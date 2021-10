Victoria Paz: “Si Sichel no estuviera convencido de su candidatura, se habría quedado en este tira y afloja constante con los partidos”

Recalca que son muy pocos los descuelgues hacia la candidatura de José Antonio Kast y que Sebastián Sichel nunca pensó en “tirar la esponja”. La jefa programática del candidato de Chile Podemos Más, Victoria Paz, defiende el emplazamiento que hizo el candidato oficialista para que los partidos definan si están en su proyecto político o en el del líder del Partido Republicano. “Es reforzar el compromiso con los partidos, pero no con la pelea chica partidaria, que son cosas súper distintas”, asegura.

“No vamos a aceptar el chantaje de convertirnos en algo que no somos”, les dijo Sebastián Sichel esta semana a los partidos. ¿Siente que han presionado mucho para que el candidato vuelque su discurso hacia una derecha más dura?

Nosotros fuimos a una primaria que fue con partidos y con un independiente que era Sichel. Y esa primaria compromete el apoyo de quienes participan, es como una palabra de caballeros. Obviamente no puedes ponerle una pistola en la cabeza a alguien, pero tú asumes que das tu palabra (...). Lo que pasa es que un parlamentario que te dice ´yo me voy con Kast, porque no estoy dispuesto a tolerar un candidato que crea en el matrimonio igualitario´, el problema es del candidato que se va, no es de Sichel, porque la coalición eligió esas ideas.

Más que por las ideas, los descuelgues son por baja en las encuestas y la actitud que ha tenido el candidato respecto de José Antonio Kast.

Son pocos descuelgues, eso lo quiero dejar súper claro. Y esos parlamentarios, por un lado, no han respetado la palabra empeñada y, por otro lado, lamentablemente, se mueven por encuestas que ni siquiera le apuntaron en las primarias. Una semana antes de las primarias estábamos 22 puntos abajo de Joaquín Lavín y después, al final, doblamos a Lavín. Y lo que más me llama la atención de algunos descolgados es que se supone que estaban a favor de una centroderecha y derecha renovada, pero a la primera en que les dieron miedo las encuestas decidieron devolverse a una derecha antigua que ha demostrado que no tiene la posibilidad de dirigir el país.

¿A qué cree que responde eso?

Esos candidatos buscan, obviamente, solo conveniencia electoral. Creen que se están acercando a una candidatura que teóricamente, según encuestas, que nunca lo han apuntado, tienen más porcentaje. Ahora, como creen que la candidatura puede estar en riesgo, se dan vuelta a una derecha antigua.

Sichel dijo que no va a aceptar chantajes en la declaración que hizo, pero igual aceptó modificar estructuralmente el discurso. Se enfocó más en seguridad y en tratar de reconquistar ese electorado más duro de la derecha.

El chantaje al que se refiere Sebastián es lo que yo decía, por ejemplo, de este parlamentario que dijo ‘no, si usted apoya el matrimonio igualitario yo me voy con Kast´. El que se tiene que ir es el parlamentario. Tú no puedes chantajear a la persona que ganó la primaria.

El tono que usó Sichel ha sido el más duro que se le ha escuchado en relación a los partidos, ¿desechó de alguna forma la relación con ellos?

Al revés, es reforzar el compromiso con los partidos, pero no con la pelea chica partidaria, que son cosas súper distintas.

¿No es entregar la presidencial? Lo que dijo Sichel generó malestar en el sector por el tono. Dicen que no se puede culpar solo a los partidos.

Nadie les está echando la culpa a los partidos, al revés. En el fondo es decir, es el descolgado el que tiene que dar explicaciones, no el partido ni el candidato.

Pero igual algunos sienten en el sector que al irse en contra de los partidos, se corre el riesgo de una candidatura más testimonial…

Creo que para nada. Se ha demostrado que las personas quieren caras nuevas, ideas nuevas, por algo Sichel fue a las primarias, si no podría haber hecho la gran Kast y pasar directo a la primera vuelta. Pero Sebastián siempre dijo que uno tiene que tener gobernabilidad y tener una estructura atrás. Los partidos son muy importantes para el país.

Pero han ido cambiando la estrategia: reforzaron lo de independientes, luego se acercaron a los partidos y ahora se alejan de nuevo.

Creo que siempre se ha destacado por su independencia, lo que pasa es que se malinterpreta que al ser independiente y querer devolverles la política a las personas, no crees en la política y en los partidos. Pero Sebastián cree en la política y en los partidos, si no no habría ido a la primaria. Puede que haya sido un ajuste, pero creo que estamos mejor ahora que ayer.

¿No hay ninguna autocrítica sobre cómo están haciendo las cosas?

Tenemos que volver a la esencia, volver a lo que lo llevó a ser un candidato que le fue muy bien en primarias. Un candidato que se dedica a escuchar a las personas, no a la pelea chica, y eso es lo que tenemos que hacer.

¿No es de alguna manera tirar la presidencial?

No, para nada, y de verdad para nada. Es una reafirmación potente decir ´yo sí creo que tengo posibilidades y no voy a seguir metido en peleas chicas de los partidos´.

¿Eso le pasó la cuenta?

Más que pasarle la cuenta, es que dejas de tener tu característica fundamental.

Mariana Aylwin dijo hace un tiempo que este mes iba a ser clave para el resultado de la elección, y que Sichel aún tenía chance de ganar. ¿Cree todavía que hay opciones de ganar?

