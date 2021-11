Importantes actores de la Industria Minera revisan propuestas para aportar a la construcción de un nuevo Chile

Hoy se realizó el seminario “Minería Sustentable, Nuestro Compromiso para el nuevo Chile”, el cual fue liderado por las asociaciones industriales de la Macrozona Norte (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo). El evento buscó abordar las interrogantes sobre el futuro de la minería, en un contexto donde cobra especial relevancia el medioambiente, las comunidades y el desarrollo regional.

El seminario se estructuró en tres bloques: “Minería Sustentable y Medio Ambiente: Propuesta de Desarrollo y Futuro”, “Nuevos profesionales para un entorno en transformación” y “MacroZona Norte: Descentralización y Ecosistema Minero”.

El primer módulo fue abierto por Jorge Pedrals, presidente de la Comisión de Política Minera del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, quien explicó que hace un año su organización se planteó el desafío de elaborar un documento que diera cuenta de los “Principales Aportes y Desafíos de la Minería en Chile”, con el objetivo de poder presentarle a la Convención Constitucional, el trabajo que ha venido realizando la industria en materia de sustentabilidad. “Nos dimos cuenta en este proceso de que, así como existían grandes aportes de la minería, también había un trabajo pendiente que la minería debía enfrentar con urgencia”, comentó.

Pedrals mencionó que Chile llegó a liderar el 38% de la producción de cobre mundial, pero que hoy aporta un 27% de esta. “¿Con quienes competimos hoy? Con la República del Congo, con Zaire, con Perú, con Kazakhstan, algunos de esos países tienen leyes de cobre en sus yacimientos de hasta 10 veces las leyes de las minas en Chile. Para volver a crecer, no solo se necesita certeza jurídica y estabilidad en las reglas del juego, que son esenciales, sino que también se requieren otros cambios, para así acercarnos a lo que son los países que de verdad son potencias mundiales en minería”, advirtió.

A lo anterior agregó que el IIMCH invitará a otras organizaciones de la industria a “hablar de minería, de más y mejor minería, para cambiarla un poco, cuidando lo que existe, para así generar más y mejor minería”.

En tanto María Cristina Güell, coordinadora de la Política Nacional Minera 2050 en el Ministerio de Minería, comenzó su presentación abordando la crisis climática global y las oportunidades que tiene la minería chilena en la transición hacia energías más limpias. “Comenzamos el desarrollo de una Política Nacional Minera porque nos dimos cuenta de que no había una hoja de ruta clara”, expresó.

Güell dijo que para esto se trabajó durante dos años, considerando la participación de más de 3.500 personas. “El resultado es una hoja de ruta clara con metas a corto, mediano y largo plazo. Y tenemos un sistema de gobernanza que no solo va a ir haciendo seguimiento al proceso y las metas propuestas, sino que se va a ir actualizando cada cinco años”, manifestó.

Por su parte Glenn Nolan, VP de Government Affairs, Noront Resources (Canadá), ex presidente de la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) y ex jefe de la Primera Nación Missanabie, especialista en relaciones entre la minería y las comunidades, conversó sobre la realidad canadiense donde las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución. Agregó que la relación entre el pueblo indígena, Canadá y los proyectos mineros es una mezcla entre apoyo y oposición: “Hay muchos ejemplos de comunidades que se han beneficiado del proyecto que está en su territorio, y han obtenido trabajos y oportunidades para hacer negocios con esas empresas”.