Sergio Solís, secretario general de Amarillos: “Están todas las condiciones para que en este proceso tengamos una buena Constitución”

“Si (Kast) no es capaz de tomarle el peso al proceso y ordenar a su partido, va a perder cualquier posibilidad de ser candidato con opción en la próxima elección presidencial”. Esa es la premisa que a Sergio Solís -secretario general de Amarillos por Chile- le permite mantenerse optimista respecto del devenir del proceso constituyente, pese a que el Partido Republicano -que ha explicitado que no quiere una nueva Constitución- obtuvo 23 de los 51 escaños del Consejo Constitucional.

Además, Solís plantea que la Comisión de Expertos es otro elemento que permite “respirar con cierta tranquilidad”, órgano del que, según él, es responsable Amarillos.

¿A qué atribuye el alza que tuvo la derecha y particularmente el Partido Republicano en las elecciones?

Yo creo que tiene que ver con una oportunidad política que había en términos de falencias, muchas de ellas generadas por el accionar del gobierno. Cuando el Estado no cumple la función de controlar el orden, de ejercer la fuerza legítima, se produce miedo. No creo que la gente se haya ido a la centroderecha, yo creo que se fueron con unas personas que dijeron que iban a solucionar los problema de la seguridad, de los migrantes. Cosa que es bien curiosa, porque la Constitución no va a solucionar esos problemas.

Algunos destacan que el gran ausente en el Consejo será el centro político. Reconfigurar el centro es justamente la tarea que se propuso Amarillos. ¿El resultado es una derrota para ustedes como sector?

Hubo una cosa muy de irse a los extremos, pero es porque no tienes una oferta clara del centro. Podría haber sido la lista del PPD, la DC, pero tenían un problema: esa lista había sido una lista por el Apruebo. Todos los candidatos de ese centro eran candidatos que habían estado por el Apruebo. Eso les generaba una reacción negativa de parte de la gente.

¿En qué pie queda el centro tras la elección?

Lo que tenemos por delante es un trabajo arduo, porque vamos a entrar a un escenario bastante polarizado y nosotros, con nuestro discurso de que somos un partido democrático y reformista, estamos lejos de la promesa revolucionaria o reaccionaria. Pero pensamos que ese es el camino correcto, el de las reformas, del apego a la democracia.

¿Es de los que consideran que es necesario cerrar sí o sí el proceso constituyente?

Están dadas todas las condiciones para que esta termine siendo una Constitución buena y aprobada por una mayoría de chilenos, que una mayoría diga que sí se hicieron cambios importantes. Especialmente porque, si este proceso fracasa, no va a haber soporte en la ciudadanía para iniciar un proceso nuevo.

Dice que están todas las condiciones para terminar con una buena Constitución. ¿Confía en el desempeño que va a tener el Partido Republicano, que ha explicitado que no quiere este proceso?

Bueno, republicanos es un partido que tiene una característica especial: tiene un hiperlíder indiscutido que quiere ser presidente de la República. Si este líder no es capaz de tomarle el peso al proceso que estamos llevando adelante y ordenar a su partido, entonces va a perder cualquier posibilidad de ser candidato con opción en la próxima elección presidencial. Yo creo que Kast no se va a perder en eso. Si lo hace, si empiezan las declaraciones tipo Stingo, va a producirse seguramente un problema complicado.

De todas formas, ya ha habido “declaraciones tipo Stingo”, como la del consejero Luis Silva o la del diputado Kaiser...

Sí, pero la mejor señal no es la declaración de Silva en el Diario Financiero, es el tuit de después. En los partidos no es tan relevante que alguien se salga de la línea en un minuto, sino la capacidad de los líderes del partido de hacer que rectifique.

Sin consejeros, ¿cuál podría ser el acuerdo de Amarillos en esta oportunidad?

Amarillos la vez pasada, en el proceso constitucional anterior, no tuvo ningún constituyente. Sin embargo, fue muy relevante en todo lo que pasó. La gente se olvida de repente que quien propuso y llevó adelante el tema de los expertos, que hoy día permiten respirar con cierta tranquilidad respecto del proceso, fue Amarillos. Y hoy día pareciera ser una una solución bastante razonable, que nos da un cierto grado de tranquilidad respecto a que la nueva Constitución puede ser una que le dé tranquilidad a la mayoría de los chilenos.

Cristián Warnken anunció que dejará la primera línea del partido. ¿Se barajan nombres de quién podría asumir su lugar?

Warnken va a renunciar cuando el partido esté conformado. La fecha más pronta para que el Servel nos dé nuestro certificado definitivo es los primeros días de agosto. Ahí va a renunciar Warken y cuando él renuncia, hay todo un procedimiento: la directiva tiene que proponer un presidente interino por 60 días, y ese señor tiene que organizar el encuentro nacional, una elección donde todos los militantes votan. Por eso, cualquier conversación que haya ahora es bastante inoficiosa.

Pero en las filas de Amarillos hay personas con experiencia política. Se podría pensar que naturalmente una de esas figuras tomará el mando del partido.

Hay una anécdota: Amarillos tiene seis exsecretarios generales. Hay mucho exministro, mucho exparlamentario, gallos de mucha capacidad y experiencia. El problema mayor de Amarillos es la abundancia, hay mucha gente en que uno podría pensar.

¿No es un problema para amarillos que Warnken haya anunciado su renuncia y que, en el intertanto, no se haya levantado otro liderazgo?

Es que tenemos una estructura que funciona bastante bien. Operamos sobre la lógica de una directiva y un comité político. Cada uno hace vocerías enmarcado en esa línea que se establece de común acuerdo por el comité político.