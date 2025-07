La cuestionable defensa del director del Servicio de Impuestos Internos

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, ha estado por estos días en duros aprietos luego de la revelación que hizo un reportaje de TVN, en que se descubrió que una propiedad que posee en la comuna de Paine lleva varios años pagando un monto inferior de las contribuciones que efectivamente le corresponden.

Según explicó Etcheberry, la propiedad fue objeto de una ampliación hace más de una década, y fue esta última la que no logró ser oportunamente regularizada, pese a múltiples e infructuosas gestiones ante la municipalidad -el municipio de hecho salió al paso de esta versión, señalando que la solicitud de ampliación fue rechazada en 2019 por no haberse subsanado una serie de observaciones técnicas- y que desde hace nueve años envió una tasación al SII, pero que aun así nunca fue utilizada para actualizar la propiedad. Alega que ningún funcionario vino a corroborar los antecedentes para actualizar el catastro -pese a que hay 400 destinados a labores en terreno-, y solo una vez que reasumió en el SII, en julio del año pasado, reactivó las gestiones para regularizar la propiedad, lo que recién ocurrió el mes pasado. Con ello la superficie de la propiedad pasó de pagar contribuciones por $225 mil a $685 mil.

Etcheberry no solo tuvo críticas para el sistema -“me da la impresión de que no les importa que se inscriban las casas”-, sino que además tuvo duros reproches respecto del rol del SII, asegurando que “en el caso mío no cumplieron con la pega”.

Las explicaciones de Etcheberry desde luego no han convencido a buena parte del mundo político, donde se multiplican las voces que solicitan su renuncia ante la compleja situación en la que ha quedado, particularmente por la incongruente señal que se proyecta hacia la ciudadanía, donde quien tiene la responsabilidad de velar para que se paguen los tributos aparece eludiendo sus propias obligaciones tributarias, lo que a juicio de sus críticos resultaría aún más chocante pues el SII suele ser implacable para exigir sus obligaciones a los contribuyentes. El gobierno por ahora ha tomado algo de distancia, solicitándole todos los antecedentes al director del SII.

Lo cierto es que al examinar las explicaciones que ha dado Etcheberry en relación con su caso personal se observa una enorme inconsistencia en sus fundamentaciones, y si a ello se suma la falta de decisiones para corregir con celeridad los problemas que él mismo ha detectado, definitivamente queda en un pie muy difícil para seguir en su cargo.

Desde luego, Etcheberry no podía ignorar lo complejo que resultaba para el ejercicio de su cargo asumirlo a sabiendas de que tenía una situación de una propiedad no regularizada. Si bien ha señalado que apenas asumió impartió instrucciones para que el caso fuera debidamente regularizado, esto recién ocurrió casi un año después. El director se escuda en que “algunas cosas se pueden hacer rápido y otras se demoran. Ojalá fuera tan fácil que doy órdenes y todo se cumple”, una explicación que resulta difícil de aceptar, porque según él mismo ha señalado el Servicio ya tenía todos los antecedentes de su caso y es su propio liderazgo el que queda cuestionado cuando no es capaz de acelerar la pronta resolución de algo que para él se supone era prioritario.

También cabe preguntarse qué medidas concretas ha tomado durante este año en el cargo para empezar a resolver el problema de las demoras en las tasaciones que él mismo denuncia. Más allá de remover a algunos funcionarios, no se ha tenido conocimiento del diseño e implementación de medidas estructurales para abordar estas fallas. Ello debió haber sido un eje muy importante de su gestión, tomando en cuenta no solo que hay miles de personas en la misma situación que lo afecta a él, sino además considerando que el tema de las contribuciones ha pasado a ser un punto muy álgido en la discusión pública, donde cunden los reclamos por la escasa transparencia en la forma como el Servicio determina el avalúo de las propiedades y el fuerte incremento de dicho gravamen para muchos contribuyentes.

Por otra parte, la insólita forma en que el director del SII estructuró su defensa -pretendiendo trasladar toda la responsabilidad en terceros, pasando por alto que en todo estos años no hizo una presentación administrativa directa, alegando que asumía que luego de haber enviado los datos de tasación al SII “no se me ocurría que además tenía que hacer otra cosa, si ya tenían los datos”, extraño tratándose de alguien que por 12 años ya había sido director del Servicio-, no hace más que agravar su situación.

Al cuestionar al SII y sus funcionarios -algo ciertamente insólito proviniendo del propio director de la institución- pasó por alto que en la posición que ocupa debió poner especial atención en cuidar la imagen del Servicio, pero en cambio desprestigió su quehacer -algo que ha ocasionado fuertes molestias de las asociaciones de funcionarios-, lo que para cualquier institución ha de resultar especialmente complejo, sobre todo cuando ello ocurre justo cuando el propio Servicio enfrenta críticas de la ciudadanía ante lo sensible del tema de las contribuciones.

Etcheberry tampoco dimensionó que el alcance de sus dichos abriría otro flanco especialmente complejo para el Servicio, porque le dio los argumentos al resto de los contribuyentes para cuestionar al SII. En efecto, si la razón para no regularizar a tiempo y dejar de pagar las contribuciones respectivas se debe a la incompetencia o falta de diligencia de entidades públicas, es fácil advertir que ello también podría ser esgrimido como excusa por cualquier ciudadano que se encuentre en una situación similar.