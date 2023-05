Sondeo global de Ipsos: Menos del 60% de los chilenos se declara cristiano, el índice más bajo de América Latina

Este miércoles la empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su informe anual sobre creencias religiosas en el mundo, en el cual se entrevistó a más de 19 mil personas de 26 países en el mundo, para conocer su percepción sobre sus creencias, prácticas y tolerancia en torno a las religiones.

Bajo el nombre “Religión Global 2023: creencias religiosas en el mundo”, el documento pone a Chile como la nación latinoamericana con más personas sin religión, cuando se le compara con los otros países investigados de la región: Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú.

En declaraciones a La Tercera, el director de estudios públicos de Ipsos, Pablo Alvarado, comentó al respecto: “En Chile, la religión cristiana continúa teniendo un predominio en la población, prueba de ello es que más de la mitad de los chilenos se identifica con ella, teniendo una especial fortaleza entre las personas que tienen mayor edad, sobre todo entre los mayores de 50 años”.

Peregrinos caminando al Santuario de Lo Vásquez, por el día de la Inmaculada Concepción de María.

En el resultado más amplio, 6 de cada 10 chilenos (59%) se declararon cristianos, lo que deja a Chile como el país latinoamericano con menor índice de creyentes. Este listado regional lo lidera Perú (76%), seguido por Colombia (73%), México (71%), Brasil (70%), Argentina (63%).

Por contrapartida, Chile es el país latinoamericano que lidera el porcentaje de personas que declara no adherir a ninguna creencia, con un 29% de los entrevistados. Este índice es el mismo que el reporte informa como promedio para los 26 países del estudio sobre esta pregunta. En tanto, un promedio de 46% se declara cristiano a nivel global.

Entre los 26 países encuestados a nivel mundial, las naciones latinoamericanos destacan como aquellas que tienen una importante mayoría cristiana donde, en promedio, un 69% se identifica con esta religión. Esta cifra está muy por encima de lo alcanzado por los países norteamericanos y europeos, donde se alcanza un 53% y un 48%, respectivamente. Situación inversa se observa en países asiáticos como India, Tailandia o Japón, donde el porcentaje de cristianos es mínimo (inferior al 5%).

Al analizar los resultados de Chile por edad, se observa que la identificación con la religión cristiana sube a un 68% entre las personas mayores a 50 años y cae al 49% entre los menores a 35 años, existiendo una brecha de casi 20 puntos porcentuales. Esta tendencia se invierte cuando se aprecian los resultados de aquellos que se declaran sin religión, aquí hay un mayor porcentaje de jóvenes (33%) por sobre los mayores de 50 años (24%).

Sin ser necesariamente cristianos, de todos modos, el 76% de los chilenos aseguró creer en un Dios o espíritu poder superior. Respecto a la práctica misma de la religión, el 47% de los encuestados en nuestro país aseguró orar, al menos una vez al mes, fuera de lugares de culto, por ejemplo, en casa.

En tanto, un 20% aseguró orar en una iglesia o templo al menos una vez al mes. En ese sentido, Chile quedó en la mitad inferior respecto a la práctica “presencial” de una religión: los países donde más se asiste a templos, iglesias o mezquitas fueron India (71%), Sudáfrica (51%), Tailandia (50%) y Brasil (49%), mientras que al otro extremo, el 5% de los japoneses y el 9% de los belgas asiste mensualmente o más a menudo a un lugar de culto.

”En este estudio también se observan importantes diferencias según la orientación política de los entrevistados, por un lado, en las personas que se definen de derecha (derecha y centro derecha), un 72% se identifica como cristiano, mientras que entre quienes se definen de izquierda (izquierda y centro izquierda) esta cifra cae a un 54% (una diferencia de 18 puntos porcentuales), pudiéndose observar una brecha todavía más grande en los polos, es decir, entre quienes se definen directamente de derecha o de izquierda (excluyendo a quienes se definen como centro derecha y centro izquierda), donde la brecha crece a 35 puntos porcentuales. En lo que respecta a los chilenos sin orientación política, que son un tercio de los entrevistados, un 53% se identifica con el cristianismo siendo un porcentaje levemente inferior al promedio nacional”, detalló Alvarado.

