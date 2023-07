Venta de cargos y una investigación preliminar: la polémica que complica la candidatura de Milei

Una serie de denuncias y declaraciones de excolaboradores del candidato presidencial y diputado argentino Javier Milei inició un remezón político que este jueves llegó a la justicia federal electoral. Mediante una investigación preliminar, se indagará si existe algún delito en las acusaciones de que el espacio libertario cobra dinero en dólares para ofrecer candidaturas en La Libertad Avanza, coalición liderada por el economista.

Las denuncias se repiten desde hace un tiempo, pero fue durante los últimos días en que tomaron más fuerza con los dichos del empresario Juan Carlos Blumberg durante el lunes, quien acusó al bloque que aparece en el tercer lugar en las últimas encuestas presidenciales de hacer de la política transandina “un negocio” y pedir hasta “50.000 dólares” por un cupo como candidato a concejal en la provincia de Buenos Aires, dijo este lunes a Radio La Red.

También disparó dardos contra el círculo cercano del candidato de extrema derecha, asegurando que “el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana”, en referencia a Karina Milei, así como a los armadores Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. “Hay que gente que pagó y hasta la usaron”, agregó.

Javier Milei y la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villaruel, la fórmula con la que el libertario buscará llegar a la Casa Rosada. Foto: Twitter

Otro antiguo aliado, el abogado Carlos Maslatón, acusó al líder libertario de “subastar” candidaturas e impulsar un “régimen de franquiciado político”. Será Maslatón, precisamente, quien se acercará este viernes a las 11 a.m. a declarar ante el fiscal Ramiro González para intentar dilucidar si existe alguna clase de delito en el proceso de selección de candidatos.

El abogado, quien fue uno de los primeros en denunciar la práctica, aseguró que Milei habría recolectado “entre tres y 10 millones de dólares” por la presunta venta de candidaturas, señaló la prensa local. También aseguró que Milei y su bloque funciona “como una empresa que dice que te da va a dar la concesión, pero que le tienes que pagar primero una suma de dinero en efectivo y que, después, cuando tengas los cargos (públicos), le vas a tener que dar los contratos de empleo público a gente que la empresa quiera poner. No para que la gente trabaje, sino porque alguien figure y la plata se la pueda quedar él”.

A las denuncias se sumó la publicación de audios que profundizan la polémica, particularmente en la provincia de Entre Ríos, donde se escucha a Liliana Salinas –referente del bloque, según La Nación– diciendo a los interesados en competir por las vacantes a concejales, intendentes y legisladores provinciales que deben cancelar en dólares, e incluso aceptan el pago en cuotas.

Un audio comprometedor

“Cada candidato tiene que financiar su propia campaña, que son los aportes de campaña. Pero si de todas maneras te queda alguna lo puedes hablar con Julio”. Así iniciaba un audio publicado por la prensa local en la que se escuchaba a Liliana Salinas, dirigente del Partido Conservador Popular, explicando las exigencias para entrar en la lista por orden directa de Julio Serna, uno de los más importantes operadores de Milei en el interior del país.

“Hay un monto, hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso con tiempo récord”, continuó Salinas, quien luego confirmaría a La Nación la autoría del audio.

Pero el problema le salpicó directamente al candidato libertario y a su círculo político cercano cuando la dirigente empezó a nombrarlos uno por uno. “Tienen que, en primer lugar, financiar esto. Digamos, es así. Nadie se va a sorprender. Ni Kikuchi se va a sorprender, ni Julio Serna se va a sorprender, ni el mismo Javier Milei se va a sorprender, porque Javier Milei justamente es el que le está haciendo lo mismo a los futuros candidatos. Tienen que financiar la campaña. Es así”, aseveró la dirigente.

Según algunos militantes que hablaron al respecto con La Nación bajo condición de anonimato, los montos solicitados variaban entre los 10.000 y los 40.000 dólares, dependiendo del cargo. Sin embargo, agregaron, hubo una pareja que pagó 100.000 dólares, porque uno de ellos postulaba a intendente y la otra a legisladora.

El líder de La Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

El mismo periódico confirmó con Liliana Salinas la existencia de cobros en cuotas, pero desligó del hecho a su partido, el Partido Conservador Popular, así como al armado provincial. “Acá somos muy austeros. No pedimos un peso para financiar lo nuestro. Pero a nivel nacional exigen que haya aportes y eso lo coordina Julio Serna, nuestro interlocutor”.

La arista legal

Con dichos antecedentes en mano, el fiscal Ramiro González levantó una investigación preliminar, es decir, un paso previo a una causa formal en la que se recopila evidencia para determinar si existe alguna actividad delictiva y, de haber, continuar adelante con las pericias.

“En atención a la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral, se ha tomado conocimiento de los hechos que se reflejan en las publicaciones periodísticas (...) relacionados con denuncias por parte de personas que integran o habrían integrado la agrupación política La Libertad Avanza contra quienes resultan las autoridades partidarias de dicha agrupación”, se lee en el escrito del fiscal al que la prensa local tuvo acceso.

“Por ello, resultando cuestiones que revisten gravedad institucional, corresponde que el suscrito (...) ordene la formación de una instrucción preliminar, a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”, continúa.

A la declaración de este viernes de Carlos Maslatón se sumarán las de la legisladora Rebeca Fleitas, Mila Zubriggen –dirigente de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, que denunció arbitrariedades en el bloque, con el dinero y el sexo como monedas para acceder a espacios de poder–, y Juan Carlos Blumberg, quienes también acusaron al diputado y candidato libertario.

La respuesta de Milei se ha repartido entre acusación y acusación durante los últimos días. “Al mentiroso de Blumberg lo vamos a estar llevando a la justicia por este tipo de mentiras y para todos los que la generaron y la propagaron. Eso es absolutamente falso”, dijo a TN.

El jueves, en tanto, afirmó a Crónica que es cierto que los aspirantes a candidatos “se tienen que autofinanciar”, pero negó que se tratara de una “compra” del cupo. “Son infamias, calumnias. Acá no se le vende la candidatura a nadie, no se le cobra a nadie. Lo que se hace es que vienen personas que se acercan a participar y se les dice que se tienen que autofinanciar. Los que hacemos campaña la hacemos con la (plata) nuestra, la sacamos de nuestro propio bolsillo. A los pagadores de impuestos no les costamos ni un centavo”, se excusó.