Términos de intercambio: economistas señalan que pese a que el cobre marca nuevo récord, no alcanza a compensar escalada del petróleo

Volatilidad. Esa es la palabra que más repiten las autoridades y economista a la hora de analizar lo que está sucediendo con las principales variables económicas que tienen directa implicancias con el crecimiento del país. Es que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania mantiene con una fuerte incertidumbre a los mercados, considerando que no se sabe con certeza cómo decantará, y por ende, todavía no es claro qué impactos tendrá sobre la economía real.

Uno de ellos es sobre los términos de intercambio y por consecuencia en la actividad de Chile. Los términos de intercambio se definen como la diferencia entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones. Esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero. A mejores términos de intercambio, su efecto es favorable en el crecimiento económico.

En ese contexto si bien el precio del cobre volvió a ubicarse este lunes en niveles históricos, llegando a US$ 4,867 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que se traduce en un salto de 2,52% en relación al viernes y en su valor más alto de todos los tiempos, a juicio de los analistas esto no logra compensar el mayor costo que significa para la economía nacional la escalada que ha tenido la cotización del petróleo: el Brent cerró US$ 123 por barril, mientras que el WTI bordeó los US$120 por barril en el inicio de la semana.

En el caso de Chile, esas dos variables son las principales para estimar en qué nivel se situarán los términos de intercambio. Por ahora se mantiene una tendencia negativa, explican los expertos, ya que el petróleo pesa más que el cobre en tal balanza. Esto, porque el país importa casi la totalidad de su consumo de crudo, mientras que el metal rojo representa en torno al 50% de las exportaciones. Esa proporción hace que, pese a los históricos precios del cobre, no logre compensar el efecto que tiene el petróleo en deteriorar los términos de intercambio.

No obstante, los economistas llaman a la cautela y a no sacar cálculos apresurados, ya que la crisis continúa y es muy pronto para sacar conclusiones definitivas.

Esa misma linea, aunque con algunos matices, mostraron este lunes el ministro de Hacienda saliente, Rodrigo Cerda, y el entrante, Mario Marcel.

El primero en abordar el tema fue Cerda, quien dijo que si bien “significa que en la medida que se mantuviera este precio del cobre son buenas noticias para el fisco, porque tendríamos mayor recaudación que genera mayores ingresos fiscales”, la mala noticia es que “el fuerte incremento del precio del petróleo tendría que traspasarse en los próximos meses a las arcas fiscales, por lo hay que seguir esperando para ver cuánto se mantiene”.

Por su parte, el próximo titular de las finanzas públicas sostuvo que están observando los movimientos en el valor del cobre, pero que al mismo tiempo “tenemos un precio del petróleo que está alcanzando previos récords. Entonces, tenemos que ver cuál es el balance de esas dos cosas”. Y apuntó que “en la medida que todo esto está ligado a un conflicto bastante serio en Europa, uno no puede quedarse con una parte de los movimientos de los precios de las materias primas”.

El debate

Josefina Henríquez, investigadora de Clapes UC, sostiene que los efectos en los términos de intercambio son inciertos. “La situación actual del alza observada en el precio del petróleo (aproximadamente 30% entre enero y febrero con respecto al promedio 2021) perjudica los términos de intercambio en Chile, porque somos país importador de esta materia prima. En la vereda opuesta, Chile se ve favorecido por el alza en el precio del cobre, ayudando a mejorar los términos de intercambio y mitigando, en parte, los efectos negativos del alza en el precio del petróleo”.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, puntualiza que “si bien la caída de términos de intercambio por la fuerte alza en el precio del petróleo se ve compensada por el mayor precio del cobre, el efecto contractivo se mantiene. Esto se debe a que el impacto del mayor precio de combustibles se reconoce en el ingreso de empresas y personas, que deben pagar por un mayor precio de la energía”.