Yo creo que 100%. De verdad te digo, la semana antes nadie daba por certero que nosotros ganábamos la primaria, todos los analistas que yo he leído decían que Lavín estaba arrasando. ¿Por qué? Porque la persona que se motiva y se levanta es muy grande, y en general esa persona no está en la encuesta, es como el indeciso. Pero cuando tú le presentas un proyecto convocante, que lo motiva, esa persona se levanta y va a votar. Y eso es lo que tenemos que lograr: que esa persona indecisa se motive, se levante y diga “quiero esto” y vaya a votar. Está todo abierto. Si hubiéramos dado por perdida la elección quizás hubiéramos seguido en este tira y afloja con los partidos.

¿Sichel nunca quiso “tirar la esponja”?

Nunca, jamás. Está demasiado convencido. Si Sebastián Sichel no estuviera convencido, se habría quedado en este constante tira y afloja con los partidos, con el que se va a descolgar, porque ya eso es una señal de hastío. Pero cuando tú estás convencido de que tu proyecto es bueno y es lo que necesita el país, tienes tanta libertad, que dices ´¿sabes qué? Si quieres devolverte a la derecha antigua ándate, pero ándate de una vez. No me hagas más ruido´.

Sichel emplazó a los partidos a decidir entre el proyecto político de él o el de Kast, ¿por qué el de Sichel es mejor?

O sea, son bien distintos. El programa de nosotros es mejor que el de Kast. Hay cosas en las que el país no puede retroceder, nos hemos demorado mucho en llegar aquí. Nos hemos demorado mucho en reivindicar los derechos de las mujeres, el Ministerio de la Mujer puede tener muchas cosas que mejorar, pero eliminarlo es darles una cachetada a todas las mujeres. Son cosas en las que se ha avanzado mucho y no pueden retroceder: las libertades individuales, el matrimonio igualitario. El país necesita un centro y una centroderecha unida que respete la seguridad, porque eso es fundamental.

José Antonio Kast y su equipo les han refutado algunas de las cosas que ustedes acusan. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer dicen que quieren fusionarlo, que sí creen en el cambio climático y que están dispuestos a modificar el programa.

Igual como los parlamentarios hablan a través de sus leyes, los candidatos hablan a través de sus programas. Hasta que yo no vea un programa de José Antonio Kast distinto, no voy a creer en los cambios. Cuando la senadora Yasna Provoste y Gabriel Boric dicen que están a favor de la paz y no estatizar los fondos, también les hemos dicho que si no creen en eso, bueno, retiren el proyecto de indulto y retiren el proyecto de nacionalizar los fondos de pensiones. Y para el candidato Kast es lo mismo: si usted no cree, sáquelas de su programa y ponga un nuevo programa. Las palabras no valen mucho, porque últimamente los candidatos se han dado vuelta con el cuarto retiro y un montón de cosas.

Pero Sebastián Sichel también ha cambiado de parecer: decía que era contrario a retirar el 100% de los fondos de pensiones y después lo propuso.

Pero eso es súper distinto. No es sacarlo para consumo, tú mueves papeles, no liquidas papeles.

Pero economistas dicen que eso produce un efecto negativo en la economía..

No, las AFP son papeles en general, no es plata. Mover los papeles tiene un efecto infinitamente menor y, por lo menos, resguardas los fondos. Sebastián dijo que si seguimos avanzando en el cuarto retiro y vamos a llegar al manotazo final, es mejor resguardar.

Pero el tema es que todos los candidatos han tenido modificaciones en sus discursos...

No tengo problemas en que cambien de opinión, de hecho, me parece bien cambiar de opinión, pero la única forma de hacerlo es haciendo un hecho concreto. En el caso de Boric y Yasna es retirar los proyectos, en el caso de Kast es cambiando el programa.

¿No cree que él sea capaz de moderar su programa?

No estoy en su candidatura, eso lo verá él.

Le pregunto porque Kast acusa que se está intentando hacer una caricatura de él...

No hay ninguna idea de pelear con nadie, pero me llama la atención que cuando les lees su programa textual, ellos responden que es una caricatura y que los atacas. Entonces, es imposible tener un debate de ideas, no hay ninguna caricatura. No hay ningún interés en caricaturizar a Kast, ni a nadie, es poner las ideas sobre la mesa.

Con la ofensiva de Sebastián Sichel en contra de Kast se ve cada vez más difícil que existan apoyos en segunda vuelta. ¿A ustedes les importa contar con el respaldo de él?

Los candidatos no te endosan votos. Mira Pamela Jiles con su esposo, trató de endosarle los votos y no lo logró. Las personas votan por convicción. Si nosotros pasamos a segunda vuelta, lo que tenemos que hacer es convocar a los votantes de Kast, mostrándoles que hay un proyecto de centroderecha nuevo, que le va a dar gobernabilidad al país.

¿No les importa, entonces, el apoyo de Kast? ¿No se lo van a pedir?

El que nos quiera apoyar será bienvenido.

Si Kast pasa a la segunda vuelta, ¿es partidaria de que lo apoyen? Sichel ha evitado pronunciarse sobre eso...

Prefiero ponerme en el caso de que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta.

¿Usted votaría por él? Mariana Aylwin dijo que ella no.

El voto es secreto, prefiero no meterme ahí.