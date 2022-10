Viceministra de Asuntos Exteriores de Palestina: “Aplaudimos al Presidente Boric de no aceptar las credenciales del embajador de Israel tras la muerte ese mismo día de un joven palestino de 15 años”

La viceministra de Asuntos Exteriores de Palestina, Amal Jadou, se encuentra de visita en Chile como parte las consultas políticas internacionales anuales, que habían sido suspendidas debido a la pandemia y que ahora la llevarán hasta otros países de América Latina.

“Elegí empezar básicamente por Chile, por la relación especial que existe con Palestina. Es la tercera ronda de nuestras consultas políticas y es muy importante que las celebremos con regularidad. Y coincidimos con la subsecretaria de Exteriores, Ximena Fuentes, y fue muy alentador, porque forma parte del movimiento de política exterior feminista con el que estamos muy contentos. Acordamos tener estos encuentros de manera más regular. Así que el próximo año será en Palestina y en las consultas políticas discutimos todo tipo de temas”, dijo en conversación con La Tercera.

“Acordamos un diálogo estratégico para mejorar la cooperación entre nuestros dos países en el continente. Hay muchas cosas que podemos mejorar en términos comerciales, en términos de cooperación cultural, en términos de cooperación deportiva. Y la Cancillería anunció la apertura de un consulado honorario en Belén. Así que esto también es un paso adelante”, añadió.

El portavoz del primer ministro israelí, Lior Haiat, calificó de “terrorista” al joven que murió el mismo día en que el Presidente de Chile, Gabriel Boric, no aceptó las credenciales del embajador israelí, Gil Artzyeli, ¿cómo responde ante esto?

Nosotros aplaudimos al Presidente (Gabriel Boric) por ser un hombre de principios. No es fácil ser un político de principios, pero cuando encuentras uno, básicamente lo saludas y aplaudes sus acciones. Estoy muy agradecida por lo que dijo e hizo el Presidente de no aceptar las credenciales (del embajador israelí) el mismo día en que un niño de 15 años fue asesinado por los israelíes. Israel es muy rápido para calificar a las personas como terroristas, solo para justificar sus acciones. Desde principios de este año hasta hoy, 180 palestinos han sido asesinados. Israel también llama terroristas a todos nuestros prisioneros. Hablamos de 800.000 palestinos que han estado entrando y saliendo de las cárceles israelíes. ¿Son todos terroristas? ¿Todo el pueblo palestino es terrorista? Nuestra gente está harta de la ocupación israelí. Israel se niega a adherirse a la solución de dos Estados y a negociar.

Un soldado israelí verifica el permiso de entrada de los agricultores palestinos para dejarlos cruzar a su tierra para cosechar aceitunas, en la aldea de Beit Awwa, en Cisjordania, cerca de Hebrón, el 26 de octubre de 2022. Foto: AP

¿Qué posibilidades tiene la solución de dos Estados?

Durante los últimos cuatro o cinco años, ningún primer ministro israelí ha reiterado su compromiso con la solución de dos Estados. Solo Yair Lapid lo hizo recientemente en las Naciones Unidas. Pero cuando observamos las acciones en terreno, no vemos una coincidencia entre lo que dijo y lo que están haciendo en terreno. Han socavado la solución de dos Estados con su política de colonización y asentamiento. Hoy hablamos de más de 700.000 colonos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental. ¿Cómo vamos a tener un Estado palestino? Construyen todos estos asentamientos, los expanden. Recuerdo, y es una es una metáfora interesante, que el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, cuando visitó Palestina en 2006, miró los mapas que mi Presidente le mostró y dijo: ‘Su país parece un queso suizo con tantos agujeros en él, en referencia a los asentamientos’. Me temo que hoy el queso suizo está siendo devorado, comido por los israelíes. Mientras que las áreas palestinas, las ciudades, se están convirtiendo en puntos en el mapa y no son contiguas, porque Israel construye todos estos asentamientos. Construyen las carreteras de circunvalación y dividen la contigüidad del Estado palestino. Y entonces, la gente está perdiendo la esperanza, especialmente la generación más joven. No hay horizonte político. Ven que los líderes palestinos están tan decididos y comprometidos con la solución de dos Estados, porque es la solución globalmente aceptada para este conflicto. Pero Israel en el terreno mata, eso socava, eso mata sus esperanzas de tener un país. Y básicamente todos los intentos legales, políticos y diplomáticos de los líderes palestinos son contrarrestados con más y más asentamientos, más y más colonias, más y más encarcelamientos, más y más incursiones en los territorios ocupados. Ayer (lunes) atacaron mi ciudad, Naplusa, y mataron a cinco jóvenes. Y otro hombre en Hebrón también fue asesinado. Durante los últimos 12 días, no he podido estar con mi esposo en Naplusa, porque si te vas, no puedes devolverte. Puedes regresar, pero luego no puedes salir de la ciudad. Y tengo que atender básicamente a mi trabajo, que está en Ramallah. No puedo devolverme, porque los colonos están atacando a los palestinos en las calles. Están disparando, están aterrorizando, están arrancando árboles, están robando la cosecha de aceitunas que recogen los palestinos. Y este es un factor económico muy importante en la vida palestina. Es un símbolo, pero también es un sustento económico para los palestinos. Así que todo esto realmente está creando una situación muy difícil en el territorio ocupado.