El economista añade que “el efecto del alza en el precio del cobre sobre la actividad es menor: los ingresos de Codelco van a ahorro y los de las otras empresas se remesan o mantienen en el exterior. Además, las presiones inflacionarias y desanclaje de expectativas llevarán a una política monetaria más contractiva”.

Tomás Flores, economista de LyD, subraya que “en los últimos tres días el precio del cobre ha bordeado los US$ 4,8 por libra, mientras que el del petróleo lo ha hecho en US$ 125 por barril. Así, al comparar estos precios con los observados, en el promedio del año pasado, tendríamos un incremento de 13% en el cobre y de 78% en el petróleo. Esto hace que los términos de intercambio caen para Chile”.

El exsubsecretario de Economía argumenta que “el aumento del precio del petróleo deberá ser pagados por empresas y conductores, por lo cual tendrá un negativo efecto en inflación y crecimiento, mientras que el aumento del precio del cobre es capturado en cerca de 44% por el fisco, lo cual probablemente sea usado para financiar el desequilibrio fiscal y no para nuevos gastos, por lo cual el efecto neto es negativo para el PIB”.

Y Martina Ogaz, economista de EuroAmerica, menciona que “el precio del cobre debería ser persistentemente alto en el tiempo como para ver un efecto positivo dentro de los términos de intercambio, frente a un precio del petróleo que ha registrado un importante avance desde comienzo de año”.

Impacto en el crecimiento

Hasta el momento, la mayoría de los economistas se inclinan porque este conflicto tendrá impactos negativos en el crecimiento del mundo y de Chile. Lehmann sostiene que por esta situación están revisando su proyección de crecimiento para el año algunas décimas hacia abajo. “Para el mundo estimamos 0,9% de menor crecimiento producto de la guerra y para Chile el crecimiento se situaría ligeramente bajo 2%”.

Henríquez comenta que “las consecuencias económicas del conflicto y de lo que han generado en el mercado va a depender de la persistencia y la intensidad de la guerra. En Chile llevamos dos meses de retrocesos en el margen, lo cual ha hecho que las perspectivas de crecimiento disminuyan con respecto a lo que se preveía a fines del año pasado, lo cual ha sido provocado por menor actividad luego del fuerte crecimiento observado el año 2021″.

Asimismo, indica que “el impacto económico se reflejará principalmente mediante los mayores precios de petróleo, los que provocarán alzas en las gasolinas, sin dejar de lado los productos que requieren el petróleo como un insumo”.

Ogaz prevé que “es altamente probable que el crecimiento del PIB se vea afectado por el alza del precio del petróleo, principalmente por una economía tanto a nivel local como internacional que depende de la energía para producir y entregar servicios”. Ahora para Ogaz, si el conflicto tiene impacto en algunos de los socios comerciales, “nos afectaría de forma adicional”. De todas maneras, la economista no espera que “el próximo Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central venga con una corrección significativa de la estimación de crecimiento PIB para este año, ante una dinámica local que está siguiendo un proceso de ajuste frente a los elevados niveles de crecimiento registrados el año pasado”.

¿Y si el cobre llega a los US$5 la libra? Aunque el metal se cotizara a esos precios, los efectos en los términos de intercambio no son claros, porque todo dependerá del cómo siga el petróleo. “Ciertamente el cobre en US$ 5 la libra es una buena noticia para la economía chilena, mejorando los términos de intercambio y contrarrestando el efecto negativo de un alza en el petróleo. Sin embargo, es incierto el resultado de términos de intercambio”, dice Henríquez, quien puntualiza que “en el caso de extenderse el conflicto la economía global se vería fuertemente afectada, lo que podría provocar una caída en el precio del cobre, por lo que no es claro que el escenario del precio del cobre sea de US$ 5 la libra a final de año”.

Flores entrega algunos números para explicar el efecto: “Nuestra balanza comercial tuvo el año pasado un superávit de US$ 10.899 millones, al incorporar esos precios, el saldo proyectado para el 2022 caería a US$ 6.698 millones, con una pérdida neta de US$ 4.201 millones”.