidente del Senado dice ‘veámoslas todas en un paquete al final, las que resulten incompatibles’ (...) entonces, ¿cómo se va a votar en un paquete completo porque no les parece? Entonces, creo que acá simplemente le quieren dar una formalidad a algo que me parece que es inmoral”.

En este contexto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, hizo una alusión futbolística para responder a dichos cuestionamientos.

“A mí me cargan los Neymar, la gente que se fabrica faltas y las exagera para hacer de eso una noticia y señalar que no estaban dadas las condiciones y alharaquean con acusaciones falsas. Y aquí no sé cuántos Neymar han estado presentes”, indicó.

“Si nadie ha señalado que no se pueden votar las indicaciones, cuando yo señalé lo del paquete lo dije por razones de economía procesal, pero se pueden votar una a una. El senador Edwards lleva no sé cuánto tiempo refiriéndose a usted y reclama... y él es intérprete de la mente, ya es una cosa impresionante, e intérprete de lo que pasa por su mente, porque interpreta sus gestos. ¿Por qué no entramos a discutir el proyecto y punto? ¿Por qué seguimos fabricándonos faltas innecesarias?”, agregó Elizalde.

El senador cerró afirmando que “este no es un espacio democrático, donde no se ha podido señalar el debate, me parece sumamente injusto. Es una ofensa al Senado, al presidente de la comisión”.

El debate subió de tono y la senadora Luz Ebensperger (UDI) pidió retirar del acta de la sesión las ofensas realizadas por algunos de sus pares invitados. La controversia terminó luego de que el senador Walker resolviera que las ofensas se eliminaran del acta final de la sesión.