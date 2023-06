Tarifas de fletes marítimos vuelven a niveles prepandemia y gremios exportadores prevén que tendencia a la baja todavía continúe

Los precios de fletes marítimos continúan su tendencia a la baja, alejándose de los máximos históricos alcanzados en 2021, e incluso llegando a niveles prepandemia, según el Global Container Freight Index (FBX). Actores del sector de las exportaciones destacan una disminución significativa de los costos, aunque señalan que aún persisten desafíos en los fletes transpacíficos, restricciones en algunos puertos, entre otros. Pese a ello, esperan que la estabilización de precios en la cadena logística continúe a lo largo del 2023.

De acuerdo al FBX -índice de carga de contenedores diario a nivel mundial- el peak de las tarifas de fletes se alcanzó en septiembre de 2021, cuando el costo bordeaba los US$11 mil. Según el indicador, al 9 de junio llegó a US$1.441, su menor nivel desde diciembre de 2019 y equivalente a una caída cercana al 90% desde su máximo. Con ello, los precios se estarían situando bajo el promedio en el que estaban los meses previos a la pandemia, cuando estaba en torno a los US$1.500.

Además del FBX, existen otros índices internacionales, como el World Container Index (WCI), el Baltic Dry Index (BDI), el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), entre otros, que evalúan diversas variables para calcular el costo promedio de los fletes marítimos. Estos factores incluyen el tiempo de tránsito, la ruta, el volumen y la modalidad de carga, así como los gastos de carga y descarga, el precio del combustible, entre otros aspectos. Dichos índices también muestran una tendencia a la baja en los últimos meses y una normalización en los precios promedio.

En esta reducción en los costos concuerdan distintos actores de gremios exportadores y logísticos. Bajo la perspectiva de los exportadores de fruta, el presidente de Asoex, Iván Marambio, afirma que los índices internacionales muestran una disminución sostenida de los costos, destacando una importante baja luego de la temporada de cerezas pasada, lo que ha permitido al sector enfrentar una estructura más regular en términos de gastos logísticos.

“Los índices internacionales de costos del transporte marítimo muestran una tendencia a la baja. Esta temporada de exportaciones frutícolas 2022-2023 hemos visto que esa tendencia se ha materializado con algún nivel de rezago, específicamente, vimos una baja importante una vez que concluyó la temporada de cerezas, lo que ha permitido al sector enfrentar una estructura de costos más ‘regular’, si se considera que la temporada pasada los fletes marítimos impactaron de manera importante los retornos”, sostuvo.

El líder gremial además mencionó un reporte publicado la semana pasada por la consultora marítima Drewry, el cual arrojó un índice WCI de US$1.681 por contenedor de 40 pies, el cual, dijo, se encuentra actualmente un 84% por debajo del máximo de US $10.377 alcanzado en septiembre de 2021, lo cual, a su vez es un 37% más bajo que el promedio de los últimos diez años, que fue de US$ 2.688 dólares, “lo que indica un retorno a precios más normales”. No obstante, agregó, este valor sigue siendo un 18% más alto que las tarifas promedio de 2019 (prepandemia) de US$ 1.420, según ese índice.

Con todo, Marambio asegura que desde Asoex consideran importante seguir observando el comportamiento de los fletes transpacíficos, como por ejemplo hacia Estados Unidos. Esto “pues podrían verse presionados por los cuellos de botella que hoy se están presentando en los puertos de la costa oeste debido a negociaciones laborales entre organizaciones sindicales y operadores. Asimismo, hay que tener presente las restricciones de calado que recientemente se han informado en el Canal de Panamá”.

Por su parte, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) coincide con Marambio en la normalización de los precios de la cadena de suministros, agregando el factor de que “a nivel mundial hay una contracción del consumo y ello repercute en el movimiento de carga”.

Para calcular el costo de los fletes, Fernández afirma que desde el gremio consideran dos de los indicadores más usados en esta categoría: el BDI (Baltic Dry Index) -un índice que mide el valor del flete de la carga a granel seca en 20 rutas marítimas claves del mundo- y el SCFI (Shanghai Containerized Freight Index), uno de los más utilizados en el mundo para el precio de los fletes marítimos desde China.

Considerando dichos índices, el presidente de la Camport asegura que, respecto del año pasado, “los precios de fletes marítimos han seguido bajando, acercándose cada vez más a los valores observados antes de la pandemia”.

Proyecciones

En términos de proyecciones, tanto en Asoex como en la Camport, creen que los precios se seguirán estabilizando.

“Esperamos que los precios continúen con una tendencia a la baja, dada la existencia de una mayor oferta de embarcaciones, pero menores volúmenes de carga, en general, y nudos logísticos prácticamente superados, así como otras restricciones que se impusieron en diversos mercados producto de la situación global de pandemia”, manifestó Iván Marambio.

Daniel Fernández, por su parte, cree que “de acuerdo a las actuales proyecciones de los expertos, durante el 2023, a menos que ocurra algo imprevisto, los precios deberían seguir bajando. Incluso se prevé que en algunas rutas los precios se estabilicen en valores inferiores a los existentes antes de la pandemia”.