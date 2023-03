Zelensky invita a Xi Jinping a Ucrania y pone a prueba la intención de China de mediar en guerra con Rusia

Una semana después de que Xi Jinping se reuniera con el mandatario ruso Vladimir Putin en Moscú, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó al líder chino a visitar su país e indicó que no han estado en contacto desde el comienzo de la invasión y que está “preparado para verlo aquí”.

“Quiero hablar con él”, dijo Zelensky a The Associated Press, durante una entrevista a bordo de un tren que lo transportaba por Ucrania a ciudades cerca de los combates y otras localidades donde las fuerzas de su país han rechazado la invasión rusa. No es la primera vez que Zelensky contacta a Xi, ya le había enviado una carta que fue entregada a funcionarios chinos en el Foro Económico Mundial en Davos este año.

China ha estado buscando posicionarse como un intermediario de paz entre Rusia y Ucrania durante un tiempo, ofreciendo mediar en un alto el fuego al comienzo del conflicto y recientemente promoviendo un plan de paz de 12 puntos que pedía una reducción de las tensiones. Las propuestas de China fueron discutidas por Xi y Putin en el Kremlin la semana pasada y ambos respaldaron el plan de Beijing en una declaración conjunta que tácitamente criticaba a Occidente.

Sin embargo, Putin trató de postular que Ucrania y Occidente se interponen en el camino de la paz, diciendo que había disposiciones en el plan de China que “pueden tomarse como base para un acuerdo pacífico” cuando Kiev y Occidente estén preparados para ello. “Sin embargo, hasta ahora no vemos tal disposición de su parte”, dijo el líder del Kremlin después de las conversaciones.

El Presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, durante una entrevista con Julie Pace, vicepresidenta sénior y editora ejecutiva de The Associated Press, en un tren que viaja de la región de Sumy a Kiev, el 28 de marzo de 2023. Foto: AP

Los analistas dicen que Ucrania está siendo acorralada en un rincón en el que Rusia parece dispuesta a discutir el acuerdo de paz de China sabiendo que Kiev nunca aceptará nada menos que la restauración total de su integridad territorial.

“Putin ha dicho a los chinos que está dispuesto a aceptar la discusión de un alto el fuego promovido por China con pleno conocimiento de que Ucrania se opone”, dijo esta semana Ian Bremmer, fundador y presidente del Grupo Eurasia.

“No hay nada en esto para los ucranianos, que no tienen interés en aceptar un alto el fuego cuando aproximadamente el 13% de su territorio está ocupado y están planeando una gran contraofensiva en las próximas semanas (que esperan tener al menos algo de éxito, especialmente ahora que su problema de municiones a corto plazo ha sido resuelto en gran medida por Estados Unidos y sus aliados)”, comentó.

Bremmer cree que fue notable que Xi anunciara su visita para ver a Putin antes de que se estableciera su esperada llamada con Zelensky, y señaló que “Ucrania ha estado avanzando lentamente para obtener una fecha final, porque quiere que quede claro que Beijing está firmemente del lado de Rusia en el conflicto”.

Beijing no respondió de inmediato si Xi visitaría Ucrania. Desde hace décadas, China está económicamente alineada con su vecina Rusia, a la cual apoya políticamente, y el gigante asiático ha dado una suerte de cubierta diplomática a Putin al declararse oficialmente neutral en la guerra.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, asisten a una recepción en el Kremlin en Moscú, el 21 de marzo de 2023. Foto: Reuters

La visita de Xi a Rusia planteó la posibilidad de que Beijing le diera a Moscú las armas y municiones que necesita para reabastecer sus arsenales. Pero el viaje de Xi terminó sin que se produjera un anuncio en ese sentido.

Días después de la visita, Putin anunció que instalaría armas nucleares tácticas en Bielorrusia, lo que le permitiría acercar su arsenal nuclear a territorio de la OTAN. Zelensky insinuó que la medida del mandatario ruso intentaba distraer la atención de que no había recibido garantías del gobierno chino. “¿Qué significa? Significa que la visita no fue buena para Rusia”, conjeturó el gobernante ucraniano.

“Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala. Pero durante todo este año, más de un año, no tuve”, dijo Zelensky respecto de Xi. El líder ucraniano le comentó a AP que el Presidente chino no expresó su pleno apoyo al ataque ruso a Ucrania durante la visita de Xi a Moscú la semana pasada.

Según The Wall Street Journal, Washington ha desconfiado de la diplomacia reciente de Xi y lo acusó de encubrir a Putin. Estados Unidos dijo el mes pasado que China estaba considerando entregar artillería y drones a las fuerzas rusas. Beijing, que se ha convertido en un importante salvavidas económico para Rusia mientras enfrenta las sanciones occidentales y le ha vendido microchips y otra tecnología que puede usarse con fines militares, hasta ahora no parece haber proporcionado armas letales, dicen funcionarios estadounidenses y ucranianos. China ha negado que esté contemplando tal acción.

Cuando se le preguntó sobre la apelación de Zelensky al líder chino, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que Moscú aprecia mucho la posición equilibrada de China sobre Ucrania y que no tiene derecho a asesorar sobre los contactos de Xi.

Ucrania, por su parte, ha extendido su alcance a los líderes mundiales, además de sus aliados occidentales cercanos. El primer ministro de Japón visitó Kiev a principios de este mes, y Ucrania también ha trabajado con Arabia Saudita, una monarquía conservadora con una floreciente relación con Moscú, para ayudar a negociar un intercambio de prisioneros con Rusia el año pasado.

Las tropas ucranianas disparan el obús alemán Panzerhaubitze 2000 cerca de Bahmut, en la región de Donetsk, el 5 de febrero de 2023. Foto: Reuters

“En última instancia, China tiene más interés en fortalecer sus lazos con Rusia que con Ucrania”, dijo a The Wall Street Journal Bonnie Glaser, directora gerenta del Programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund. “Si lo miras desde el punto de vista de Zelensky, ¿por qué no comprometerte con China, porque en última instancia, China podría tener influencia en Rusia? Dudo que alguien tenga mucha influencia sobre Putin, pero Xi Jinping tiene una buena relación con él”, señaló.

Algunos analistas piensan -indicó el diario- que sería mejor que Ucrania se concentrara en sus aliados occidentales que tratar de ganarse a una China que está abiertamente alineada con Rusia a nivel ideológico, económico y militar.

“Después de su visita a Moscú, no necesitamos hablar con él (Xi) en este momento”, dijo a CNBC Oleksandr Musiyenko, experto militar y director del Centro de Estudios Militares y Legales en Kiev. “No veo la importancia de que Kiev y el Presidente Zelensky tengan una audiencia o cualquier conversación con Xi Jinping y China en este momento, porque podemos ver que después de la visita de Xi a Moscú... (ha habido un) fortalecimiento de la autocracia entre Putin y Xi. China ha elegido un lado, el lado de Rusia”, agregó Musiyenko.

“No estoy seguro de que los planes de China y el plan de paz de 12 puntos sean buenos para Ucrania. Creo que este es un trato muy malo para Ucrania y que este es un plan para Rusia. No veo la posibilidad y la importancia de hablar”, señaló.

Entre las próximas actividades de Xi está la reunión que sostendrá el viernes con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Beijing. Y, según la cadena qatarí Al Jazeera, el verdadero tema de conversación entre los dos líderes será el destino de Ucrania, dijeron los analistas.

España se ha colocado en el centro del escenario como posible interlocutor diplomático en el conflicto, porque asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea en julio, en un momento en que Europa está experimentando su primera gran guerra terrestre desde la Segunda Guerra Mundial