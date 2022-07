Xi Jinping advierte a Biden sobre Taiwán mientras un viaje de Pelosi inyecta nuevas tensiones

El líder chino, Xi Jinping, advirtió al Presidente Joe Biden sobre las relaciones con Taiwán, ya que un posible viaje a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, agrega tensiones a las ya tirantes relaciones.

En una llamada telefónica de más de dos horas este jueves, los líderes abordaron una variedad de temas llenos de fricciones, desde el asalto militar de Rusia a Ucrania y otros puntos conflictivos del mundo hasta la economía mundial, según un relato de la reunión emitido por la Embajada de China en Washington.

Esa declaración china describió el intercambio como sincero y dijo que ambos líderes pidieron cooperación. La Casa Blanca dijo que la reunión tenía como objetivo mantener abiertos los canales de comunicación, “manejar nuestras diferencias y trabajar juntos donde se alinean nuestros intereses”.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla virtualmente con el líder chino, Xi Jinping, desde la Casa Blanca en Washington, el 15 de noviembre de 2021. Foto: Reuters

Sin embargo, sobre Taiwán, Xi instó a EE.UU. a andar con cautela en sus lazos allí y prestar atención a los intereses de Beijing sobre lo que considera una cuestión de soberanía. “Los que juegan con fuego perecerán por él. Se espera que EE.UU. tenga los ojos claros al respecto”, dijo Xi a Biden en la declaración china.

Biden dijo que la política de EE.UU. permanece sin cambios e incluyó una advertencia indirecta a Beijing sobre su presión militar y económica contra Taiwán. “Estados Unidos se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, dijo Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

Ni las declaraciones chinas ni las de la Casa Blanca mencionaron a Pelosi (demócrata por California) por su nombre. Los funcionarios chinos advirtieron que su posible visita cruzaría una línea roja en el apoyo de Estados Unidos a la isla y tendría graves consecuencias para las relaciones. La Casa Blanca ha señalado su malestar con los planes de Pelosi.

En las últimas semanas, EE.UU. y China han realizado esfuerzos tentativos para poner fin a lo que durante años ha sido una relación que se ha deteriorado severamente, ya que las dos potencias discutieron sobre una variedad de temas, desde el comercio y la tecnología hasta la postura militar más asertiva de China y el orden global.

El entonces vicepresidente chino, Xi Jinping, acompaña al vicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 18 de agosto de 2011. Foto: AFP

Se esperaba que Biden continuara presionando a Xi para que no ayudara a Rusia, mientras los dos discutían áreas de acuerdo, incluido el cambio climático. En las últimas semanas, Biden también consideró eliminar algunos aranceles de la era Trump, algo que quieren tanto Beijing como las empresas estadounidenses, aunque la administración de Biden está dividida sobre si tal medida compensaría las consecuencias políticas internas esperadas.

Un viaje a Taiwán de Pelosi probablemente retrasaría cualquier acercamiento incipiente y desencadenaría una nueva espiral en las relaciones, dijeron funcionarios estadounidenses y expertos en asuntos internacionales. La visita, dijeron, confirmaría las sospechas chinas de que Estados Unidos está profundizando su apoyo a Taiwán, permitiendo que su gobierno democrático se resista a los reclamos de Beijing sobre la isla, y sería vista como una afrenta a Xi en un momento de grandes apuestas políticas.

Xi está casi seguro de obtener un tercer mandato que rompa las normas como líder del Partido Comunista en una reunión política este otoño, dijeron expertos en asuntos chinos. Pero, dijeron, Xi enfrenta resistencia dentro del partido a su autoridad, y la politiquería está en marcha sobre los nombramientos de líderes que podrían mejorar o limitar su poder, por lo que no puede darse el lujo de ser visto como débil con respecto a Taiwán.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, habla durante una conferencia de prensa en Washington, el 28 de julio de 2022. Foto: AP

“Este es realmente un momento en la política china”, dijo Bonnie Glaser, directora del programa de Asia del German Marshall Fund de Estados Unidos en Washington. “Xi Jinping podría ser criticado si no responde con fuerza a un desafío a la soberanía china”, dijo.

Es probable que una demostración de la determinación de China provenga del Ejército chino, señaló Glaser. Los posibles escenarios, dijo, incluyen aviones de la Fuerza Aérea china que se entrometen en el espacio aéreo territorial de Taiwán, una provocación de la que Beijing se ha abstenido anteriormente, o que intentan interferir con la ruta de vuelo de los aviones militares estadounidenses en los que se espera que viaje Pelosi.

Los funcionarios chinos en público y en privado han advertido con vehemencia sobre una respuesta aguda, aunque no especificada, si la visita continúa.

“Las tensiones entre China y EE.UU. han aumentado significativamente el riesgo de un error que podría conducir a una conflagración más amplia”, dijo Wang Huiyao, presidente del Centro para China y la Globalización, un think tank de Beijing. Wang dijo que la reunión de este jueves brinda a Xi y Biden la oportunidad de establecer algunas líneas fundamentales sobre Taiwán y otros temas delicados. “Sienta las bases para una continua desescalada de la situación”, agregó.

