SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

El significativo giro que dio Bolivia

El triunfo de Rodrigo Paz no solo implica poner fin a la hegemonía que por 20 ejerció el MAS, sino una oportunidad para superar la crisis económica en que se sumió el país, lo cual requerirá de reformas de enorme calado.

Por 
Editorial La Tercera

Este domingo se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia que le dio la victoria al economista Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, quien se impuso con el 54,5% de los votos al candidato conservador de Alianza Libre Jorge “Tuto” Quiroga, y que asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre. La elección, tal como lo reveló la primera vuelta que tuvo lugar el 17 de agosto, marca un giro significativo y da cuenta de un país desencantado tras 20 años de gobiernos de izquierda dominados sin contrapeso por el Movimiento al Socialismo (MAS) -un revés que resulta particularmente duro para el expresidente Evo Morales, quien intentó sin éxito competir en estas elecciones-, y que lo deja como una fuerza política inexistente en el Senado y con una representación en la Cámara Baja de solo nueve diputados de un total de 130.

Sin embargo, Paz no enfrenta un escenario fácil, con gran apoyo en el occidente del país, pero no así en el oriente, y con un gobierno que deberá rápidamente hacerse cargo del complejo panorama político y económico. Tras esta elección el país ha cerrado un ciclo, pero los desafíos tanto en materia institucional, pero especialmente económica, son de gran envergadura y necesitarán no solo de acuerdos amplios en la Asamblea Legislativa para abordar reformas estructurales -los quórums exigidos requieren de la aprobación de mayorías que ningún sector controla-, sino también manejar relaciones siempre complicadas con movimientos sociales y grupos que con cierta regularidad hacen demostraciones de fuerza, como los mineros o grupos de cocaleros.

El país, que en algún momento comenzó a bajar sus índices de pobreza, hoy se encuentra sumido en una crisis económica y social que ha llevado a una falta importante de divisas, repercutiendo en la disponibilidad de elementos de primera necesidad, como es el caso de los combustibles. El dramático cuadro económico ha llevado a bloqueos de carreteras, problemas de cesantía, déficit fiscal cercano al 9% del PIB y una inflación interanual superior al 23% , por lo que las medidas anunciadas en campaña por el mandatario electo -bajo el eslogan de llevar el “capitalismo a todos”-, tales como facilitar acceso a créditos, descentralizar el Estado, dar facilidades tributarias y atraer inversión extranjera, cifran importantes expectativas, pero a la vez suponen ajustes inevitables y muy severos. Surge la incógnita de si acaso la gradualidad de las reformas que propone Paz podrían tensionarse con la celeridad que la situación demanda.

En cuanto a la relación con Chile, Paz planteó la necesidad de reanudar relaciones entre ambos países; sin embargo, la constitución altiplánica sigue señalando que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”, lo que claramente representa un obstáculo para futuras negociaciones, a pesar de ser un tema zanjado en instancias internacionales. Sin perjuicio de ello, es mucho lo que se puede avanzar en intereses comunes como control de fronteras, inmigración, flujo comercial, inversión, combate al crimen organizado, pero es necesario aunar criterios en estas materias, por cuanto medidas como legalizar los autos “chutos” que planteó en campaña van justo en la dirección opuesta.

Más sobre:BoliviaRodrigo PazElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados

Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

3.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

4.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Villarreal vs. Manchester City por la Champions League

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados
Chile

El largo epílogo del caso SQM: juicio oral partió hace dos años y esta jornada se sabrá veredicto para los ocho acusados

Prisión preventiva para delincuentes que causaron muerte de un niño tras chocar furgón escolar en Recoleta

Caen tres implicados por homicidio en chopería de La Cisterna: autor de disparos está preso en Argentina por robo a “Pampita”

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”
Negocios

Grau y polémica por tarifas eléctricas: “Si alguien pagó de más, se le tiene que devolver”

Netflix decepciona con sus ganancias por gasto imprevisto en Brasil y acciones caen

Vientos de cambios en Internet: OpenAI lanza su nuevo navegador y las acciones de Google, la dueña de Chrome, caen

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle
Tendencias

Quién es Alejandro Landero, el famoso actor de telenovelas en México que ahora vive en situación de calle

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu
El Deportivo

Parapanamericanos Chile 2025: Aruco en la ruta de Fiu

La Serena vivió una jornada de ciclismo urbano con más de 2.300 participantes

De vuelta a España: cancelan el polémico partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona en Miami

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Boris Quercia y el éxito de Me Rompiste el Corazón: “Ya me acostumbré a competir con cines que tienen muchísimo más presupuesto”

Cuáles son las joyas de la realeza francesa robadas desde el Museo del Louvre: una mirada histórica

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos
Mundo

Israel recibe otros dos cuerpos de rehenes secuestrados por Hamas tras reclamo por la tardanza en el traspaso de los restos

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

La Casa Blanca confirma que no hay planes para una reunión entre Trump y Putin en el corto plazo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales