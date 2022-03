Tensión en Chile Vamos: RN se margina de reuniones y agudiza quiebre en la coalición

Una ausencia notoria hubo este domingo en la reunión habitual de coordinación de Chile Vamos. Al encuentro asistieron los principales dirigentes de la UDI y Evópoli, sin embargo, nadie de RN se hizo presente.

¿La razón? La molestia del partido dirigido por el senador Francisco Chahuán por la decisión de sus socios de coalición de apoyar al socialista Álvaro Elizalde para liderar la presidencia del Senado el 2022, en desmedro de la carta de la colectividad, el senador Manuel José Ossandón. Esto, pese a que al interior de RN no todos estaban convencidos por la opción de Ossandón.

Después de que los senadores UDI y Evópoli se inclinaran por Elizalde, Chahuán se declaró en “estado de reflexión” para evaluar la relación de RN con el resto de Chile Vamos. Luego vinieron una serie de gestos evidentes de distanciamiento.

Chahuán, por ejemplo, se salió del grupo de WhatsApp que comparte con el resto de los dirigentes de la coalición. Lo mismo hizo el senador Ossandón.

A ello se sumó una confrontación el domingo en Estado Nacional de TVN entre Chahuán y la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete. Discutieron al aire porque RN le imputó a la UDI y a Evópoli haber negociado en secreto con el PS. “Estuvo presente el senador Rodrigo Galilea (RN) en todas las conversaciones”, dijo Poblete en el programa, a lo que Chahuán le replicó: “Estás faltando a la palabra empeñada”. “No voy a permitir que aquí se falte a la verdad”, le retrucó Poblete. “Usted ha faltado a la verdad”, insistió el presidente de RN.

La molestia estaba desatada y al cierre de esta edición se desarrollaba en RN una comisión política que partió a las seis de la tarde y que tenía en tabla debatir el rol del partido en la coalición. En esa instancia, hubo acuerdo de que los comisionados no entraran a la reunión con celulares, a fin de evitar filtraciones a la prensa.

En medio de este debate por el futuro de la coalición -algunos llamaron a refundar- la tienda convocó a un consejo general para el fin de semana del 30 de abril, con la idea de discutir las políticas de alianza. En el partido de Antonio Varas algunos, incluso, especulaban con la idea de que el partido formara un pacto con la DC y el PDG, para acercarse más al centro.

En los otros partidos también estaban atentos a lo que ocurría en RN. En la reunión de la directiva de la UDI se tocó el asunto. “Se concluyó que el tema no da para más. Esperamos seguir conversando con RN. Es importante el tema de las comisiones y no queremos que se queden abajo. Entendemos que RN tiene sus conflictos internos”, sostuvo el vicepresidente de la UDI, el senador Gustavo Sanhueza.

En la UDI, además, transmitían que restaba ver si RN se haría parte del acuerdo en el Senado respecto de la integración de las comisiones y que estaban a la espera de señales en esa línea.

Mientras que en Evópoli, Luz Poblete, llamó a que se resuelva pronto el impasse. “Ojalá que puedan tomar una definición lo más pronto, porque necesitamos una coalición unida y fuerte (...); la coalición tiene que estar por la gobernabilidad de Chile y por sobre las personas, los cargos y los partidos”, remarcó.

Durante el día, en RN Chahuán convocó un punto de prensa para volver a expresar la molestia. “Esto no es una discusión de un cargo en particular, esto es cómo entendemos la manera de construir coalición (...). Si hay un sentimiento en nuestro partido, es de profundo enojo y desazón, porque nadie podría explicarse que se haya vetado a uno de nuestros liderazgos. Y esto no es la primera vez, a Cristián Monckeberg en la Convención Constitucional. Acá no hay derechos de veto”, dijo, volviendo a reiterar que el partido está en un estado de reflexión.

Con todo, en Chile Vamos algunos dirigentes sostenían que lo mejor es esperar a que RN se le pase la molestia, por lo que se debía esperar a que las distintas instancias partidarias resolvieran el futuro del partido. De hecho, justamente eso fue lo que se concluyó en la reunión del domingo con los principales dirigentes de Chile Vamos.

En el sector, varios insisten en que no se entiende la molestia de RN porque para nadie en la coalición era un misterio el ruido que generaba Ossandón. Esto, debido a que votó en contra de los intereses del sector al aprobar los retiros de pensiones y abstenerse en la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Otros dudan del nivel de molestia de Chahuán, porque la bajada de Ossandón le abriría la posibilidad de ser presidente del Senado en el último año del periodo parlamentario que le corresponde a la derecha.