En un reporte del 18 de octubre pasado de Naciones Unidas se señala que hay un “alarmante aumento de la violencia”, siendo este año el más letal desde 2006…

Sí, tremendamente. Como decía, desde principios de este año hasta hoy, hay 180 personas asesinadas por israelíes. Y está aumentando y se está intensificando. Y los israelíes están en modo de elecciones y esta es la quinta elección en cinco años.

¿Cómo ve las elecciones de un nuevo gobierno israelí?

La campaña es en el territorio palestino. Así que cada partido está compitiendo. Cada líder en Israel está compitiendo quién es más duro contra los palestinos para que puedan ser elegidos, porque la mayoría de los israelíes de hoy se inclina hacia la derecha y la extrema derecha. Así que básicamente todos están tratando de competir sobre quién es más duro contra los palestinos para que los colonos y los extremistas en Israel los elijan. Y así pagamos con nuestra sangre para que los israelíes consigan elecciones. ¿Qué tipo de democracia se construye sobre la sangre de otra nación?

Tras los Acuerdos de Abraham, países de Medio Oriente han establecido relaciones bilaterales con Israel, para contrarrestar la expansión de Irán, ¿temen que la causa palestina sea dejada de lado por estos países?

En primer lugar, los estudios, las encuestas que se han realizado recientemente muestran que en la calle la cuestión palestina sigue siendo el primer problema para todos los árabes, para el pueblo árabe. Ahora, cuando se trata de los Acuerdos de Abraham, diré que fue una iniciativa del Presidente Donald Trump, que quería tener logros, anotar algunos puntos en su agenda de política exterior. Así que básicamente presionó a los países para que se reconciliaran con Israel, y cada país recibió algo a cambio para obtener su acuerdo con Israel. Sabemos lo que consiguió Marruecos. Sabemos lo que consiguió Sudán. Y sabes que toda la idea de la amenaza de Irán, básicamente, fue el principal instigador para que los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin avanzaran en la dirección de la reconciliación. Ahora bien, habiendo dicho eso, nuestra decepción con estos países se debió a que estos países abandonaron la iniciativa de paz árabe que se reiteró en todas las cumbres árabes, y la iniciativa de paz árabe fue muy clara. Hizo un llamado a la reconciliación y la normalización de las relaciones por parte de los países árabes y los países islámicos, cuando Israel retire sus tropas de los territorios ocupados y deje su política de ocupación. Y así habrá paz en el Medio Oriente. Pero estos países se adelantaron a eso y procedieron a tener básicamente acuerdos con el Estado de Israel sin implementar la otra parte de la iniciativa de paz árabe. Habiendo dicho eso, todos estos países, su patrón de votación no ha cambiado en Naciones Unidas. Todavía apoyan a Palestina en la Liga Árabe. Todavía apoyan a Palestina. Y básicamente los lazos entre los palestinos y sus hermanos árabes en todo el mundo árabe son muy fuertes. Y además de eso, en Arabia Saudita, hace apenas cuatro días, el rey inauguró el Consejo Shura y habló de la centralidad de las cuestiones palestinas para los sauditas. Le estaba hablando a su propia gente. Así que esto también indica la importancia de eso.