Domingo de Ramos en la Iglesia Cuevita, en la Ciudad de México. Foto: Reuters

La encuesta sacó a la luz importantes cambios generacionales en lo que respecta a la afiliación religiosa. Entre los 16 países más católicos, el porcentaje de centennials (nacidos en 1997 o después) que se identifican con esta religión es significativamente menor en comparación con los boomers (nacidos en 1964 o antes), existiendo una brecha de 16 puntos porcentuales a nivel mundial.

Chile es uno de los seis países en que esa brecha supera los 20 puntos porcentuales, específicamente, se tiene que el 51% de los boomers profesa la religión católica, 48% en el caso de la generación X, 36% en los millennials y un 31% en los centennials.

En promedio en los 26 países encuestados, el 40% dice que cree en Dios como se describe en las Sagradas Escrituras (por ejemplo, la Biblia, el Corán, la Torá, etc.), un 20% cree en un espíritu superior, pero no como se describe en las Sagradas Escrituras, otro 21% no cree ni en Dios ni en ningún espíritu superior, mientras el 19% no está seguro o no lo dirá.

En Chile, un 52% de los encuestados cree en Dios como se describe en las Sagradas Escrituras y un 24%, en un espíritu superior. Este registro es el octavo más alto de los países medidos, aunque el menor de América Latina junto a Argentina.

Los países menos creyentes en Dios tal y como se describe en las Sagradas Escrituras, fueron Japón y Corea del Sur: el 3% y un 15%, respectivamente.

De acuerdo con el estudio, 5 de cada 10 personas en el mundo creen en la existencia del cielo, número que está por debajo del 63% de los chilenos que dicen creer en él. Este porcentaje es similar al de encuestados nacionales que dice creer en espíritus sobrenaturales (ángeles, demonios, fantasmas, etc.), también por sobre el promedio internacional, que es de un 49%. Por otro lado, un 48% y un 51% de los encuestados chilenos dice creer en el infierno y el diablo, respectivamente.

Primera misa presencial durante la Fase 3 de la pandemia en Copiapó. Foto: Agencia Uno

En una sección relativa con la tolerancia religiosa, la encuesta descubrió que un 70% de los chilenos afirma “sentirse cómodo al rodearse de personas con creencias diferentes a las suyas”. Del mismo modo, un 52% asegura que “las prácticas religiosas son un factor importante en la vida moral de los ciudadanos”.

Asimismo, el estudio reveló que el 80% de los chilenos está de acuerdo que creer en Dios (o en fuerzas superiores) ayuda a superar las crisis (conflictos, enfermedades). En este punto, los países que están más de acuerdo con esta afirmación son Brasil (90%) y Sudáfrica (89%). Ante la pregunta de si creer en Dios (o fuerzas superiores) da sentido a la vida, el 75% de los chilenos está de acuerdo. Acá, los porcentajes más altos están en Sudáfrica (93%) y Brasil (89%) nuevamente.

Además, un 67% de los chilenos está de acuerdo que la creencia en Dios (o en fuerzas superiores) hace a las personas más felices que el promedio. Los países donde más gente respalda esta afirmación son Sudáfrica (89%), Tailandia (88%) y Brasil (88%).

“La religión es, sin duda, un elemento importante a tener en cuenta al momento de querer entender el comportamiento de las personas en una sociedad como la chilena, en tanto, una gran mayoría se identifica con alguna y, con ello, definen un conjunto de valores y creencias a seguir. Por este motivo es que cualquier interpretación del comportamiento electoral de los chilenos como los ocurridos el domingo pasado, no pueden pasar por alto las creencias de los chilenos y chilenas, dado que todavía existe una importante influencia de la religión cristiana y de los valores que lo componen”, indicó Alvarado.

Esta encuesta se realizó en 26 países por Ipsos, entre enero y febrero de 2023. Al realizarla, la empresa entrevistó a 19.731 adultos, contactándose con al menos 500 personas por país. Los países donde se realizó la investigación fueron Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, España, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Hungría, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Tailandia, Turquía e India.