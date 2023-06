Subsecretario Araos instruye investigación sumaria por caso de CLC y sostiene que “la red (de salud) ha estado a la altura”

La red asistencial está presionada por la demanda que han generado los virus invernales, especialmente el sincicial. De acuerdo a los últimos datos entregados por la cartera sanitaria, la ocupación total de camas críticas pediátricas llegó en promedio al 93,5%: 92,7% en el sistema público y 95,5% en el privado. Además, ya se ha confirmado el fallecimiento de cuatro bebés, una de ellas de dos meses que no pudo ser trasladada a una cama pediátrica desde el Hospital de Santa Antonio. Y las críticas de la gestión se han concentrado principalmente en el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

Los cuestionamientos aumentaron aún más cuando este fin de semana la ministra Aguilera fue consultada por la gestión y reconversión de camas, especialmente porque desde Clínica Las Condes (CLC) afirmaron que no habían sido contactados para ver disponibilidad de espacio para hospitalización, a lo que la titular de la cartera indicó que se debió a que existía un fallo de Contraloría que impedía comprar servicios a dicho establecimiento. Al respecto, la Contraloría desmintió sus dichos, indicando que no había ningún fallo al respecto, por lo que desde el Ministerio de Salud rectificaron la situación, indicando que se había tratado de una “confusión involuntaria” y que “efectivamente la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años, es resultado de la declaración de la justicia laboral por haber constatado vulneración de derechos de los trabajadores”.

Y durante esta jornada el subsecretario Araos reconoció que Clínica Las Condes no fue consultada sobre si tenía o no disponibilidad de camas pediátricas, pese a que así lo había afirmado la semana pasada.

“Pudimos constatar que no existieron registros de llamada a Clínica Las Condes. Ante esta situación, he decidido tomar las medidas administrativas adecuadas para esclarecer el hecho y las causas, con el objetivo de poder dilucidar por qué no se llamó”, sostuvo este lunes. Durante el mismo punto de prensa, el subsecretario fue consultado por quién tuvo responsabilidad en la situación. Sin embargo, la autoridad aseguró que han instruido investigaciones para determinar dichas responsabilidades.

“Hemos tomado la decisión de instruir una investigación sumaria para esclarecer los hechos de por qué sucedió esta situación, además hemos instruido una auditoría administrativa urgente con el objetivo de revisar el 100% del proceso para identificar y realizar las mejoras”, sostuvo.

Críticas en el Senado

Araos se presentó por la tarde en la Comisión de Salud del Senado, donde los parlamentarios también lo cuestionaron y le pidieron explicaciones por la muerte de la bebé en San Antonio, especialmente después de los dichos de la ministra Aguilera.

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, afirmó que “más allá de la situación global y de las gestiones que se han hecho, ¿qué se pudo haber hecho para evitar los desenlaces fatales? Más allá de la CLC, qué otra disponibilidad había, y no solo en la RM, sino que también en Valparaíso”.

El senador Francisco Chahuán (RN) recalcó que “si no se hace nada distinto, la proyección apunta a que habría más de un centenar de niños fallecidos”.

En tanto, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro (PS), solicitó todos los registros del caso. Además, pidió un itinerario de los recursos que ha utilizado el Minsal en esta emergencia y solicitó que el ministerio estudie de qué manera se puede intervenir la campaña de vacunación, “pensando en que viene un peak” de influenza.

Eso sí, los parlamentarios insistieron en la gestión hospitalaria, apuntándole al subsecretario que se debieron tomar más precauciones si sabía que se podía repetir la situación del hemisferio norte, donde también hubo una alta demanda asistencial por el virus sincicial. “Era previsible (esta crisis) porque los mismos argumentos de la alerta sanitaria así lo indicaban”, dijo Chahuán.

Ante las consultas de los senadores, Araos explicó que desde hace meses están tomando medidas para enfrentar este invierno de la mejor manera, partiendo por la reconversión de camas, pues pasaron de 564 a más de 800 en el sector público.

“Hoy tenemos en el sector público y privado cerca de 1.170 camas críticas disponibles para los pacientes con enfermedades infantiles en estos momentos, lo que significa 836 camas públicas y 334 privadas, y estamos acelerando más. Esta es la conversión más alta de camas críticas infantiles de la que tenemos registros”, comentó Araos.

Además, el subsecretario afirmó que se entregó un marco presupuestario, lo que ha permitido que la red esté a “la altura de responder a la cantidad (de urgencias) que ha sido muy superior a la que tenemos registro por enfermedades respiratorias” y agregó que “si no hubiéramos sido capaces de planificar durante abril y mayo, el aumento de camas no habría sido posible en el tiempo y oportunidad en que lo hemos hecho”. Y añadió: “Viendo lo que estaba sucediendo en junio, con el nivel de ocupación en la Región Metropolitana y también en Valparaíso, decidimos tomar medidas adicionales ya en una siguiente etapa. Tiene un grado de dificultad porque implica aumentar un 20% más por sobre lo que ya habíamos aumentado en la primera fase... El decreto (que se publicó el viernes en el Diario Oficial) se da para enfrentar lo que viene en las siguientes semanas, para llegar a 1.250 camas críticas durante esta semana”.

Otra de las medidas que comunicó Araos fue la instalación de un hospital de campaña de cuatro módulos auxiliares en el Hospital Roberto del Río, ubicado en la comuna de Independencia, con el objetivo de incrementar la capacidad del recinto, sumando 26 camas pediátricas más a la estresada red de salud.

Uno de los módulos del hospital de campaña en el Roberto del Río. Foto: Ejército de Chile

Aguilera se reunió con exministros

Por otra parte, a las 15.00 de este lunes diez exministros de Salud llegaron hasta las dependencias del ministerio para participar en una reunión encabezada por la ministra Ximena Aguilera y abordar la campaña de invierno 2023.

Entre los asistentes estuvieron los extitulares Carmen Castillo, María Begoña Yarza, Osvaldo Artaza, Álvaro Erazo, Soledad Barría, Emilio Santelices, Pedro García, Juan Carlos Concha, Jaime Mañalich y Enrique Paris.

La reunión -que duró más de dos horas- estuvo enfocada principalmente en discutir el escenario epidemiológico y las medidas que podrían tomar considerando el escenario. Y en ese contexto, la ministra Aguilera relató que uno de los temas de debate fue la posibilidad de adelantar las vacaciones, medida que comentó que están evaluando al interior del Minsal. También detalló que entre las exautoridades, “la recomendación más general es que esta medida sea para una última instancia”.

“Las recomendaciones que nos han hecho las exautoridades están concentradas en el refuerzo de la atención primaria y nos hicieron ver la importancia de reforzar la campaña de vacunación y dar un mayor énfasis en el uso de mascarilla, incluso haciéndola obligatoria. Todos temas que vamos a analizar”, añadió.