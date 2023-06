Un policía muerto, maletines escondidos con dinero y un testigo anónimo: crece el escándalo que salpica al Presidente de Colombia

La revista Semana continúa con sus revelaciones. Una persona cercana al fallecido coronel de la policía Óscar Dávila, que trabajaba en la seguridad de la Presidencia de Colombia y que quería declarar en el caso de presunto financiamiento ilegal de la campaña del Presidente Gustavo Petro, dijo que el mandatario escondía “cinco maletas y 3.000 millones de pesos (720.000 dólares)” en la casa de su exjefa de gabinete Laura Sarabia. El mandatario izquierdista negó la acusación, denunciando que “estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”.

Dávila estaba siendo investigado en un escándalo de escuchas ilegales que derivó en la salida del gobierno de Laura Sarabia, mano derecha de Petro, y del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, un caso que llevó al gobierno a su peor crisis política hasta ahora.

Tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia, su niñera terminó interrogada con polígrafo en la sede presidencial y luego interceptaron sus conversaciones telefónicas haciendo uso de un informe policial falso que la vinculaba con narcotraficantes, según la Fiscalía.

En un nuevo giro del caso, Dávila fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en el barrio Quinta Paredes, al occidente de Bogotá, el pasado 9 de junio. Su muerte continúa siendo un completo misterio, a pesar de que las primeras versiones indicaron que se trataría de un suicidio, luego de que el uniformado se disparara en la cabeza con el arma de su conductor.

En medio de la controversia que se ha generado con respecto al deceso del uniformado, que habría estado involucrado en el escándalo de las “chuzadas” que tiene como protagonistas a Sarabia y a la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, un testigo que habría hablado con el coronel días antes de su muerte hizo polémicas declaraciones que salpican directamente a Petro.

Según su relato, la clave del escándalo está en el dinero perdido en la casa de Sarabia. “La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos”, aseguró. “Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el departamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, agregó.

Por esta razón, el testigo indicó que el coronel Dávila fue contactado para realizar las tareas ilegales contra las empleadas domésticas (Marelbys Meza y Fabiola Perea) de las que se acusa a Sarabia de abuso de poder. “A él (Dávila) lo contacta el coronel (Carlos) Feria (jefe de Casa Militar de la Presidencia) porque, cuando se sabe lo del monto de dinero, Laura (Sarabia) llama a Feria, y Feria contacta a Óscar (Dávila) y él empieza a hacer todas las actividades”, afirmó la fuente.

“Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero no se lo hacen a la empleada, sino a la teniente”, confirmó la persona, en referencia a la teniente Laura Luna, miembro de la seguridad de Sarabia. Tras salir sin “ningún problema” del polígrafo, apuntan a la empleada doméstica de Sarabia como la culpable de la desaparición de la suma millonaria, por lo que “aprietan” a su “esposo o la pareja permanente o el compañero de la empleada del servicio”, señala el testigo.

“A él lo cogen en el ámbito de la Policía, dice que lo levanta, lo aprietan, todo eso, y él entrega ese dinero”, puntualizó la fuente, que aclaró que no fue la totalidad del monto desaparecido, sino 268 millones de pesos colombianos. El coronel Dávila habría sido el encargado de devolverle “personalmente” a Sarabia este dinero, según la fuente, episodio que estaría registrado en las cámaras de seguridad del domicilio de la funcionaria.

“La angustia que él (Dávila) tenía era que ya se estaban empezando a saber cositas y todo iba a empezar a desencadenarse directamente sobre él. Finalmente, el que realizó la mayoría de las cosas fue él, pero a él no lo contactaron directamente, lo contacta el coronel Feria”, contó la fuente a Semana.

“A él (a Dávila) le dicen que en algún momento lo tendrán que llamar y que su abogado tiene que ser Miguel Ángel del Río (un reconocido defensor del gobierno de Petro, según Semana). Esa instrucción se la dio el coronel Feria. ¿Y quién manda a Feria? Pues, por obvias razones, el Presidente Petro”, señala el testigo.

Ante el artículo de Semana, el mandatario colombiano, que se encuentra de visita en Alemania, publicó un extenso comunicado en sus redes sociales en el que negó rotundamente las acusaciones y apuntó al anonimato que mantuvo la fuente.

“Nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio”, dice el texto publicado por Petro en Twitter.

“Deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan”, agregó.

Asimismo, Petro aseguró que “no es cierto (...) que haya dos disparos” en el cuerpo del coronel Dávila, desmintiendo a usuarios de esa red social que especulan sobre un posible ataque contra el uniformado para encubrir a funcionarios del gobierno.