Soldados corren a su posición durante un simulacro de aterrizaje anfibio como parte del ejercicio militar Han Kuang en Pingtung, Taiwán, el 28 de julio de 2022. Foto: Reuters

La guerra de Ucrania ha complicado aún más las relaciones entre Estados Unidos y China. Xi ha forjado una estrecha asociación con el Presidente ruso, Vladimir Putin, en un esfuerzo conjunto por disminuir el poder de Estados Unidos en todo el mundo. La administración Biden ha tratado de evitar que China apoye abiertamente el asalto ruso a Ucrania y, hasta ahora, dijeron funcionarios estadounidenses, las sanciones a Rusia parecen estar impidiendo que Beijing brinde una asistencia sustancial.

Las renovadas tensiones sobre Taiwán también se suman a lo que altos funcionarios de la administración Biden dicen que es un comportamiento cada vez más agresivo por parte del Ejército Popular de Liberación de China.

“En los últimos meses, hemos sido testigos de un fuerte aumento en el comportamiento inseguro y poco profesional de los barcos y aviones del EPL, lo que implica no solo a las fuerzas estadounidenses sino también a las fuerzas aliadas que operan en la región”, dijo el subsecretario de Defensa de EE.UU., Ely Ratner, en una conferencia en Washington esta semana, según una transcripción.

La reunión virtual de este jueves estuvo planeada durante semanas y fue la quinta de los dos líderes desde que Biden asumió el cargo. Su última conversación, en marzo, estuvo dominada por la guerra de Ucrania, con preguntas sobre la asociación de Beijing con Moscú. Los funcionarios de ambos lados ven tales reuniones como un canal efectivo y potencialmente estabilizador, dado que Biden y Xi se conocen desde hace más de una década desde que ambos se desempeñaron como vicepresidentes.

Una pantalla muestra al Presidente chino, Xi Jinping, asistiendo a una reunión virtual con su par estadounidense, Joe Biden, a través de un enlace de video, en un restaurante en Beijing, el 16 de noviembre de 2021. Foto: Reuters

Xi dijo que Estados Unidos no debería ver a China como un rival y enumeró áreas de cooperación potencial, incluida la pandemia de Covid-19, el crecimiento económico mundial y la seguridad alimentaria y energética, según la cuenta de la embajada.

Para Beijing, un viaje de un político tan importante como Pelosi se considera parte de un peligroso retroceso por parte de Estados Unidos en los compromisos que limitan sus relaciones con Taiwán. La administración Biden, a su vez, ha dicho que cumple con esos acuerdos anteriores, así como con una ley estadounidense que le exige proporcionar armas para la defensa de Taiwán. Se esperaba que Biden reiterara esas promesas en su conversación con Xi, dijo John Kirby, portavoz de la Casa Blanca.

Pelosi no ha confirmado que hará el viaje. Algunos miembros del Congreso y los halcones de China en el establishment de seguridad han instado a Pelosi a que vaya, diciendo que es necesario mostrar apoyo a Taiwán y no permitir que Beijing establezca términos en las relaciones de Estados Unidos con la isla autónoma. Si bien Biden no ha dicho públicamente si Pelosi debería hacer el viaje, la semana pasada dijo que el Ejército estadounidense no creía que fuera una buena idea.

“La presidenta de la Cámara toma sus propias decisiones sobre los viajes”, dijo Kirby a los periodistas el miércoles. “Proporcionamos hechos, contexto, análisis, realidades geopolíticas a las que se enfrentará dondequiera que vaya. Nuestro trabajo es informar su proceso de toma de decisiones, y lo estamos haciendo”, dijo.

Personas observan a la guardia de honor bajando la bandera de Taiwán durante las horas del atardecer en Liberty Square en Taipei, el 28 de julio de 2022. Foto: Reuters

Además de los miembros del Congreso, los exfuncionarios de la administración Trump han realizado una serie de visitas recientes, incluido Mark Esper, quien se desempeñó como secretario de Defensa, y el exsecretario de Estado Mike Pompeo. Glaser, del German Marshall Fund, dijo que eso genera alarma en Beijing si una administración republicana llega al poder en las próximas elecciones estadounidenses.

También se están abriendo camino en el Congreso propuestas que elevarían los lazos políticos y de defensa con Taiwán. De particular preocupación para Beijing, dijeron funcionarios estadounidenses, es un proyecto de ley propuesto por el Senado que requeriría que Estados Unidos proporcione armamentos capaces de disuadir un ataque de China, en lugar de la estipulación actual de “armas de carácter defensivo”.

El proyecto de ley, conocido como la Ley de Política de Taiwán y patrocinado por el Senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también haría que Taiwán sea elegible para miles de millones de dólares en subvenciones estadounidenses para la compra de armas y entrenamiento, un privilegio otorgado a Israel y otros aliados cercanos de Estados Unidos.

Durante el último mes, China ha adoptado un tono más constructivo en las reuniones entre altos funcionarios, aunque los funcionarios chinos siguen criticando la política estadounidense, dijeron funcionarios estadounidenses. En una discusión de seis horas en Bali este mes, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, le dio al secretario de Estado, Antony Blinken, una lista de posibles áreas de cooperación, incluida la salud mundial, Corea del Norte y el control de armas, dijeron funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses no están seguros de por qué los funcionarios chinos parecen ser más constructivos en las reuniones después de más de un año de amargos encuentros. En parte, dijeron algunos de los funcionarios, Xi podría estar buscando calmar las relaciones como una táctica política para mostrar a los detractores en Beijing que puede manejar las relaciones con EE.UU., un mercado e inversionista aún importante para China.